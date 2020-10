IPS/Charles Mpaka

Vaikka kauppias otettaisiin kiinni, rangaistus on kaikkea muuta kuin varma.

Elokuussa Malawin poliisi esti 31 ihmisen kauppaamisen Mosambikiin. Ihmiskauppiaiden tielle tulivat yhteisöpoliisit, jotka ilmoittivat asiasta viralliselle poliisille.

Malawin yhteisöpoliisit ovat juuri sitä, mitä nimikin sanoo: yhteisön jäsenistä koostuva vapaaehtoisten joukko, jonka toimintaa poliisi organisoi.

– He ovat silmämme paikoissa, joissa me emme ole läsnä. He täydentävät etsiviemme toimintaa ja valistavat muita yhteisön jäseniä turvallisuusasioissa, Malawin poliisin tiedottaja James Kadadzera selittää.

Yhteisöpoliisin ja virallisen poliisin yhteistyö on pysäyttänyt monta ihmiskauppiasta, mutta ihmiskauppa kukoistaa silti. Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti ihmiskaupasta Malawissa kyllä tunnustaa, että kauppaa yritetään estää – mutta samalla maa ei kuitenkaan täytä ihmiskaupan lopettamisen vähimmäisvaatimuksiakaan.

Kansalaisjärjestö Youth Net and Counsellingin toimitusjohtaja McBain Mkandawirella on kirkas näkemys, miksi Malawin taistelu ihmiskauppaa vastaan ei ota sujuakseen.

– Hallituksen viranomaisten ja rikkaiden rikostoveruus ihmiskauppiaiden kanssa ylätasolla ja korkea köyhyysaste pohjalla – siinä on yhdistelmä, joka tuottaa ihmiskauppaa. Ihmiskaupassa liikkuvat isot rahat. Korkean profiilin ihmiset mahdollistavat sitä eri tavoin. He rahoittavat sitä ja vääristävät oikeuslaitoksen toimintaa, sillä köyhien kurjuudella tehdään voittoa, Mkandawire kertoo.

Kaupatut ihmiset eivät päädy köyhien koteihin ja maatiloille.

– Rikkaat ja vallassa olevat omistavat ne maatilat. He tietävät, miten heidän työvoimansa rekrytoidaan. He edistävät rikollisuutta, sillä he hyötyvät halvasta työvoimasta ja työolojen surkeudesta. He ovat valmiita mihin tahansa estääkseen ihmiskaupan lopettamisen, Mkandawire sanoo.

Lempeää oikeutta



Viime vuonna Malawiin kaupattujen nepalilaisnaisten tapaus on hyvä esimerkki viranomaiskäytännöistä, jotka auttavat ihmiskauppaa. Poliisi ja maahanmuuttoviranomaiset olivat sekaantuneet kauppaan, ja heidät ilmiantanut henkilö siirrettiin syrjään. Ilmeisenä syynä oli estää häntä paljastamasta asiaan sekaantuneita viranomaisia.

Oikeuden tuomarit ovat myös päästäneet ihmiskauppiaita vapaalle takuita vastaan, ja raportin mukaan yhdessä tapauksessa kauppias on sitten jatkanut naisten rekrytoimista Lähi-itään oikeudenkäyntiä odotellessaan.

Vaikka poliisi olisikin napannut ihmiskauppiaan, rangaistus on kaikkea muuta kuin varma. Asioiden käsittely on hidasta ja varsinkin alimmat oikeusasteet suhtautuvat kauppiaisiin lempeästi. Yhä useampi ihmiskauppias käveleekin oikeussalista kadulle ehdollisen vankeusrangaistuksen saatuaan.

Huono työetiikka ja korkea korruptioaste



Oikeuslaitoksen strategisessa suunnitelmassa vuosille 2019-2024 myönnetään, että oikeuden jäsenillä on huono työetiikka ja korkea korruptioaste. Tuomari Esmie Chombo kirjoitti Malawin lakiyhdistykselle jo tammikuussa 2018 väkevän paljastuskirjeen ammattikunnan väärinkäytöksistä.

Lahjontaa, asiakirjojen hävittämistä, sopivien tuomarien päättämään junailemista – Chombo vaati tuomareita ja asianajajia viipymättä juurimaan tällaiset käytännöt ennen kuin ne juurtuvat lähtemättömiksi.

– Niin kauan kuin emme ole päässeet eroon korruptiosta kaikilla tasoilla ja kaikissa paikoissa, ja niin kauan kuin emme ole tarttuneet ihmiskaupan syihin, tämä rikos tulee pysymään meille vakavana ongelmana, McBain Mkandawire toteaa.

