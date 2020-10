Lehtikuva/Jan Kruger

Valmentaja Carlo Ancelotti on saanut joukkueensa huippuvireeseen.

Kuluvan kauden Valioliigakärki löytyy edelleen Merseysiden suunnasta, mutta seura yllättää käytännössä kaikki. Everton on voittanut jokaisen neljästä sarjapelistään, ja eri cup-kilpailut huomioiden se on voittanut seitsemän ottelua peräjälkeen.

Goodison Parkin väki saa hakea toista yhtä hienoa kauden aloitusta 125 vuoden takaa, jolloin Iso-Britanniaa hallitsi kuningatar Viktoria. Numero seitsemän on toisessa muodossa aiheuttanut kauhua toisaalla Liverpoolissa, kun hallitseva mestari hävisi viime sunnuntaina vieraissa Aston Villalle peräti 7–2.

Muutaman ottelun perusteella ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta jotain luotsi Carlo Ancelotti on tehnyt oikein. Esimerkiksi Dominic Calvert-Lewin on löytänyt poikkeuksellisen maalivireen, joka oli näkyvissä jo viime kaudella. Calvert-Lewin teki tuolloin 13 maalistaan yhdeksän Ancelotin tultua Evertonin ruoriin joulun 2019 alla. Vastaava meno on jatkunut nyt vielä hurjempana. Alkaneen kauden aikana hän on tehnyt peräti kuusi maalia.

Loistavana pääpelaajana tunnettu Calvert-Lewin on noussut myös Englannin maajoukkuerinkiin, jossa pitkään ollut maalivahti Jordan Pickford on ollut seurajoukkueensa heikoin lenkki kuluvalla kaudella. Pickford sai kyseenalaisen kunnian päästä kärkeen tilastossa, jossa mitataan maalivahtien suoraan maaleihin johtaneita virheitä. Pickford on imaissut peräti 11 maalia sitten elokuun 2017. Ancelotti lainasikin alkuviikosta AS Roman Ruotsin maajoukkueveskari Robin Olsenin veräjävartijaosaston vahvistukseksi.

Maajoukkuetauon jälkeen 17. lokakuuta koittava paikallispeli Everton–Liverpool on erittäin kiinnostava ottelu. Seurojen kannattajilla on keskenään ystävälliset välit, mutta tuolloin kipinöitä on varmasti ilmassa. Niitä tuo mukanaan myös superhankinta James Rodriguez, joka on ollut mukana kuudessa maalissa pelaamassaan viidessä ottelussa. Vuoden 2014 MM-kisoissa tähtiluokkaan noussut James on tekemässä uutta tulemista.

Carlo Ancelotin keskeisimpänä tavoitteena on kuitenkin tällä hetkellä viedä omansa erityisesti Euroopan kentille. Startti näyttää lupaavalta ottaen huomioon sen, että neljä parasta pääsee Mestareiden liigaan ensi kaudeksi. Nälkä kuitenkin todennäköisesti kasvaa syödessä.

Maalintekorintaman ohella seura onkin ollut aktiivinen myös puolustajien hankkimisessa. Se osti Teemu Pukin joukkuetoveri Ben Godfreyn Norwichista jopa 33 miljoonaan euroon asti kohoavalla summalla siirtoikkunan sulkeutuessa. Englannin U21-pelaaja Godfrey teki seuran kanssa viiden vuoden sopimuksen. Ancelotti osaa toisaalta laittaa floppirintaman pelaajia eteenpäin, koska muutama vuosi sitten Juventuksesta 27,5 miljoonalla eurolla siirtynyt hyökkääjä Moise Kean siirtyi viime viikolla PSG:hen.

Vakiorivillä on Kansojen Liigaa. Sinivalkoisten lasien takaa tarkasteltuna otteluista kutkuttavin on Suomi–Bulgaria. Uusitulle Olympiastadionille saa ottaa Palloliiton arvion mukaan noin 7500–8000 katsojaa. Huuhkajat kohtaavat ennen tuota ottelua vielä keskiviikkona Gdanskissa Puolan. Tuosta pelistä Tim Sparv ja Teemu Pukki ovat sairastuvalla, mutta heidän pitäisi olla kehissä sunnuntaina. Bulgarian joukkueesta ei löydy enää Dimitar Berbatovin tasoisia tähtiä, vaan suurin osa pelaa kotimaansa liigaa. Lähdetään suorasta ykkösestä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 11.10. klo 18.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 2, 1(X), 1(2), 2, 2, 1(X), 1(X), 1, 1, 1(X), 1.

Viikon väite: Tottenhamin manageri Jose Mourinho osaa antaa pelaajilleen myös tarvittavaa pinnistysapua vessareissuilla. Puolustaja Eric Dierille iski viime viikon liigacup-pelissä valtava isompi hätä kesken toisen jakson lopun, ja hänen oli pakko juosta vessaan stadionin sisuksiin. Väännöt sujuivat sutjakasti pytyn vierelle tueksi juosseen Mourinhon tsemppauksen myötä. Dier palasi kentälle, ja lopulta Tottenham voitti Chelsean pilkuilla.