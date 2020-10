Antti Yrjönen

”Iso muutos” Matkailu- ja palvelualan tessin erillinen pöytäkirja antaa mahdollisuuden muuttaa jaksotyöaikaa kolmesta viikosta yhteen viikkoon. PAMin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkalan mukaan kyse on isosta muutoksesta. Ravintolapuolella kolmeviikkoisjaksossa työntekijä on pystynyt suunnittelemaan omaa elämäänsä pitemmälle. Nyt paikallisesti sopimalla jakso on vain viisi päivää. – Tämä on selkeä ja iso kädenojennus työnantajille. Se helpottaa huomattavasti yrittäjien työvoimasuunnittelua. Mutta me olemme samassa veneessä. Olemme yrittäneet kaikin keinoin helpottaa surkeaa tilannetta.

Työehtosopimus oli Risto Kalliorinteen mukaan historiallinen kahdestakin syystä. Siksi ettei siinä vielä sovittu palkankorotusten tasoa ja siksi, että se osoitti juuri sitä joustokykyä, jonka puutteesta työntekijäliittoja on työnantajapuolelta arvosteltu.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa sopivat syyskuun lopulla matkailu- ja ravintola-alan sekä vapaa-ajan palveluiden työehdoista siten, että nyt lyötiin lukkoon vain tekstikysymykset. Palkankorotuksiin palataan ensi vuonna. Palkankorotuksia on kuitenkin luvassa, sen lupauksen vastapainona työntekijäpuoli lähti mukaan erilliseen pöytäkirjaan, joka mahdollistaa paikallisesti sopien siirtymisen väliaikaisesti työvuoroilmoituksissa kolmiviikkoisjaksoista yhteen viikkoon.

– Tes-ratkaisu, jossa palkankorotukset jää auki, on varmasti historiallisen poikkeuksellinen. Mutta se kertoo myös alan ennennäkemättömästä kriisistä, sanoo PAM:n järjestöjohtaja Risto Kalliorinne.

Yleensähän palkankorotukset pohjautuvat alan kannattavuuteen ja kasvuun ja muihin realiteetteihin. Nyt näkymää tulevaan ei ole. On vain tuhansien ihmisten yt-neuvottelut ja lakipykäliin perustuvia rajoituksia. Matkailun tulevaisuus on auki. Kaikki on auki.

Ilman palkankorotusta sopimus raukeaa

Matkailu- ja ravintola-alan sopimuskausi päättyi jo viime maaliskuussa, jolloin koronarajoitukset iskivät. Tuolloin osapuolet päättivät jatkaa sopimuksen voimassaoloa puolella vuodella.

– Silloin meillä kaikilla oli se kuva, että syksyllä varmaan ollaan siirrytty takaisin entiseen. Mutta nyt toinen aalto on nousemassa. Toimialatilanne ei siis ole yhtään selkeämpi kuin mitä se oli puoli vuotta sitten. Päinvastoin, monilla yrityksillä tilanne on vain pahempi. Kaikki mitä kassassa on ollut, on käytetty eikä parempi tulevaisuus näytäkään toteutuvan, kun rajoitukset alkoivat uudestaan sitten kun taas oltiin neuvottelupöydässä, Kalliorinne kuvaa tilannetta.

Tämän vuoksi ratkaisu palkankorotuksen osalta jää myöhemmin sovittavaksi.

– Mutta kyse ei ole nollaratkaisusta, koska on sovittu, että palkankorotuksiin palataan kun toimialan tilanne tyyntyy. Palkankorotusta on siis luvassa, mutta paljonko, se on auki. Jos palkankorotuksen tasoa ei saada sovituksi, sopimus raukeaa, Kalliorinne korostaa.

Luottamusmiehen oltava sopimassa

Erillisellä pöytäkirjalla PAM ja MaRa sopivat lisäksi poikkeusmääräyksistä. Niiden mukaan voidaan ensi maaliskuun loppuun asti sopia paikallisesti siitä, että työntekijöiden ja esimiesten työvuorolista julkaistaan viikon ilmoitusajalla viikoksi tai kahdeksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida koronapandemiasta johtuen.

Työvuoroista pitää normaalioloissa ilmoittaa etukäteen kolmen viikon jaksoissa. Liitot sopivat työvuoroista nyt siis väliaikaisesta alle tes-tason.

– Mutta on nimenomaan sovittu, että luottamusmiehen täytyy olla mukana niitä sopimassa. Nämä eivät siis tule yksipuolisesti voimaan työnantajan määräyksellä, Kalliorinne sanoo.

Hän lisää, että jos henkilöstöllä ei ole edustajaa, joka voi sopia joustoista, silloin sopimukseen päästään, jos yli puolet henkilöstöstä on sen kannalla.

Nämä eivät siis tule yksipuolisesti voimaan työnantajan määräyksellä.

Työvuorojoustot voivat käytännössä koskea esimerkiksi yökerhoja, jos niitä uhkaa lainsäädännölliset sulkemistoimet, tai vaikkapa Lapin matkailukeskuksia, jos joku maa esimerkiksi peruu yhtäkkiä charter-lentonsa sinne. Eli poikkeusmääräysten käyttöönotto edellyttää, että kriisi ja tarve todetaan paikallisesti.

Ei ole tietoa, miten suurta osaa alan työpaikoista poikkeusmääräykset koskevat.

– Mutta varmasti syvä ja laaja kriisi vaikuttaa moneen yritykseen. Ja kyllähän meidän työntekijätkin työnantajansa hädän ja poikkeustilanteen ympärillään näkevät, Kalliorinne toteaa.

Koronapandemian seuraukset ovat selkeitä PAMissa: Viime huhtikuussa tuli enemmän työttömyyspäivärahahakemuksia kuin tuli viime vuonna yhteensä. Nyt PAMissa pelätään, että huhtikuinen piikki toistuu syksyllä.

PAM oli ketterä ja joustava

Kalliorinne näkee tes-ratkaisussa siis historiallisuutta siksikin, että PAM osoitti paikkansapitämättömiksi väitteen työmarkkinajärjestöjen kyvyttömyydestä joustavaan ja ketterään toimintaan.

– Se, että PAM ja MaRa pystyivät poikkeusaikana sopimaan perusraamit osoittaa, ettei tämä ole ihan menneen ajan systeemi. En ymmärrä, miten tämä olisi tehty, jos kaikki tuhannet yritykset kentällä olisivat kaikki keskenään alkaneet käydä näitä juttuja, ilman koordinaatiota. Se olisi ollut täyttä kaaosta.

Kalliorinne muistuttaa, että jäsenistöllä on nyt huoli ennemmin työn jatkuvuudesta kuin tessin sisällöstä.

– Se on suurin huoli. Siksi ollaan toivottu, että hallitus tekisi järkeviä ratkaisuja.

Kaiken kaikkiaan PAMilla on Kalliorinteen mukaan takana nyt historiansa kummallisimmat neuvottelut.

– Onkohan koskaan ennen oltu tilanteessa, että jonkun alan toiminta on ollut hetken täysin lailla kiellettyä ja sitten vähän ajan päästä toimintaa ollaan taas kieltämässä? Se on jotain muuta kuin markkinataloutta. Eikä näitä ongelmia pysty toimiala itse ratkomaan.