IS: Pääjohtajan mukaan THL halusi tiedottaa kansalaisille maskien käytöstä jo keväällä, ministeriö torjui aikeet

STM tviittasi, että maskitietoa levitettiin jo huhtikuun alussa Työterveyslaitoksen kautta. SDP:n Antti Lindtman toivoo kokoomuksen arvioivan vielä uudelleen epäluottamuslause-esitystään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa , että THL:llä oli ajatuksena jakaa kansalaisille tietoa kasvomaskien käytöstä keväällä. THL olisi halunnut jakaa yleisölle laajemmin tietoa maskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei kuitenkaan pitänyt tätä tarpeellisena ja käytännössä esti tiedotuksen, lehti kirjoitti maanantaina.

– Meillä olisi ollut ajatuksia antaa yleisölle ainakin tarkennuttua lisäinformaatiota siitä, millainen merkitys maskeilla on toisten suojaamisen kannalta ja mitkä olisivat hyödyllisimmät käyttötilanteet, Tervahauta kertoo IS:lle.

THL:n aikeissa ei siis ollut kyse varsinaisesta maskisuosituksesta, Ilta-Sanomat kirjoittaa. STM linjasi, että mahdolliset maskisuositukset annetaan yhdessä eikä THL tekisi sitä erikseen.

Tervahauta kommentoi asiaa maanantaina illalla myös Helsingin Sanomille.

– Miten nyt sanoisi… maskiasia ehkä poikkesi muusta viestinnästä jostain syystä. Se tuntui erityisesti olevan asia, josta ei katsottu aiheelliseksi sen enempää ääntä pitää, Tervahauta kuvaili HS:lle ministeriön kevään linjauksia.

STM: Tärkeä jakaa tietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa



Ministeriön virkamiesjohdosta ei vastattu STT:n kommenttipyyntöön maanantaina illalla.

Ilta-Sanomien uutisen tultua julki ministeriön Twitter-tilillä kerrottiin, että ”toisin kuin julkisuudessa on väitetty, STM on jo huhtikuun alussa viestinyt kasvomaskien turvallisesta käytöstä” Työterveyslaitoksen kautta.

– STM:lle on ollut tärkeää jakaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa myös kasvomaskien käyttöön liittyen, Twitter-viestissä kirjoitetaan.

Työterveyslaitos (TTL) on työhyvinvoinnin edistäjä, joka on ohjeistanut työpaikkoja koronaviruspandemian ehkäisyssä.

Huhtikuussa STM itse tiedotti, etteivät ministeriö tai THL anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa.

Lindtman kehotti kokoomusta vetämään epäluottamuslauseen pois



Maanantai-iltana SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toivoi kokoomuksen arvioivan vielä uudelleen sen tekemää epäluottamuslause-esitystä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.).

Kokoomus teki esityksensä yllättäen kesken budjetin lähetekeskustelun perjantaina iltapäivällä. Ehdotuksen keskeinen peruste oli epäilys sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman maskiselvityksen poliittisesta ohjailusta sekä THL:n pääjohtajan painostuksesta.

Maskiselvityksen tehnyt emeritaprofessori Marjukka Mäkelä vahvisti viimeksi maanantaina MTV Uutisille, ettei hänen tekemäänsä selvitystä ole ohjailtu poliittisesti. Niin ikään THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kiisti sunnuntaina, että häntä olisi painostettu poliittisesti olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään.

Lindtman totesi, että maailman terveysjärjestö WHO suositteli vielä keväällä maskeja vain potilaiden hoidossa ja päivitti oman maskisuosituksensa vasta kesäkuussa koskemaan oireettomia.

Lisäksi pääministeri totesi jo toukokuussa eduskunnassa, että hallitukselta olisi ollut vastuutonta antaa maskisuositus tilanteessa, jossa saatavilla ei ole riittävää määrää maskeja.

– Parlamentaarisessa demokratiassa oppositiolla on tietenkin oikeus esittää epäluottamusta hallitukselle tai yksittäiselle ministerille. Kun nyt näin selvästi epäilykset poliittisesta ohjauksesta on asiantuntijoiden taholta kumottu, kokoomuksen epäluottamuslauseen perusteena olevat epäilykset ovat jääneet vaille pohjaa. Hyvät ystävät siellä kokoomuksessa: kannattaisiko tehdä uudelleenarvio epäluottamuslauseesta ja vetää se pois?

Lindtmanin mukaan koronaviruksen torjunta on koko Suomen ja meidän kaikkien yhteinen asia. Siksi pääministeri on kutsunut koko opposition mukaan hallituksen iltakouluun keskiviikkona käsittelemään koronaviruksen torjunnassa keskeistä tartuntatautilain uudistamista. Koronaviruksen vastaisessa taistelussa myös rakentavalla oppositiolla on iso merkitys.

Eduskunta äänestää Kiurun luottamuksesta keskiviikkona.