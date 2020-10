Kaksi näytettä siitä, mikä on meininki Suomen eduskunnassa nykyään.

Sitten perussuomalaiset väittävät, että he haluavat estää koulukiusaamista. pic.twitter.com/aluw9sX6uF

Ja:

Nämä jatkoksi siihen, että viime viikosta asti on käyty keskustelua perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon antisemitistisistä näkemyksistä toimittaja Lauri Nurmen kirjan pohjalta.

Ja myös tästä Halla-ahon twiitistä:

- Ahmed, hakemuksesi on hylätty. - Mita, joutua pois Suomi? - Ei suinkaan, voit jäädä. - Olla hulattu mutta saada jaada? Olla hullu maa!

Monet paheksuivat viime viikonloppuna mediaa siitä, että Halla-ahon twiitistä ei tehty uutisia eikä analyysejä. He olivat ehkä oikeassa, ehkä eivät.

Ainakin minä olen aidosti ymmälläni siitä, miten perussuomalaisten kansanedustajien käytännössä päivittäisiin rasistisiin ja ilkeisiin solvauksiin pitäisi toimittajana suhtautua.

On ihan selvää, että minkä tahansa muun puolueen edustajien suusta ne aiheuttaisivat hälyä ja kolumnistit paheksuisivat joukolla niin kuin kävi demariedustaja Hussein al-Taeelle vaalikauden alussa.

Mutta kun ilkeys ja kanssaihmisten halveksunta on näin jokapäiväistä ja järjestelmällistä, niin voiko se olla myös tarkoituksellista toimintaa? Käytetään sellaista kieltä, jota kannattajat haluavat ja toisaalta ärsytetään ”vihervasemmistolaisia” ihan tahallaan paheksumaan, koska se on osa perussuomalaisten strategiaa? Luodaan juopaa ”kansan” ja ”eliitin” välille tälläkin tavalla.

En tiedä.

Olen kirjoittanut tänä vuonna perussuomalaisista ennen tätä juttua 115 kertaa, enemmän kuin mistään muusta aiheesta. Ne ovat yleensä myös luetuimpia juttujani, mutta mielessä kalvaa jokaista aloittaessa kysymys siitä, onko tämä todellisuudessa vain mainosta heille.

Toisessa vaakakupissa on aina se, että miten näistä voisi olla kirjoittamatta. Lauri Nurmi sanoo kirjassaan, että Scripta-blogissaan ”Halla-ahon maailmankuva on fasistinen”.

Kirjan kustantaja Into listasi tänään muita Nurmen kirjan lähteitä kuin Scripta.

@Halla_aho :n aktiiviaikoina Sisun suosittelemia kirjoja: Helmut Stellrechtin Usko ja teot (jonka Sisu käänsi ja julkaisi suomeksi), Alfred Rosenbergin Uutta Eurooppaa kohti ja Savitri Devin The Lightning and The Sun. 4(6)

— Into (@intokustannus) October 20, 2020