Lehtikuva/Jussi Nukari

Olympiastadionilla nähtiin Suomen rauhallinen futisjoukkue, joka iski 2–0-voiton nuorten lupausten Robert Taylorin ja Fredrik Jensenin maalein. Kansojen Liiga jatkuu jo keskiviikon Irlanti-pelillä.

Miesten futismaajoukkue Huuhkajat kohtasi tänään sunnuntaina Bulgarian remontoidulla Olympiastadionilla. Kansojen Liigan otteluun oli saatu myydä 6 587 lippua, ja tunnelma olikin jo sähäkämpi kuin syyskuisessa kotipelissä Walesia vastaan. Silloin Stadionilla oli kuultu vain pelaajien huutoja.

Suomella oli alla 0–1-tappio Walesille ja vierasvoitto 1–0 Irlannista. Suomi sai mukaan liki ykkösryhmän, kärjessä kuumat nimet Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo. Etenkin Bundesligan Union Berliniin siirtyneeltä ”Jollelta” oli lupa odottaa intensiivistä suoritusta. Samaten Huuhkajissa vastikään debytoineeseen Ilmari ”Immi” Niskaseen kohdistui toiveita.

Juuri ennen alkuhetkeä tuli Suomelle sikäli mainio tieto, että lohkoa johtava Wales oli Dublinissa juuttunut 0–0-tasuriin Irlannin kanssa.

Vieraat aloittivat pikku painostuksella. Jo neljässä minuutissa heillä oli kaksi navakkaa kulmapotkua. Suomi ei ensi vartissa saanut aikaiseksi mainittavia kuvioita. Mutta 15. minuutilla Robert Taylor räväytti tiukan lähivedon, jonka bulgarialaisvahti Martin Lukov nyrkkeili sivummalle. Ja hetken päästä ”Jolle” suti jatkopallon ohi aivan maalin edestä. Sitä edelsi Pukin kuti.

Suomi sai ensimmäisen kulmurin vasta 31. minuutilla; ei tulosta. Heti perään Pohjanpalo laukoi vauhdista – lupaavasti, mutta ohi. Saman toisti Niskanen. Pelin tempo oli selvästi nousussa.

Suomen kulmapotku 40. minuutilla oli hyvä, mutta jatkoyritys meni yli. Bulgariakin kävi pariin otteeseen hätyyttelemässä Suomen maalia, joskin Lukas Hradecky siivosi pallot kevyesti.

Ensi puolisko päättyi maaleitta. Pallonhallinta oli Suomen prosentein 60–40. Huuhkajien valioita olivat varma Hradecky, nopea Niskanen ja keskikentän teknikko Glen Kamara. Mutta petrattavaa jäi.

Toinen jakso alkoi niin, että Joona Toivio oli ohjata pallon omiin, mutta Hradeckyn refleksit pelastivat. Ensimmäiset minuutit Suomi jäi jyrän alle, 53. minuutilla nuori Robert Taylor jatkoi läheltä pallon maalin perukoille: 1-0!

Bulgaarit eivät maalista suinkaan lannistuneet, vaan hyökkäykset vyöryivät vaarallisesti.

Suomen valmentaja Markku Kanerva vaihtoi 65. minuutilla Pohjanpalon Fredrik Jenseniin. Ja kaksi minuuttia myöhemmin Jensen jo maalasi, kun hänen tarkka laukauksensa painui Bulgarian maalin takakulmaan.

74. minuutilla Suomi korvasi Taylorin Pyry Soirilla.

Pelin vauhti hidastui viimeisellä vartilla. Pukki pääsi kerran puolittain läpi, mutta veto kilpistyi puolustajan jalkaan. Aivan lopussa Suomi vielä otti Rasmus Karjalaisen ja Nikolai Alhon Pukin ja Niskasen tilalle.

Kolmen lisäaikaminuutin aikanakaan ei maaleja enää nähty. Huuhkajat löi Bulgarian 2–0 ja nosti pistesaldonsa kuuteen – se on vain pisteen Walesista jäljessä. Kansojen Liigan lohkon peleistä on nyt puolet pelattu, ja Suomi on toisella sijalla. Tilanne ei ole huono.

Keskiviikkona Suomea vastaan ryhmittyy Irlanti. Ottelu Stadionilla alkaa klo 19 – ja Kansan Uutiset on taas katsomossa mukana.