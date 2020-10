Lehtikuva/Jeff Kowalsky

On olemassa todellinen uhka, että äänestäjien vaalirauha ei ole turvattu kaikilla Yhdysvaltain äänestyspaikoilla.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ilmoitti viime viikolla pidättäneensä 13 henkilöä, joiden epäillään suunnitelleen Michiganin kuvernöörin Gretchen Whitmerin sieppaamista.

Whitmer on yksi niistä demokraattikuvernööreistä, jotka joutuivat keväällä trumpilaisten vihan kohteeksi määrättyään koronarajoituksia. Whitmeriä vastaan järjestetyt mielenosoitukset huipentuivat siihen, että aseistetut äärioikeistolaiset tunkeutuivat huhtikuun lopussa osavaltion kongressirakennukseen Lansingissa.

FBI:n mukaan suunnitelma Whitmerin kidnappaamiseksi käynnistyi samoihin aikoihin. Ryhmä oli harkinnut kuvernöörin ampumista kotiovelleen, mutta päätynyt siihen, että Whitmer siepataan ja hänelle pidetään ”oikeudenkäynti”, jossa hänet voidaan tuomita kuolemaan. Suunnitelma oli määrä toteuttaa ennen marraskuun 3. päivän vaaleja.

Voi olla pelottavaa mennä vaalipaikalle ohi pyssymiesjoukon.

Useilla epäillyistä on yhteyksiä valkoista ylivaltaa kannattaviin äärioikeiston Boogaloo Bois ja Wolverine Watchmen -ryhmiin. Osa heistä oli tunkeutumassa kongressirakennukseen huhtikuussa.

Keväällä presidentti Donald Trump suorastaan kannusti äärioikeistolaisia twiittaamalla ”VAPAUTTAKAA MICHIGAN!”.

Sieppaussuunnitelman paljastuttua Trump ei suinkaan tuominnut sitä vaan Whitmerin. Muutamia tunteja FBI:n ilmoituksen jälkeen hän twiittasi, että ”Whitmer on tehnyt kamalaa työtä”.

Äärioikeiston militiat

Tapaus kiinnitti jälleen huomion äärioikeiston pyssymiehiin ja heidän muodostamiinsa ”militioihin”. New York Times arvioi taannoin, että Yhdysvalloissa on jopa 20 000 aktiivista militiajäsentä noin 300 ryhmässä. Heistä neljäsosalla on armeijataustaa. Löyhästi kiinnittyneitä voi olla paljon enemmänkin.

Ryhmiä yhdistää se, että ne valmistautuvat aseellisesti rotupohjaiseen konfliktiin ja jopa sisällissotaan. Tunnetuimpia äärioikeiston ryhmiä tai liikkeitä ovat Boogaloon ja Wolverine Watchmenin ohella Proud Boys, Oath Keepers ja Three Percenters.

Amerikkalaisten aseistautuminen on kiihtynyt. FBI:ltä pyydettyjen taustatarkistusten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodessa. Ensimmäistä kertaa Mustien Panttereiden jälkeen on syntynyt myös äärioikeistoa vastustavia aseistautuneita mustien ryhmiä.

Ylivoimaisesti suurin osa pyssymiehistä kuuluu kuitenkin äärioikeistoon. Loppukesästä lähtien ovat lisääntyneet tapaukset, joissa on käytetty väkivaltaa tai uhattu sillä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan vähintään 40 prosenttia tapauksista on sellaisia, joissa ei ole kytkentää mihinkään ryhmään. Niiden takana on usein netissä kokoontuneita pieniä äärioikeistolaisten porukoita.

Äärioikeiston taustaideologiana on sekava kokoelma salaliittoteorioita. Suosituimmaksi on noussut QAnon, joka väittää Trumpin taistelevan hallintoon, mediaan ja yhtiöihin pesiytynyttä satanistipedofiilien salaliittoa vastaan.

QAnon on levittänyt väitettä, jonka mukaan piilossa on ”syvä valtio”, joka sabotoi Trumpia. Mukaan on sotkettu myös koronasalaliitot.

Vaalien ”tarkkailijat”

Kun Trumpilta syyskuun lopun vaaliväittelyssä kysyttiin Proud Boysista, hän ei suinkaan arvostellut sitä, vaan kehotti ”perääntykää ja pysykää valmiina”. Proud Boysissa tämä otettiin kannustuksena.

Aivan vakavissaan pelätään nyt, että aseistautuneet äärioikeistolaiset tulevat vaalipaikoille säikyttelemään äänestäjiä.

Yhdysvalloissa on yli 100 000 äänestyspaikkaa, eikä uhka koske läheskään kaikkia. Suurimmassa vaarassa ovat mustien ja latinoiden asuinalueiden vaalipaikat vaa’ankieliosavaltioissa. Äärioikeiston militiat toimivat aktiivisesti esimerkiksi Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Wisconsinissa.

Militiat väittävät valmistautuvansa turvaamaan vaalien ”rehellisyyttä”. Käytännössä täytyy olla pelottavaa mennä aseistautuneiden äärioikeistolaisten ohitse äänestyspaikalle. Jo tieto tällaisesta uhasta voi johtaa äänestämättä jättämiseen.

Monet mustat eivät uskalla pyytää poliisilta apua tai eivät luota poliisiin – usein hyvästä syystä, kuten on nähty.

Kaikissa osavaltioissa on säännökset, jotka kieltävät kampanjoinnin äänestyspaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Puskurivyöhyke vaihtelee osavaltiosta riippuen muutamasta metristä 50 metriin vaalihuoneiston ovesta.

Ongelma on siinä, ettei osavaltioiden tai kaupunkien johto välttämättä valvo vaalirauhan turvaamista. Määräyksiä voi myös kiertää. Fairfaxin piirikunnassa Virginiassa trumpilaiset pelottelivat ennakkoäänestäjien jonoa kaasuttelemalla uhkaavasti katumaastureitaan.

Michiganissa, Pohjois-Carolinassa, Pennsylvaniassa, Virginiassa ja Wisconsinissa saa tulla jopa vaalipaikalle luvallisesti asetta kantaen.

Puolueilla on oikeus asettaa virallisia tarkkailijoita, joiden käyttäytymisestä on säännökset. Esimerkiksi Philadelphian ennakkoäänestykseen trumpilaiset yrittivät kuitenkin lisäksi tuoda joukon itse itsensä nimittäneitä tarkkailijoita.

Aggressiivinen strategia

Presidentti Trump on lietsonut epävarmuuden ilmapiiriä väittämällä perusteettomasti, että postiäänestys on altis vilpille. Trumpin mukaan demokraatit aikovat varastaa vaalit.

Trump valitsi kesällä uudeksi kampanjapäällikökseen Bill Stepienin. New York Timesin mukaan Stepien kokosi tiimin, jolla on kokemusta aggressiivisesta vaalitaktiikasta. Siihen kuuluu paitsi omien äänten lisääminen, myös vastapuolen äänten vähentäminen.

Yksi osa aggressiivista taktiikkaa on juuri epäilysten nostattaminen vaalien rehellisyydestä. Toinen on venyttää vaalitarkkailun normaaleja rajoja. Kolmas on hallinnolliset ja juridiset operaatiot.

Trumpilaiset ovat osavaltioissa pyrkineet estämään tai vaikeuttamaan vaalien toimittamista.

Texasissa alkoi ennakkoäänestys tiistaina. Osavaltion republikaanikuvernööri määräsi, että kussakin piirikunnassa saa olla vain yksi paikka, jossa voi jättää ennakkoäänensä. Liittovaltion tuomari kumosi määräyksen viime viikon perjantaina. Demokratian mallimaassa on siis vielä loppusuoralle asti kiistelty siitä, miten vaalit toimitetaan.

Republikaanien juristit ovat puolestaan jo kuukausia tehneet töitä, jotta äänioikeutettujen luetteloita karsittaisiin osavaltioissa erilaisilla perusteilla.

Republikaanipuolue saattaa pitää virallisesti etäisyyttä äärioikeiston militioihin, mutta ne voivat tosiasiassa palvella sen vaalistrategiaa.