Viimeksi kuluneen viikon aikana Suomessa raportoitiin hieman vähemmän tartuntoja kuin edellisen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi tänään maanantaina 131 uutta koronavirustartuntaa. Viikkotasolla tartuntojen kasvuvauhti vaikuttaa tasaantuneen. Viimeisten seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 1 343, kun edellisviikolla tartuntoja raportoitiin 1 510.

Monissa muissa maissa tilanne pahenee ja uusia ennätyksiä on raportoitu. Rajoitustoimet ovat sen mukaisia.

Sloveniassa alkaa tiistaina yöllinen ulkonaliikkumiskielto koronavirustartuntojen rajun kasvun vuoksi. Samalla kaikki muu kuin välttämätön matkustaminen maan 12 eri alueen välillä kielletään.

Tiistaista lähtien ulos ei ole mitään asiaa iltayhdeksän ja aamukuuden välillä, jos ei ole menossa tai tulossa töistä, tai jos kyseessä ei ole hätätapaus.

Samalla kielletään kaikki kuutta ihmistä suuremmat julkiset kokoontumiset. Maanantaista lähtien kaikki oppilaat viidennestä luokasta ylöspäin siirtyivät etäopetukseen.

Uusien tartuntojen määrä lähes tuplaantui viime viikon aikana. Samalla loppuivat myös koronaviruspotilaille varatut sairaalapaikat.

Slovenia selvisi verrattain hyvin koronaviruksen ensimmäisestä aallosta keväällä, mutta syksyn toinen aalto on ollut huomattavasti pahempi.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Sloveniassa on kuollut 190 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut 91 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 63.

Worldometerin luvuissa on ajoittain havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Walesiin kahden viikon koronasulku perjantaista alkaen



Britanniassa Walesiin on julistettu kahden viikon sulku koronaepidemian pahenemisen takia. Aluehallinnon pääministerin Mark Drakefordin mukaan kaikki ei-välttämättömät ravintolat, kaupat ja majoitusyritykset suljetaan kahdeksi viikoksi perjantai-illasta alkaen.

Myös monet julkiset palvelut kuten kirjastot suljetaan, ja uskonnollisista tilaisuuksista sallitaan vain häät ja hautajaiset.

Drakeford kutsui rajua päätöstä vaikeaksi. Ilman sitä julkinen terveydenhuolto ei kuitenkaan selviä lisääntyvästä koronapotilaiden määrästä, hän perusteli.

Iranissa uusi ennätys koronakuolemissa



Iranissa on kirjattu vuorokauden kuluessa 337 koronavirustartuntaan liitettyä kuolemantapausta, kertoo maan terveysministeriö. Määrä on uusi ennätys maassa, jota koronapandemia koetteli pahasti jo viime keväänä.

Covid-19-tauti on vaatinut Iranissa tähän mennessä jo yli 30 000 ihmisen hengen.

Puolan kansallisstadionille tulossa kenttäsairaala



Koronaepidemian koettelema Puola perustaa Varsovan kansallisstadionille kenttäsairaalan. Hallituksen tiedottajan mukaan sinne tulee noin 500 vuodepaikkaa.

Potilaita voidaan sijoittaa stadionin yhteydessä oleviin kokoustiloihin. Sairaalan on määrä olla valmis vastaanottamaan potilaita viikonloppuun mennessä.

Puolan terveydenhuolto on äärirajoillaan koronaepidemian vuoksi. Maan hallitus kertoi muutama päivä sitten uusista koronaan liittyvistä rajoituksista ja kehotti samalla puolalaisia pysymään kotona ja työskentelemään etänä, jos vain mahdollista.

Ravintolat suljetaan kello 21, häät on kielletty ja kauppoihin päästetään kerrallaan vain rajoitettu määrä asiakkaita.

Venäjällä taas ennätysmäärä tapauksia



Uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan maailman vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt tänään 40 miljoonaa. Kuolleita on lähes 1 114 000.

AFP perustaa tietonsa virallisiin lähteisiin.

Yli puolet tartunnoista on peräisin kolmesta maasta: Yhdysvalloista, Intiasta ja Brasiliasta.

Viikossa uusia tartuntoja on maailmassa raportoitu yli 2,5 miljoonaa. Osittain todettujen tartuntojen määrän kasvua selittää testauksen tehostuminen.

Venäjällä on kerrottu tänään lähes 16 000 uudesta tartunnasta, kertoo uutistoimisto Tass . Määrä on jälleen uusi päivittäinen ennätys.

Italiaan uusia koronarajoituksia, Belgia sulkee baarit



Italiassa pääministeri Giuseppe Conte on julistanut maahan uusia koronarajoituksia kasvavien tartuntamäärien vuoksi.

Ravintoloiden pitää jatkossa sulkeutua puoliltaöin. Baarien tulee laittaa ovensa kiinni jo iltakuudelta, jollei niissä järjestetä pöytiintarjoilua. Myös festivaalit ja messut on peruttava.

– Emme voi tuhlata aikaa, Conte perusteli.

Hänen mukaansa tuoreet rajoitukset ovat tarpeen, jotta vältettäisiin vielä ankarammat toimet, jotka saattaisivat vaarantaa Italian talouden.

Italiassa on todettu yli 414 000 koronatartuntaa. Italialaislehti Corriere della Seranmukaan uusien tartuntojen määrä on noussut Italiassa jo korkeammalle kuin se oli keväällä ensimmäisen korona-aallon tartuntahuipun aikoihin.

Tilanne on lehden mukaan kuitenkin nyt toisenlainen. Toisin kuin ensimmäisen aallon yhteydessä, terveydenhuoltojärjestelmä ei ole vaarassa romahtaa ylikuormituksen vuoksi.

Belgiassa baarit ja ravintolat suljetaan tästä päivästä neljäksi viikoksi, puolenyön ja aamuviiden välillä on voimassa ulkonaliikkumiskielto eikä alkoholia saa myydä klo 20:n jälkeen, BBC luettelee.

Sveitsissä puolestaan tulee voimaan maskipakko julkisissa sisätiloissa. Myös yli 15 ihmisen kokoontumiset kielletään.

Sveitsin koronatartuntojen määrä on viikossa tuplaantunut.

– Tartuntojen määrän jyrkkä nousu on huolestuttavaa. Se koskee kaikkia ikäryhmiä, viranomaiset kommentoivat lausunnossaan.

Ranskassa otettiin viikonvaihteessa käyttöön laajoja, suurkaupunkeja koskevia ulkonaliikkumiskieltoja. Yölliset ulkonaliikkumiskiellot tulivat voimaan Pariisissa ja muissa suurissa kaupungeissa.

Ulkonaliikkumiskiellon piirissä on noin 20 miljoonaa ihmistä eli noin 30 prosenttia Ranskan väestöstä. Liikkumisrajoitus on voimassa iltayhdeksästä aamukuuteen. Rajoitusten on tarkoitus olla voimassa ainakin kuukauden ajan.