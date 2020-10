Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koronan kovimmin koettelemilla aloilla on 140 000 työntekijää.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa tilapäistä arvonlisäveron alentamista vastauksena palvelualojen syvenevään hätään. Arvonlisäverokantoja laskettaisiin viiteen prosenttiin koronasta vaikeimmin kärsineille aloille, kuten ravintola- ja ateriapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, virkistys- ja kulttuuripalveluihin, kirjoihin ja lehtiin sekä urheilupalveluihin.

– Koronakriisi on romuttanut monien palveluyritysten kysynnän. Hallitus on rajoittanut määräyksillään monien toimialojen toimintaa ja sen myötä tilanne on edelleen pahenemassa. Uhkana on konkurssit ja massiiviset työpaikkojen menetykset, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Hänen mukaansa ALV-alennus mahdollistaa hintojen laskemisen tukien kysyntää ja parantaa suoraan yritysten kannattavuutta.

– Tällä muutoksella pelastettaisiin konkreettisia työpaikkoja. Pelkästään matkailu- ja ravintola-ala sekä henkilökuljetukset työllistävät 140 000 työntekijää. Hallituksen on reagoitava palveluyrittäjien ja -työntekijöiden hätään mittaluokaltaan merkittävillä toimilla. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Ehdotus saa vastakaikua vasemmistoliitosta.

”Monesta asiasta en ole ollut Etelärannan kanssa samaa mieltä viime aikoina, mutta tämä esitys on harkitsemisen arvoinen”, kommentoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Monesta asiasta en ole ollut Etelärannan kanssa samaa mieltä viime aikoina, mutta tämä esitys on harkitsemisen arvoinen. Tässä on samaa henkeä kuin vasemmistoliiton verolinjauksissa, joissa ALV-prosentti määrittyisi ympäristö- ja ilmastoperusteisesti. https://t.co/ZxYW2rmrtU — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) October 6, 2020

Arhinmäen mukaan EK:n esityksessä on samaa henkeä kuin vasemmistoliiton verolinjauksissa, joissa ALV-prosentti määrittyisi ympäristö- ja ilmastoperusteisesti.

Arhinmäen mukaan ALV-alennusta tehokkaampi keino olisi kuitenkin vasemmistoliiton esittämä elvytysseteli palvelualoilla.

”ALV-alennus ei lisää suoraan ostovoimaa, kun taas elvytysseteli olisi varsin tarkkarajainen ostovoiman lisäys.”

EK:n mukaan useat Euroopan maat ovat jo hyödyntäneet koronan myötä arvonlisäveron alentamista kriisialojen tukitoimena. Arvio kriisitoimen kustannusvaikutuksesta on noin 750 miljoonaa euroa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin perjantaina julkaiseman selvityksen mukaan 56 prosenttia majoitus- ja ravintola-alan työntekijöistä on joutunut tinkimään ruoan laadusta ja määrästä, 22 prosenttia lääkkeiden hankinnasta ja 26 prosenttia lääkärissä käynneistä. PAMin selvitys kattoi kevään ja kesän 2020.

Työntekijöiden asema heikkenee jatkuvasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan arvonlisäverojen alentaminen hyödyttäisi MaRan edustamien alojen lisäksi myös syvissä vaikeuksissa olevaa Finnairia kotimaan lentojen osalta, rautatie-, linja-auto- ja taksiliikennettä. Myös lääkkeiden, kirjamyynnin sekä aikakaus- ja sanomalehtien arvonlisäverojen alennus osuu oikeille aloille.

