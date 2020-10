Lehtikuva/Vesa Moilanen

SDP on lasketellut loivaa alamäkeä kesäkuusta asti.

Helsingin Sanomien tänään julkistamassa mielipidemittauksessa muutokset edelliseen ovat kosmeettisia eivätkä ansaitsisi mitään huomiota.

Kun katsoo lukuja vähän pidemmällä perspektiivillä, sieltä löytyy kiinnostavia trendejä.

1. Pääministeri Sanna Marinin ”koronajohtajuuden” antama noste alkaa olla SDP:n osalta loppuun käytetty. SDP on edelleen suurin puolue, nyt 20,9 prosentin kannatuksella, mutta kannatus on ollut loivassa yhtämittaisessa laskussa HS:n kesäkuun gallupista lähtien. Kannatushuippu oli toukokuun 22,1 prosenttia toukokuussa.

Kesällä koronatilanne ensin rauhoittui ja sen uudelleen kiihtyessä Marin on ollut epidemian tiimoilta vähemmän julkisuudessa. Vastuu on alueilla ja toisaalta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla.

Marin on profiloitunut voimakkaasti perinteisillä vasemmistoteemoilla, jotka eivät nähtävästi pure.

2. Perussuomalaiset on enää prosenttiyksikön päässä suurimman puolueen paikasta. Puolueen kannatus kääntyi nousuun elokuussa. Kesällä ainoa poliittinen teema julkisuudessa oli EU:n elvytyspaketti, jota perussuomalaiset kritisoivat ankarasti muiden puolueiden pitäessä lomaa.

Koko syksyn puolueen johto on kiertänyt maakuntia tekemässä kuntavaalipolitiikkaa.

Säännölliset kohut ja kansanedustajien umpitörkeä käytös eivät näytä haittaavan perussuomalaisten kannattajia.

3. Samaan aikaan kokoomuksen kannatus kääntyi laskuun. 16,8 prosentilla se on jo kolme prosenttiyksikköä perussuomalaisten perässä. Heinäkuussa ne olivat tasoissa.

Kokoomus on pitänyt kovaa ääntä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta, mutta ei auta. Jos perussuomalaisten suosion salaisuus on EU:n elvytyspaketti, niin sen suhteen kokoomus mielletään samanlaiseksi kuin hallituspuolueet.

Nykyisten lukujen ja kokoomuksen oppositiopolitiikan yleisen ilmeen valossa on vaikea ymmärtää, että Petteri Orpo valittiin alkusyksyllä jatkoon ilman vastaehdokkaita.

4. Keskusta ja vihreät ovat lähes tasoissa runsaan 11 prosentin kannatuksella.

Puheenjohtajan vaihdos ei vielä auta keskustaa, mutta voi auttaa myöhemmin, kun valovoimainen Annika Saarikko ilmestyy useammin tv-ruutuihin poliittisiin keskusteluihin.

Vihreiden hallitustyö on näkymätöntä. Martia Ohisalo on sisäministerinä puolueen kannattajien näkökulmasta väärässä paikassa, ja häneltä puuttuu se, mikä on Saarikon vahvuus: valovoima.

5. Vasemmistoliiton ja muiden pienempien puolueiden kannatus näyttää tasaista viivaa. Se on toisaalta muistutus, ettei puheenjohtajan valovoimaisuus välttämättä riitä.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat menettäneet jonkin verran kannatusta SDP:lle. Ne myös kärsivät eniten kuria ja järjestystä painottavasta uuskonservatiivisuuden ilmapiiristä, joka lienee kuitenkin suurin syy perussuomalaisten suurelle suosiolle.