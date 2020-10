CC-BY-SA-4.0/Niera

Helsingin Sanomat uutisoi Helsingissä sijaitsevista arvotaloista, jotka seisovat tyhjillään, kun niitä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt valmistelee niitä myyntiin. Jutussa mainitaan erikseen Alvar Aallon suunnittelema ja työläisten talkoovoimin rakentama Kulttuuritalo sekä Aleksanterin teatteri.

Samanlaisia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kiinteistöjä on Senaatti-kiinteistöjen hallussa ympäri maan todennäköisesti vähintään kymmeniä. Ne odottavat toimenpiteitä ja rapistuvat pikku hiljaa korjauskelvottomiksi.

Helsingissä paraatipaikoilla sijaitsevilla rakennuksilla tuskin on hätää, mutta esimerkiksi Kotkassa sijaitseva 1800-luvulla rakennettu Kyminlinnan linnoitus on suljettujen porttien takana rapistunut kasarmeineen jo pian 20 vuotta. Kyminlinna jäi tyhjäksi puolustusvoimien poistuttua alueelta.

Kyminlinna on ainutlaatuinen Suomessa. Se on muurein ympäröity kaponieerilinnoitus aivan valtatie 7:n kupeessa. Sen sisällä on kaksi isoa kasarmirakennusta 1800-luvulta ja lukuisia muita varuskuntien käytössä olleita arvorakennuksia. Suljettujen muurien sisään on päässyt muodostumaan myös luontoarvoja.

Merkillistä koko kuviossa on, että aktiivista myyntityötä tai kehittämistyötä ei tehdä. Kasarmirakennuksien katot remontoitiin vasta, kun edelliset katot vei myrsky.

Helsingin Sanomien jutussa Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Tuomas Pusa toteaa, että valtion strateginen intressi ei ole omistaa, ja siksi he keskittyvät käsiinsä jäävien kiinteistöjen myyntiin. Suomen valtion intressissä tulisi ehdottomasti olla kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen jälkipolville, sai se kiinteistöt myytyä tai ei.

Valtion toimitilastrategiaa tulisi muuttaa niin, että kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen ja alueiden käyttöön saaminen kansalaisille olisi etusijalla. Me kotkalaiset olisimme tyytyväisiä jo siihen, että Kyminlinnan portit saataisiin auki, jotta alue saataisiin edes virkistyskäyttöön. Kun ihmiset löytävät paikan, löytyy myös uusia kehittämismahdollisuuksia.

Joona Mielonen

Kotka