Ravintolat pysyvät tiukasti koronakeskustelussa seuraavat kaksi viikkoa. Ravintolat ovat marraskuun alusta lähtien normaalisti auki, jos eduskunta ei ehdi säätää rajoituksista.

Hallituksen ravintoloihin kohdistamat koronarajoitukset eivät kelpaa nykyisessä muodossaan eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Tämä ei ole mikään yllätys.

Jo keväällä tehtyjä päätöksiä kritisoitiin. Tuolloin kysyttiin, miksi ravintoloita on suljettava alueilla, joilla korona ei ollut juuri levinnyt. Tuolloin sulkua perusteltiin sillä, että tauti leviää ryppäittäin eikä voida tietää milloin se iskee.

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.) johtaman perustuslakivaliokunnan mukaan jatkossa rajoitukset tulee perustella aluekohtaisesti. Tautitilanne vaihtelee kolmiportaisella asteikolla lähes suvantovaiheesta alkaen Vaasan sairaanhoitopiirin leviämisvaiheessa olevaan tautitilanteeseen. Seitsemässä sairaanhoitopiirissä epidemia on kiihtymässä.

Perustuslakivaliokunta ei tyrmännyt hallituksen kaikkia perusteluja rajoituksille, vaikka se onkin epäonnistunut arvioinneissaan välttämättömyydessä ja oikeasuhtaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on etsittävä keinoja, joilla rajoituksia erotellaan ravintolatyypeittäin. Yökerhot ovat joutuneet erityisen syynin kohteeksi. Julkisuudessa on kerrottu useista ravintoloista, jossa on altistuttu koronatartunnalle.

Yökerhot etulinjassa vastustamassa rajoituksia

Hallitus epäonnistui perustelemaan ravintoloihin kohdistuvien rajoitusten välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta, kuten valiokunta on aikaisemmin edellyttänyt.

Aukioloaikojen ja alkoholin myynnin sekä asiakaspaikkojen enimmäismäärän rajaaminen puoleen puuttuu perustuslakivaliokunnan mukaan liikaa elinkeinotoimintaan.

Yökerhot ovat olleet etulinjassa vastustamassa rajoituksia, koska niitä ei kannata pitää auki rajoitusten vesittäessä koko liiketoiminnan idean.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvostelee hallitusta siitä, ettei ole kerrottu ruokaravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa ja hotellien aamiaisravintoloissa todettujen koronatartuntojen määrää.

Lappi ei sulkisi myöskään yökerhoja koronauutisista huolimatta. Hän perää lukuja yökerhoissa ja yöelämässä levinneistä tartunnoista. THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan yöelämässä on syntynyt kymmeniä ketjuja. Näin hän perusteli eilisessä hallituksen alueille tulevista rajoituksista järjestetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Rajoitukset ravintolatyypeittäin syyniin

Nyt Markus Lohen (kesk.) johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu ratkomaan rajoitukset kunkin ravintolatyypin kohdalta erikseen. Lisäksi Helsingissä on aivan toinen tilanne kuin jossain nollatapausten pikkukylässä, jossa on pari paikallista baaria.

Rasti ei ole helppo, sillä valmista pitäisi olla lokakuun lopussa. Muutoin ravintolat ovat avoinna normaalisti ilman mitään rajoituksia. Tähän tuskin halutaan päätyä.

Rajoituksilla on huomattava merkitys alan kannattavuuteen ja siten työpaikkojen säilymiseen. Palvelualojen ammattiliiton PAMin lokakuun alussa julkaiseman covid-19-taudin vaikutusselvityksen mukaan tilanne ravintola-alalla on karu.

Tutkimuspäällikkö Antti Veirto arvioi, että ”varsinkin matkailu- ja ravintola-alan, kauneudenhoitoalan ja osittain erikoiskaupan työntekijöiden toimeentulo romahti merkittävästi lomautusten takia ja pelko työn jatkumisesta on edelleen suuri.

Hallitus oikealla asialla ravintolarajoitusten merkityksestä

Hallitus on painottanut kaikissa rajoituksissaan terveysturvallisuuden näkökulmaa. Valiokunta näkee asianmukaisia perusteluja rajoituksille.

Ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluajan rajoitusten on tarkoitus rajoittaa asiakkaiden altistumisaikaa ja -tapoja. Ilta- ja yöaikaan nautitaan yhdessä alkoholijuomia ja asiakkaat voivat päihtyä.

Asiakasmäärän rajoittamisella pyritään varmistamaan, että tilaa ja väljyyttä riittää. Turvavälejä vaaditaan myös työpaikoillakin ja muissa sosiaalisissa tilanteissa.

Näitä perusteluja valiokunta pitää sinänsä merkityksellisinä arvioitaessa rajoitusten valtiosääntöoikeudellista sallittavuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antaakin mietintönsä.

Jännittävää keskustelua ravintoloista edessä

Lopullisesti rajoituksia koskevan lain voimaan tulosta päättää eduskunnan suuri sali. Odotettavissa on myrskyisä keskustelu.

Jakolinjat eivät ole suorat hallituksenkaan sisällä. Etenkin keskustalle elinkeinoelämän puolustaminen on ollut koko koronapandemian ajan tärkeää.

Opposition moittiessa ravintoloiden koronarajoituksia eduskunnan kyselytunnilla tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi moitteisiin pääministerin sijaisena Sanna Marinin (sd.) osallistuttua EU-huippukokoukseen Brysselissä.

– Lupaan hallituksen puolesta, että sosiaali- ja terveysvaliokunta, jolle tämä tehtävä seuraavaksi siirtyy, saa kaiken tarvitsemansa tuen siihen ripeään ja oikeasuhteiseen päätöksentekoon, joka liittyy ravintolatoimintaan, Saarikko sanoi.

Aika ajoin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on äksyillyt julkisuudessa rajoituksiin kohdistuvissa kysymyksissä. Paine ohittaa terveysturvallisuus elinkeinon ja talouden kustannuksella on kova.

Mietintö rajoituksista valmis tiistaina?

Sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sanoi tänään STT:lle, että vaaditut korjaukset eivät ole ihan yksinkertaisia.

– Erityisen haastava on se, miten me eri ravintolatyypit lähdemme jaottelemaan. Jaottelu ei johda ihan aukottomaan tilanteeseen, Lohi sanoo.

Hän lisää, että koronan hoito on muutoinkin riskien hallintaa eikä absoluuttista tulosta saada koskaan aikaan.

Lohen mukaan tavoitteena on saada mietintö valmiiksi tiistaina. Lain on tultava voimaan ennen kuun vaihdetta. Jos lakia ei saada sitä ennen hyväksyttyä eduskunnassa, ravintolat voivat toimia ilman koronarajoituksia.

Lohi ei vielä avaa, millaisista yksityiskohdista valiokunta keskusteli, sillä asia on vielä kesken. Perjantaina valiokunta käsitteli asiaa noin kolme tuntia.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet päästä yksimieliseen mietintöön. Kun elinkeinotoimintaa rajoitetaan, on tärkeää, että lopulliset linjaukset ovat tarkkaan harkittuja ja voisimme löytää mahdollisimman laajan yksimielisyyden, hän sanoo.

Juttua on täydennetty klo 14.24. Markus Lohen STT:lle antamalla kommentilla.