Lehtikuva/Bertrand Guay

Useiden ihmisten odotetaan joutuvan tänään oikeuteen.

Ranskassa muistetaan tänään historianopettajaa, joka murhattiin perjantaina Pariisin lähellä. Sorbonnen yliopistossa järjestetään illalla virallinen muistotilaisuus, johon osallistuu opettajan omaisten ohella muun muassa presidentti Emmanuel Macron. Kaikkiaan tilaisuuteen odotetaan noin 400:aa ihmistä.

Macron on luvannut, että ääri-islamilaisuuden vastaista taistelua tehostetaan.

– Kansalaisemme odottavat toimia, Macron sanoi eilen vieraillessaan pariisilaislähiössä.

– Näitä toimia lisätään.

Nuori tshetsheenimies surmasi 47-vuotiaan opettajan Samuel Patyn, kun tämä oli matkalla koulusta kotiin. Paty oli aiemmin näyttänyt koulussa oppilaille profeetta Muhammadia esittäviä pilakuvia esimerkkeinä ilmaisunvapaudesta.

Opettajan murhaa edelsi vihakampanja, jonka masinointiin osallistui sosiaalisessa mediassa yhden oppilaan isä. Isä latasi aineistoa, jotka jaettiin laajalti eteenpäin. Yksi jakajista oli moskeija, jonka viranomaiset sulkevat nyt puoleksi vuodeksi.

Kyseinen isä ja murhaaja olivat yhteydessä toisiinsa ennen surmatyötä. Tshetsheenimies sai itse surmansa poliisin luodeista kiinniottotilanteessa.

Poliisi on jutun tutkinnan yhteydessä tehnyt kymmeniä etsintöjä muun muassa koteihin ja ottanut kiinni pitkälle toistakymmentä ihmistä. Osa vapautettiin eilen, mutta tiettävästi seitsemän ihmistä on määrä marssittaa tänään tuomarin eteen mahdollista syytteiden nostamista varten. Joukossa on kaksi alaikäistä.