Lehtikuva/Spencer Platt

Jeff Bezosin omaisuus on kasvanut tämän vuoden aikana 74 miljardilla dollarilla.

Miljardöörien omaisuudet ovat kasvaneet entisestään koronakriisin aikana. Sveitsiläisen UBS-pankin raportin mukaan miljardöörien omaisuus kasvoi yli 25 prosentilla tämän vuoden huhti-heinäkuussa. Samaan aikaan kymmenet miljoonat ihmiset menettivät työnsä. UBS:n raportista kertoo muun muassa brittiläinen The Guardian-lehti

Miljardöörit hyötyivät UBS:n mukaan osakekurssien syöksykierteestä, kun he pystyivät sijoittamaan voimakkaasti halventuneisiin osakkeisiin. Osakekurssit lähtivät pian nousuun, kun keskuspankit ja valtiot lupasivat voimakkaita elvytystoimia.

Maailmaan tuli koronakriisin myötä myös uusia miljardöörejä. Vuonna 2017 heitä oli 2 158 mutta nyt miljardöörejä on miltei 2 200.

Maailman rikkain ihminen on Amazon-verkkoyhtiön omistaja ja perustaja Jeff Bezos. Hänen omaisuutensa on Guardianin mukaan kasvanut tämän vuoden aikana 74 miljardilla dollarilla (noin 63 miljardia euroa), kun Amazonin osakekurssi on noussut. Bezosin omaisuudeksi arvioidaan nyt 189 miljardia (noin 160,5 miljardia euroa).