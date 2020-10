Antti Yrjönen

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esittää Kansan Uutisten kolumnissaan vastuuta koronatesteistä myös työnantajille. Hän on käynnistänyt valmistelun koronatestin Kela-korvauksen nivomisesta osaksi työnantajien työntekijöilleen maksamia koronatestejä ja korvauksen nostamisesta noin 50 eurosta 150 euroon.

Keväästä asti ounasteltu koronapandemian toinen aalto on käynnissä. Viimeksi kuluneen viikon aikana monet päivät ovat olleet ennätyksellisiä uusien tartuntojen osalta. Toki testaamisen laajuus lisää kevääseen nähden todennettuja tapauksia. Kuolleisuus ei olekaan kasvanut suhteessa tapausmääriin.

Keväällä koronatoimia tehtiin valmiuslain nojalla Suomen ollessa poikkeusoloissa. Nyt normaalioloissa toimivalta on pääsääntöisesti tartuntatautilain mukaisesti kunnilla, sairaanhoitopiireillä ja aluehallintovirastolla. Valtakunnallisten määräysten sijaan haetaan alueellisia ratkaisuja. Tämä lisää toimien koordinoinnin ja viestinnän vaikeuskerrointa.

Isku taloudelle on ollut toistaiseksi pienempi kuin mailla, jotka eivät ole onnistuneet kontrolloimaan tautia.

Suomi on onnistunut koronan hoidossa hyvin. Tartunnat ja kuolleisuus on saatu pysymään pieninä. Isku taloudelle on ollut toistaiseksi pienempi kuin mailla, jotka eivät ole onnistuneet kontrolloimaan tautia.

Korkealla luottamuksella on ollut iso merkitys Suomen koronamenestyksessä.

Onnistuneesta koronan hallinnasta huolimatta koronatoimet ovat alkaneet politisoitua uudella tavalla.

Viime viikolla tämä näkyi muun muassa kokoomuksen esittäessä epäluottamusta ministeri Krista Kiurulle. Kokoomuksen pitkään pyörittämä keskustelu maskisuosituksista on rakentunut osin väitteille, joilla ei ole totuuspohjaa. THL ei ollut keväällä antamassa maskisuositusta, eikä niin tehnyt myöskään WHO, vaikka kokoomuksen riveistä on väitetty päinvastaista.

Ajoittain myös EK on liittynyt kokoomuksen kanssa samaan koronatoimia politisoivaan kuoroon kritisoiden STM:ää muun muassa yksityisten yritysten sivuuttamisesta.

Julkisella sektorilla on koronatoimissa selkeä vetovastuu, mutta annettavaa on myös järjestöillä ja yrityksillä. Olenkin käynnistänyt valmistelun koronatestin Kela-korvauksen nivomisesta osaksi työnantajien työntekijöilleen maksamia koronatestejä ja korvauksen nostamisesta noin 50 eurosta 150 euroon.

Kuten olen sanonut aiemminkin: koronan taltuttamiseen tarvitaan yhteiskunnan kaikkien toimijoiden ja jokaisen ihmisen panosta. Vaikka vähenevä valo ja kiristyvät koronatoimet väsyttävätkin, yhdessä ja toisistamme huolta pitäen jaksamme läpi tulevan talven.