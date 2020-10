Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallitus vetoaa kansalaisiin – yhteisillä toimilla on valtavasti merkitystä koronan hoidossa

Hallitus viestin sisältö on yksituumainen: Tautitilanne kiihtyy huolestuttavaa vauhtia, mutta se voidaan selättää noudattamalla ohjeita vastuullisesti.

Hallitus perään kuulutti ryhtiliikettä, jotta koronatautitilanne ei äidy pahemmaksi. Koronatilanne on huonontunut erityisesti kahden viime viikon aikana.

Tartunnoista yli 80 prosenttia on todettu alle 50-vuotiailla. Silti sairaalassa olevien määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kahden viikon aikana kasvanut. Taudin leviämisestä hoivakoteihin, terveyskeskussairaaloihin ja muihin riskiryhmiin halutaan estää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) painotti, että rajoitustoimia on edelleenkin tehostettava, jotta tauti ei leviä. Hallitus on antanut alueille joukon suosituksia koronarajoituksista.

Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Toimeenpano tapahtuu nyt kunnissa, sairaanhoitopiireissä ja aluehallintovirastoissa. Jokaisella alueella tulisi päättää oikea-aikaisesti ja oikein kohdennetuista täsmätoimista, jotta rajoitukset voisivat olla myös lyhyitä.

Kevään valmiuslakeja ja sitä seurannutta sulkua eivät halua kansalaiset, ei hallitus eikä työelämä.

Valtakunnallinen etätyösuositus

Hallitus antoi valtakunnallisen etätyösuosituksen, joka on voimassa ainakin vuoden loppuun. Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan etätyötä tehdään julkishallinnon työpaikoilla mahdollisimman laajasti, jos se on mahdollista.

Sama suositus koskee myös yksityisiä työpaikkoja. Terveysturvallisuuden arviointi tapahtuu työpaikoilla. Etätyösuositus saa varmasti kitkerääkin palautetta.

Hallituksen linja on, että parasta terveys-, työllisyys- ja talouspolitiikkaa on taudin taltuttaminen. Tähän hallitus pyrkii tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) sanoin antamalla työkalupakin alueille.

Saarikko arvioi, että epidemian leviämisestä on vakavia merkkejä ja toinen aalto on käsillä. Hallitus on määritellyt epidemian hallintaan kolme tasoa: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Kotona eniten tartuntoja

THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan eniten tapahtuu kotona jonkun perheenjäsenen saatua tartunnan. Isoimmat riskit liittyvät siihen, että ollaan tilassa, jossa ei hygieniaohjeita ja etäisyyksiä noudateta.

Edelleenkin yöelämän tartunnat ovat iso osa. Tiedossa on Salmisen mukaan kymmeniä tartuntaketjuja, jotka ovat lähtöisin myöhään auki olleista paikoista.

Harrastustilanteita ei voi myöskään sulkea pois. Tartuntojen arvioidaan tapahtuvan joukkueurheilussa ennen tai jälkeen, pukuhuoneessa tai ryhmän muussa yhteisessä tekemisessä eikä niinkään itse joukkuepelissä.

Saarikko vetosi nuoriin ja nuoriin aikuisiin koronatartuntaa ehkäisevien toimien noudattamiseksi: suojelkaa vanhempianne ja isovanhempianne.

Lasten ja nuorten elämästä halutaan mahdollisimman normaalia

Lasten ja nuorten kouluun, harrastuksiin tai muihin sosiaalisiin toimintoihin liittyvien rajoitusten asettamiseen hallitus haluaa erityisen tarkkaa arviointia.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) painotti oppilaan oikeutta saada maksutonta opetusta koronatilanteesta huolimatta. Koronasta aiheutuvia seurauksia halutaan kaikin keinoin lieventää.

Hän kiitteli, että kunnat ja opetusvirastot ovat toteuttaneet vastuullisesti ja tarkoitus on, että jatketaan samalla tavalla. Perusopetukseen liittyvää väliaikaisen lainsäädännön voimassa oloa jatketaan koko kevätkaudeksi 2021.

Tämä mahdollistaa paikallisen arvion muun muassa siitä, jos tautitilanteesta johtuen joudutaan vuorottelemaan lähi- ja etäopetuksessa.