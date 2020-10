Kansalaisaloite kohta täynnä: Nyt aborttiprosessi on pitkä ja hankala

OmaTahto-kansalaisaloite kerää nimiä hyvää vauhtia.

Kaksi viikkoa sitten avattu OmaTahto2020-kansalaisaloite on saamassa eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta kasaan näinä päivinä. Nyt nimiä on kasassa runsaat 42 500. Aloitteen suosio yllätti sen lanseeraajat.

– Emme osanneet varautua siihen, että nimiä tulee näin nopeasti, sanoo Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen.

– Toki se on hyvin valmisteltu, on ollut suunnitelmat, nettisivut ja materiaalit valmiina ja on hyvät yhteistyökumppanit.

Suomessa raskaudenkeskeytys on tehty vaikeaksi.

Samansuuntaisia kansalaisaloitteita on tehty aiemminkin, mutta ne ovat keränneet heikosti nimiä jopa viime vuosina.

– Ainakin tällaisessa herkässä aiheessa sillä on merkitystä, millaiset taustatahot ovat tekemässä kansalaisaloitetta ja kuinka ammattimaisesti sitä edistetään, Pyykkönen sanoo.

Aborttilainsäädännöstä on tehty myös eduskunnassa vuosien varrella useampia lakialoitteita. Tuorein on vasemmistoliiton kansanedustajan Mai Kivelän aloite.

Pyykkönen sanoo, että kansalaisaloite tarvitaan lakialoitteesta huolimatta.

– Koska eduskunta ei ole saanut tätä asiaa etenemään eikä asia ei ole hallitusohjelmassa, katsoimme, että tarvitaan meiltä kansalaisilta voimaa ja näyttöä, hän toteaa.

50 vuotta vanha laki

OmaTahto2020-kansalaisaloitteen tarkoitus on päivittää Suomen laki raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi, eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Kansalaisaloitteen takana ovat Naisunionin lisäksi muiden muassa Suomen Amnesty, Kätilöliitto ja Väestöliitto.

Suomen lainsäädäntö raskauden keskeyttämisestä on yli 50 vuotta vanha, vuodelta 1970, jolloin se oli kansainvälisesti radikaali. Vuosien saatossa Suomen laki on vanhentunut ja muiden maiden lainsäädäntö ajanut ohi. Monissa muissa Euroopan maissa ja kaikissa Pohjoismaissa raskaudenkeskeytyksen saa pyynnöstä, ilman erillisiä perusteluja.

– Oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta. Suomen laki raskauden keskeyttämisestä ei kunnioita raskaana olevan itsemääräämisoikeutta, aloitteessa sanotaan.

Kansalaisaloite vaatii, että jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto. Tällöin luovuttaisiin kahden lääkärin lausunnosta abortin saamiseksi. Lisäksi jatkossa raskaana oleva saisi pyytäessään keskeytyksen alle 12 täyttä viikkoa kestäneessä raskaudessa. Raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä poistuisi vaatimus erillisistä perusteluista.

Aloite esittää myös lakiin kirjattavaksi selkeästi, että keskeytys on mahdollinen myös sosiaalisista syistä aina 20. raskausviikolle saakka. Tällöin luvan myöntäisi Valvira.

Siinä ehdotetaan, että vaatimuksesta raskauden keskeytyksen suorittamisesta sairaalassa luovutaan. Nykyisin keskeytyksistä noin 97 prosenttia tehdään lääkkeillä, jolloin keskeytys ei automaattisesti vaadi sairaalaolosuhteita.

Abortit ovat vähenneet

Abortit ovat vähenneet Suomessa noin puoleen siitä, mitä niitä tehtiin 1970-luvulla. Tuolloin niitä tehtiin jopa yli 20 000 vuosittain.

– Ne ovat vähentyneet merkittävästi jatkuvasti, Pyykkönen sanoo.

– Viime vuosina lasku on ollut hitaampaa mutta määrä on hyvin alhainen.

Syitä on monia.

– Jälkiehkäisypillerit vapautuivat 2002 ja ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet aborttien määrään. Lisäksi useat kunnat tarjoavat ilmaista ehkäisyä nuorille,Pyykkönen sanoo.

– Mitä parempi ehkäisyn saatavuus ja mitä parempi ruumiillinen itsemääräämisoikeus naisilla on, sitä vähemmän abortteja tehdään. Myös tietoa on saatavilla entistä paremmin. Ei pelkkä saatavuus riitä, jos ei ole oikeaa tietoa.

Joissakin Euroopan maissa abortin vastainen liike on vahvistunut viime vuosina. Suomessa ilmiö on ollut heikko.

– Euroopassa on ollut hyvin huolestuttavaa ja nopeaa kehitystä tähän suuntaa. Liike on hyvin järjestäytynyt eri puolilla Eurooppaa ja saa voimakasta rahoitusta sekä Yhdysvalloista että Venäjältä. Varmaan ilmiö kytee pinnan alla meilläkin, Pyykkönen arvioi.

Hän teki kolmen ystävänsä kanssa internetiin kansalaistiedotushankkeen abortista vuonna 2011.

– Keräsimme naisten kokemuksia raskauden keskeytyksistä. Niissä toistui keskeytystä hakeneiden hämmennys siitä, että prosessi on niin pitkä. Se johtuu johtuu suurelta osin siitä, että Suomessa keskeytysprosessi on tehty niin vaikeaksi. Se kuluttaa sekä keskeytystä hakevaa että järjestelmää.