Jo eteisessä on tuttu kuhina. Väkeä hieman arkivaatteita paremmissa vaatteissa. Käsidesi peittää hajuveden tuoksun. Ennakkoon on tilattava väliajan kahvi ja lohileipä. Tunnelma käytävällä on pidättyväinen. Katsomossa on väljää. Kaikkia paikkoja ei ole saanut myydä, kun yritetään noudattaa turvavälejä.

Katsomossa uskaltaa taas hengähtää, ja kun esitys alkaa, kaikki tämä unohtuu. Sininen samettinen kauniisti laskostettu esirippu. Esirippu on lupaus, että kohta, ihan kohta pääsee mukaan toiseen maailmaan. Näin juuri tapahtui.

Koko esityksen ajan sai nauttia, eikä tarvinnut murehtia koronasta tai kansantaloudesta.

Korona-aika on koetellut taiteilijoita, taidelaitoksia ja tapahtumateollisuutta. Jo ennen koronaa harva taiteilija eli taiteilijan työllään. Teatterin tiedotuskeskuksen TINFOn selvityksen mukaan vain pieni osa taiteilijoista tulee toimeen taiteellaan.

Varmoja tulonlähteitä taiteilijoille ovat lähinnä esittävien taiteiden ja musiikin aloilla julkisen tuen piirissä olevat vakituiset työpaikat. Pääasiassa taiteilijat saavat tulonsa monista tulonlähteistä tai toisen alan palkkatöistä. Taiteilijat ovat usein työmarkkinoiden ja tukirakenteiden väliinputoajia joutuessaan yhdistämään erilaisia työnteon muotoja.

Tämänhetkiset työmarkkinat ja tukimuodot tunnistavat palkansaajat ja yrittäjät. Kaikki muut moninaiset työn tekemisen tavat, mitä taiteilijoilla usein on, jäävät näkymättömiksi ja aiheuttavat epävarmuutta ja ennakoimattomuutta. Taiteilijan työ ja ansaintalogiikka tunnistetaan viranomaispalveluissa huonosti, mikä johtaa usein tulkintaan omassa työssä työllistymisestä ja etuuksien epäämiseen silloinkin, kun työstä ei tuloja tule ja taiteilija olisi työvoiman käytössä.

Tämä aika antaa meille mahdollisuuden rakentaa järjestelmiä uudestaan. Ennen kuin saadaan perustulo, on luotava pysyvästi sellainen järjestelmä, jossa mm. itsensätyöllistäjät rinnastetaan palkansaajiin. Mahdollistetaan pienimuotoinenkin yritystoiminta, ilman että siitä välittömästi rokotetaan, jos joutuu työttömäksi. Hallituksen tulevalla sosiaaliturvauudistuksella on paljon tehtävää, että sosiaaliturva todella olisi tarvittaessa turvana, ei kivenä kengässä.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja.