Nyt suunnitellaan jopa pahempia leikkauslistoja kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson tuomitsee puheet leikkauksista ja verokevennyksistä. Hän vetosi lauantaina puolueen kuntafoorumissa kuntapäättäjiin, jotta nyt asetettaisiin kuntalaisten hyvinvointi ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen etusijalle.

– Sain useita huolestuneita viestejä, joissa kuntapäättäjät kirjoittivat minulle ensi vuodelle suunnitelluista leikkauslistoista. Osa näytti pahemmalta kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, Andersson sanoi vasemmistoliiton kuntapäättäjille pitämässään linjapuheessa lauantaina.

– Siksi olen tyytyväinen, että onnistuimme neuvottelemaan budjettiriihessä mittavasta tukikokonaisuudesta kuntataloudelle. On surullista huomata, että oikealla laidalla on edelleeen havaittavissa halua hyödyntää koronatilannetta palveluiden alasajoon ja leikkausten tekoon. Juuri nyt hyvinvointipalvelut tarvitsevat sitkeimmät puolustajansa, Andersson jatkoi.

Andersson kritisoi politiikkaa, joka keskittyy lähinnä hyvätuloisten verokevennyksiin hyvinvoinnin lisäämisen sijaan. Hän muun muassa viittasi kintaalla Petteri Orpon puheille “kuntien hautajaisista”.

– Sen sijaan, että heiltä olisi tullut uusia avauksia siitä, miten kuntien hyvinvointipalvelut pitäisi turvata ja vahvistaa, ehdotti kokoomus uusia, mittavia verokevennyksiä.

Anderssonin mukaan tehottomat ja ylimitoitetut verokevennykset rapauttaisivat entisestään hyvinvointipalvelujen rahoituspohjaa ja koituisivat kuntien kohtaloksi. Päätökset kunnissa on tehtävä hyvinvointipalvelut edellä. Kaiken lisäksi verokevennykset ovat kallis ja tehoton keino parantaa työllisyyttä.

– Kuntaveron korotus on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi hoitajien vähentäminen kotihoidossa, opetusryhmien suurentaminen peruskouluissa tai kirjastojen aukioloaikojen supistaminen. Jos korona jotain on meille opettanut, on se toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja koulutuksen keskeinen merkitys yhteiskunnan kriisinsietokyvylle ja kestävyydelle, Andersson sanoi.

Kouluväkivalta järkyttää



Andersson otti puheessaan kantaa myös viime aikoina puhuttaneeseen kouluväkivaltaan ja koulukiusaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan toimenpideohjelmaa kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämiseksi, mutta Anderssonin mukaan pelkät lakimuutokset eivät riitä.

– Vastuu ei ole yksinomaan koulun, vaan on selvää, että niin kodeilla kuin kaikilla aikuisilla on valtavan suuri vastuu. Nuoret liikkuvat samoilla sosiaalisen median alustoilla ja lukevat samoja kommenttipalstoja kuin me muutkin, ja sillä on todella väliä, miten me käyttäydymme toisiamme kohtaan ja miten me puhumme toisistamme – myös netissä, hän sanoi.

Andersson myös vetosi voimakkaasti siihen, ettei kouluhenkilökuntaa lomauteta kunnissa.

– Minua todella huolestuttaa, että edelleen saamme lukea opetus- ja sivistystoimialan työntekijöihin kohdistuvista lomautuksista ja leikkauksista eri kunnissa. Meidän on pidettävä kunnan työntekijät töissä erityisesti nyt, kun ykkösprioriteetti on se, että saamme turvattua ihmisten hoitoon pääsyn, avunsaannin sekä turvallisen oppimisen tämän hyvin poikkeuksellisen ja raskaan vuoden jälkeen.

Kuntavaaliteemoina perusturva ja ilmasto



Andersson linjasi myös vasemmistoliiton ensi kevään kuntavaalien teemoja. Puolue tulee kampanjoimaan muun muassa laadukkaan koulutuksen, reilun ilmastosiirtymän, toimivan terveydenhuollon ja vahvojen julkisten kuntapalvelujen puolesta.

– Panostamalla yhteisesti kootut julkiset varat takaisin julkisiin palveluihin saadaan laadukkaita ja tasa-arvoisia palveluita kaikille. Me emme halua heikentää jo valmiiksi matalasti palkattujen työntekijöiden työehtoja ulkoistuksilla tai yhtiöittämisillä ja siksi verovaroja on käytettävä yhteiseen hyvinvointiin, ei veroparatiisehin, Andersson sanoi.