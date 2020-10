Lehtikuva/Elokapina - Extinction Rebellion Finland

Kaasusumutetta rauhanomaisten mielenosoittajien kasvoille keskellä Helsinkiä.

Suomen ongelma ei ole se, että täällä nuoret ihmiset jotenkin liian herkästi osoittaisivat mieltä, kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) kommentoi Elokapinan lauantaina järjestämää mielenosoitusta. Se eskaloitui siihen, että poliisit suihkuttivat kaasusumutetta mielenosoittajien kasvoihin ja ainakin yhdeltä mielenosoittajalta otettiin pois vesipullo, jolla hän yritti pestä sumutetta pois.

Honkasalo kirjoittaa Facebookissa, aidosta huolestaan, ”että esimerkiksi ilmaston tilasta huolestunut teini-ikäinen tyttäreni ja koko hänen kanssasukupolvensa joutuu pelkäämään, että tällaista väkivaltaa harjoitetaan heitä vastaan mielenilmauksissa myös tulevaisuudessa”.

”Jo pelko on yksi tapa rajoittaa yksilön oikeuksia. Sen edessä emme saa taipua ja siksi tällaista väkivaltaa vastaan on oltava ehdoton nollatoleranssi.”

Klippasin tän Elokapinan jakamasta striimistä. Aivan uskomattoman tarpeeton sumutus. Tuolla koko striimi: https://t.co/1FOF52GFuK pic.twitter.com/7I9pwLOXRu — Ozkari (@Ozkarij) October 3, 2020

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ilmoitti, että asia tutkitaan. Honkasalon mielestä tämä on hyvä.

”Mutta mitään tällaista ei olisi koskaan saanut tapahtua”, hän jatkaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vaati jo lauantaina Ohisaloa olemaan välittömästi yhteydessä poliisijohtoon.

”Oli mitä mieltä tahansa mielenosoittajista tai heidän teemoistaan, näin ei voi toimia rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan. Ainakaan demokraattisessa oikeusvaltiossa”, hän kommentoi.

Honkasalon mukaan mielensosoituksesta julkaistuja videoita ja kuvia ”olemme tottuneet katsomaan ihan muualta maailmasta, mm. Hong Kongista ja Yhdysvalloista. Oikeus osoittaa mieltä on keskeinen demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaate. Poliisin on AINA noudettava vähimmän haitan periaatetta ja voimankäytön on aina perustuttava lakiin”.

Helsingin poliisi perusteli kovia otteita sillä, että liikenteen estämiseen liittyvä tehtävä kesti useamman tunnin ajan kello 13–17 välillä ja sitoi runsaasti poliisin resurssia kiireisenä lauantai-iltana. Samaan aikaan muualla kaupungissa oli useita hälytystehtäviä.

”Kyseessä on ollut poliisin johdettu kenttätilanne, jossa on tehty ratkaisu passiivisen vastarinnan murtamiseksi ja väkijoukon hajottamiseksi, ottaen huomioon merkittävän liikennehaitan ja poliisin kehotuksien ja käskyjen noudattamatta jättämisen sekä tilanteen keston lauantai-iltapäivällä ja alkuillasta”, poliisi tiedotti.

– Helsingin poliisilaitoksella tullaan normaalin esimiesprosessin mukaisesti käymään läpi, mitä tarkalleen on tapahtunut, miten poliisi on toiminut tilanteessa sekä mikä vaikutus tällä on menettelytapoihin tulevaisuudessa, rikosylitarkastaja Jonna Turunen kertoi sunnuntaina.

Poliisi johtaja Sanna Heikinheimon mukaan tapaus selvitetään tämän viikon aikana.

”Suhtaudumme vakavasti toimintaamme kohtaan esitettyyn arvosteluun”, hän twiittasi.

”Hallitus epäonnistui budjettiriihessä”



Elokapinan mukaan kiinniotettuja mielenosoittajia oli yhteensä 51.

”Elokapina pitää poliisin käyttämiä voimakeinoja kohtuuttomina ja epätarkoituksenmukaisina, ja sumutteen käyttö on jo tuomittu laajasti sosiaalisessa mediassa. Suihkutettujen ja kiinniotettujen joukossa oli myös useita alaikäisiä”, kansanliike tiedotti.

Mielenosoituksen syy oli se, että Elokapina katsoo Marinin hallituksen epäonnistuneen syyskuun budjettiriihessä riittävän konkreettisissa ilmastotoimissa.

”Järjestelmätason muutosta kestävään suuntaan ei tapahtunut, ja turpeenpoltto aiotaan vain puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tosiasiassa Suomen pitäisi lähes kolminkertaistaa nykyinen päästöjen vähentämistahti ja yhtäaikaisesti kasvattaa hiilinielujamme, jotta ehdimme kansallisten päästöjemme osalta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen uralle. Tämän vuoksi Elokapina pyrkii tiesulun avulla tekemään ilmastohätätilan näkyväksi katukuvassa ja vaatii hallitusta toimimaan nopeammin.”

Liikkeellä on kolme konkreettista vaatimusta:

Liike vaatii 1) Suomen hallitusta kertomaan totuuden ilmastokriisistä, julistamaan Suomeen ilmastohätätilan ja aloittamaan tilanteen vakavuuden mukaisen säännöllisen valtiollisen tiedottamisen ilmastokriisin etenemisestä. 2) Suomen tulee myös toimia kriisin edellyttämällä tavalla ja vähentää nettopäästöjään 20% nykytasosta joka vuosi tästä eteenpäin, jotta Suomi on hiilineutraali vuonna 2025. 3) Mikäli puolueet ovat kykenemättömiä tekemään elintärkeät järjestelmätason muutokset, on myös perustettava tavallisista kansalaisista satunnaisotannalla valittu, parasta asiantuntijatietoa hyödyntävä Kansalaisfoorumi päättämään oikeudenmukaisista ilmastotoimista.