Iltamyöhällä käytiin poikkeuksellista Twitter-sanailua.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo saaneensa pyytämänsä selvityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajalta Markku Tervahaudalta ja asia on hänen puolestaan loppuun käsitelty. Marin pyysi aamulla kirjallista selvitystä siitä, olisiko THL suosittanut keväällä yleisesti maskin käyttämistä.

Marinin mukaan selvityksen sisältö oli se, että yleisen maskisuosituksen antamista ei pidetty myöskään THL:ssa keväällä tarpeellisena.

THL:ssa on tulkittu olleen enemmän valmiutta maskisuosituksen antamiseen, koska pääjohtaja itse suositteli huhtikuussa kankaisten maskien käyttämistä lehtihaastattelussa. Laitoksessa oli myös valmisteltu maskin käyttämisestä viestintämateriaaleja, joita sosiaali- ja terveysministeriö ei kuitenkaan halunnut laitettavan levitykseen. Tervahauta kertoi asiasta Ilta-Sanomille maanantaina.

Marinilta kysyttiin aamulla myös, onko mahdollista, että THL:n pääjohtaja vaihtuisi nyt nousseen keskustelun seurauksena.

– En minä tällaisesta lähde nyt laisinkaan keskustelemaan. Kyse on nyt tämän asian selvittämisestä. Mielestäni on kohtuullista, että nyt saadaan selvyys siihen, että mikä on ollut THL:n kanta ja onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa, Marin sanoi.

Marin keskusteli maskiasiasta keskiviikkona Ylen A-studiossa ja kävi iltamyöhällä keskustelua asiasta myös Twitterissä. Siellä hän kysyi Tervahaudalta, onko THL:n kanta maskisuositukseen esitelty hallitukselle virheellisesti.

Tervahauta

– Kyse on tällöin yleensä asiantuntija-arvioista ja -näkemyksistä. Laitoksen kanta perustuu esittelystä tehtäviin päätöksiin, Tervahauta kirjoitti.

THL kirjoitti iltamyöhällä Twitter-tilillään, että THL ”ei keväällä esittänyt virallista maskisuosituksen antamista”.