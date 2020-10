Jaakko Martikainen

”Se, mikä meistä itse kustakin jälkipolville jää, on elämäntarinamme, joko kokonaisena tai sitten pieninä palasina.”

Markus Leikola (s.1960) kirjaa ihmiskunnan historian myllerryksiä 1082 sivun verran romaanissaan Teidän edestänne annettu. Trilogian neljän vuoden takainen ensimmäinen osa Uuden maailman katu herätti 939-sivullaan 1900-luvun eloon vaihtoehtoisesta näkökulmasta.

Nyt lähtökohtana on Jeesuksen uusi tuleminen, jolloin hän tarkastelee 90 vuoden ajan ihmiskunnan touhuja Hesus-simpanssin hahmossa. Mukana ovat myös bakteerit ja virukset kertomassa näkemyksensä ihmisen yrityksestä tuhota ne antibioottien avulla, vaikka bakteerit ovat olleet olemassa neljä miljardia vuotta. Bakteerit päättävätkin konferenssissaan tehostaa antibioottiresistenssin nopeuttamista.

Peruskysymyksenä on, ovatko biologinen ja kulttuurinen evoluutio ajautuneet sovittamattomaan ristiriitaan, jonka ratkaisemiseen edes Jeesuksella ei ole tarjota patenttiehdotusta.

Tarinat ovat kuolemaakin väkevämpi voima, sillä ne kantavat sukupolvien yli.

Nykyisyys on menneisyydessä tehtyjen virheiden ja niiden ratkaisemisen summa. Varoituksiin perustuva oppiminen on tehotonta, koska varoitukset eivät hetkauta evoluutiota mihinkään suuntaan.

Ihminen järjestelee kiireisellä globalismillaan lokoisat olot viruksien ja bakteerien lisääntymis- ja muuntautumisolosuhteille.

Näillä luomakunnan perheen pienimmillä on suurmiesten, kansannousujen, sattumusten, uskontojen, ideologioiden ja keksintöjen ohella ollut merkittävä sanansa sanottavana ihmiskunnan historian melskeissä.

Bakteerit olivat ennen sanaa

Alussa ei ollut sana vaan elämä ja elämän nimi on bakteeri. Ihminen kykenee käyttämään hyväkseen ja manipuloimaan luonnon prosesseja, mutta ei luomaan niitä. Siinä suhteessa hän poikkeaa Jumalasta.

Myös Uuden testamentin alkuperäisten evankeliumien käsikirjoitusten vaiherikkaat retket vuosisatojen halki ovat mukana menossa päätyen lopulta itsensä Sherlock Holmesin käsiin.

Tarinaa ja teemoja siis piisaa, ja lopputulos on hieman epätasainen, mutta eittämättä mielenkiintoinen. Onhan kyseessä homo sapiensin asema luomakunnan kruununa ja Jumalan kuvana.

Monitasoisuudestaan huolimatta teos ei vaadi lukijalta monimutkaisia esitietoja, vaan toimii pikemminkin esitietojen hankkimisen innostajana. Tyylilajina on satiiri. Lakimiehen ja lääkärin ero on siinä, että lakimiehet tonkivat menneisyyttä, mitkä olivat henkilön teon motiivit. Lääkärit tekevät virheitä, koska ottavat riskejä, jotta tulevaisuudessa osattaisiin toimia oikein.

Hesusta vaivaa kysymys, onko ihmisen elämä sitä, että pitää elää elämänsä loppuun asti ymmärtääkseen, mitä synti on ja voidakseen kantaa omat ja muiden synnit? Goethe toteaa Faustissa, että ymmärrämme vain sellaista, mikä on oman itsemme tai omassa itsessämme esiintyvien asioiden kaltaista. Siksi meidän on vaikeaa ymmärtää täysin oman kokemuspiirimme ulkopuolella olevia ilmiöitä ja väitteitä.

Uusi testamenttiko?

Teoksessa on runsaasti vaihtoehtoisia ja suuria historiallisia tapahtumia, värikkäitä elämäntarinoita, yllättäviä tapaamisia, eroja, romantiikkaa, taidetta, toisenlaista tuntematonta historiaa, kuten edeltäjässään Uuden maailman kadussa.

Teos on eräänlainen apokalyptinen matka koronaepidemian jälkeiseen maailmaan. Samalla se on viisas ja hauska teos, jonka lukemiseen kannattaa uhrata kallista aikaansa. Tässä tapauksessa rahan sijaan aika muuttuu laaduksi.

Teoksen syvin opetus on kenties tässä: ”Aina pitää olla aikaa tarinoinnille. Tarinat ovat kuolemaakin väkevämpi voima, sillä ne kantavat sukupolvien yli. Se, mikä meistä itse kustakin jälkipolville jää, on elämäntarinamme, joko kokonaisena tai sitten pieninä palasina. Elämällä kun on muukin tarkoitus kuin olla kuolematta väärään aikaan väärästä syystä.”

Teosta voisi kutsua riekaleiksi revityn maailman harsimisyritykseksi, tai ihmiskunnan ”Uudeksi testamentiksi”, onhan teoksen nimi sekä lukujen nimet hyvin raamatullisia. Teoksessa on 27 lukua, kuten Uudessa testamentissakin.

Samalla Leikola osoittaa, että suurten tarinoiden aika ei ole suinkaan ohi.

Markus Leikola: Teidän edestänne annettu WSOY 2020,1082 sivua