Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Marinin välit poikki kokoomukseen, perussuomalaiset oikeistopuolue ja perustava näkemysero työllisyystoimista.

Hallitus ja oppositio kävivät keskiviikkona tuntikausia paikoin erittäin kiivasta keskustelua taloudesta ja työllisyydestä. Ensi viikolla on vuorossa uusi erä, kun budjetin lähetekeskustelu alkaa keskiviikkona. Ja sen jälkeen monta muuta ennen kuin edustajat jäävät joulutauolle.

Korona pilasi hallituksen työllisyystavoitteet ja sen isku talouteen ei näytä olleen V:n muotoinen niin kuin keväällä toivottiin. Nopeaa laskua ei seuraa nopea nousu. Tämä antaa oppositiolle syyn syyttää hallitusta liian vähäisistä työllisyystoimista vielä pitkään.

Mitä välikysymyskeskustelusta jäi käteen?

1. Sanna Marin ei voi sietää kokoomusta.

Tämä on toki tiedetty koko ajan, mutta huonot välit nousivat jälleen pintaan välikysymyskeskustelun alussa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli Sanna Marinia (sd.) siitä, että välikysymykseen ei vastannut pääministeri vaan valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.).

– Puheenjohtaja Orpo on lehdistössä valitellut sitä, että pääministerin kanssa ei ole taannoin järjestynyt riittävän ajoissa tapaamista. Tämä tapaaminen järjestyi, mutta tärkeämpää oli ilmeisesti luoda mielikuva ylimielisestä pääministeristä. Nyt te teette oppositiopolitiikkaa sillä, kuka tähän välikysymykseen vastaa. Yhtä lailla, samoin toimittiin myös viime vuonna, mutta ehkä nykyinen pääministeri on ylitsepääsemätön ongelma kokoomukselle, Marin sivalsi.

Uskaltaa sanoa, että niin kauan kuin Sanna Marin on SDP:n puheenjohtaja, kokoomuksen ja demarien sinipunahallitusta ei synny. Se rajaa tulevaisuuden hallitusvaihtoehtoja.

Marin näyttää inhonsa niin avoimesti, että ei hänen toimintansa aivan pääministerilliseltä näytä. Kansa ehkä kaipaisi tässä tilanteessa sillanrakentajaa, ei niiden polttajaa. On mielenkiintoista nähdä, miten Marinin ja SDP:n suosio tulevina kuukausina kehittyy ja miten Marinin persoonaa aletaan arvioimaan.

2. Perussuomalaiset on oikeistopuolue.

Tämäkään ei ole enää mikään uusi ja yllättävä asia. Äsken julkaistu vaalitutkimus kertoi, että puolueen äänestäjät ovat vaali vaalilta oikeistolaistuneet.

Perussuomalaiset ajaa kokoomuksen tavoin veronkevennyksiä. Välikysymyskeskustelussa nostettiin esiin muitakin asioita, joita puolueen pienituloiset äänestäjät eivät ehkä tule ajatelleeksi.

– Te olette allekirjoittaneet muun muassa vuorotteluvapaan leikkauksen, leikkauksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Te tavoittelette nyt sitten työttömien tulevien eläkkeiden leikkauksia. Perussuomalaiset, myös teillä on vastuu kansalle. Ette te siellä Tammelantorilla vaalien alla tätä ihmisille luvanneet, sanoi Pia Viitanen (sd.).

Hanna Sarkkinen (vas.) jatkoi listaa:

– Välikysymyksessä sivulla 5 sitoudutaan valtiovarainministeriön esittämään työllisyystoimilistaan, joka sisältää pitkän listan sosiaaliturvaleikkauksia, kuten osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopuminen, eläkeputken poisto, vuorotteluvapaasta luopuminen, aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, opintotukikuukausien vähentäminen, ja esityksen siitä, että työttömyysturva ei jatkossa kartuttaisi eläkeoikeutta.

– Sitoutumalla näihin leikkauksiin perussuomalaisetkin siirtyvät vahvasti kokoomuksen kovalle leikkauslinjalle.

Niin teki myös Katja Hänninen (vas.).

– Meille vasemmistoliitossa oli tärkeää, että työttömyydestä ei rangaista. Tämä näkyi muun muassa siinä, että meille budjettiriihen tärkeä voitto oli, että työttömiin kohdistuvia karensseja merkittävästi leikattiin. Kun sen sijaan lukee opposition välikysymystä, sieltä tulee eteen aivan toisenlainen suhtautuminen työttömiin. Keinona esitetään esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Tätä mieltä siis perussuomalaisetkin sitten ovat, vaikka malli rankaisee heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia ja vaikka useat heidän edustajansa ovat tähän asti tällaista mallia kritisoineet.

3. Työllisyyden parantaminen on maraton, ei pikajuoksu.

Hallituksella ja oppositiolla on perustavanlaatuinen näkemysero vaikuttavista työllisyystoimista ja niiden laskentatavasta. Hallitus toisti päättäneensä budjettiriihessä 31 000–36 000 työllisestä, opposition mielestä saldo voi olla jopa miinusmerkkinen.

– VM:n ja tietopalveluiden laskelmien mukaan te olette yhteensä tehnyt päätöksiä, joilla Suomesta on tuhottu työpaikkoja, sanoi Elina Lepomäki (kok.).

Anna Kontulan (vas.) mukaan allitus panostaa erityisesti kahdenlaisiin työllisyystoimiin: nopeisiin investointeihin, joilla on lyhyt suora työllisyysvaikutus ja pitkä epäsuora vaikutus, kuten raiteiston parantaminen, sekä hitaisiin investointeihin, joilla suora työllisyysvaikutus tulee vasta vuosien päästä, kuten koulutustason nosto.

– Oppositio arvostelee nyt siitä, että kolmas laji puuttuu. Sellaisille dopingtyöllisyysvaikutuksille, mitä suurin osa veronalennuksista ja etuusleikkauksista on, on tyypillistä, että ne nostavat työllisyyttä hetken mutta syövät samalla elinvoiman työmarkkinoilta ja jättävät sen rapautuneeseen kuntoon. Siihen on syy, miksi näitä keinoja ei ole käytetty.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi kokoomuksen palkkaveroaleen viitaten, että sen vaikutus olisi 6 000 työpaikkaa, mutta se maksaisi miljardi euroa vuodessa eli 180 000 euroa per työpaikka.

– Hallitus ei pidä tätä kustannustehokkaana työllistämiskeinona.

+1. Matti Vanhanen on liekeissä.

Välillä politiikassa poissa ollut Matti Vanhanen on ollut valtionvarainministeriksi nimittämisensä jälkeen suorastaan liekeissä eduskuntakeskusteluissa. Se on paljon mieheltä, johon aiemmin yleisimmin liitetty sana oli harmaa.

Välikysymyskeskustelussa tästä saatiin taas monta esimerkkiä.

– Tämän välikysymyksen ytimessä ei ole todellakaan se, miten koronaa on hoidettu, vaan selkeästi se, minkälaisia työllisyyspäätöksiä hallitus tekee. Sen takia myös hallituksen puolelta on oikeus peräänkuuluttaa oppositiolta, että mihin te olette valmiita. Te annatte ymmärtää tässä, että te olette kaikki nämä virkamiesten esitykset ja vähän muutakin valmiita toteuttamaan. Olette tähän mennessä käyttäneet ainakin 37 minuuttia puheenvuoroja. Yhtä ainutta toimenpidettä te ette ole ääneen sanoneet. Ainoastaan veronkevennykset. Onko teille vaikea puhua eläkeputkesta ja työttömyysturvan leikkaamisesta, vai mistä on kyse? Ovatko ne sanoja niin kuin Tylypahkan Voldemort, että sitä ei saa sanoa ääneen?

– Välittöminä toimina, jotka välittömästi auttavat yrityksiä, niitä ovat ne lukuisat tuet, joita tuhannet ja tuhannet yritykset ovat saaneet suoraan, niitä on maksuviivästykset, lykkäykset, niitä on takaus- ja lainavaltuuksien järjestelyt, kaikkiaan siis, sanoin aikaisemmin, yli 40 miljardin edestä on tehty näitä ratkaisuja. Tämä kertoo siitä vakavuudesta, jolla hallitus suhtautuu yrityselämän mahdollisuuksiin selvitä tästä kriisistä.

– Hallituksen puolelta on peräänkuulutettu sitä, että tällaisena aikana, jolloin me tarvitsemme poliittisen hallituksen… Esimerkiksi tämän viikon koronapäätöksiä tai viime viikon lisäbudjettipäätöksiä ei millään toimitusministerillä ole oikeus tehdä, vaan tarvitaan poliittinen hallitus, joko enemmistöhallitus tai vähemmistöhallitus. Siksi silloin, kun pyritään kaatamaan hallitus, on oikein peräänkuuluttaa, että valmius muutamassa päivässä perustaa uusi poliittinen hallitus olisi olemassa. Minun silmissäni tämä keskustelu ei ole antanut kuvaa siitä, että välikysymyksen tekijöillä olisi edes alustavaa yhteistä käsitystä siitä, minkälaisista yhteisistä työllisyystoimista uusi linja voisi löytyä.