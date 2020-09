Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous esittää opetusministeriksi kansanedustaja Jussi Saramoa Li Anderssonin vanhempainvapaan ajaksi. Tiistaina pidetyssä yhteiskokouksessa ei tehty muita henkilöesityksiä ministeriksi.

Virallisen ministerivalinnan tekee valtioneuvosto.

41-vuotias Saramo on vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Li Andersson on aiemmin ilmoittanut jäävänsä vanhempainvapaalle joulun tienoilla ja palaavansa takaisin opetusministerin tehtäviin kesällä 2021.

Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän päätöksen mukaan Li Anderssonin vanhempainvapaan päättyessä ei tarvita uutta yhteiskokousta henkilövalinnasta, vaan Andersson palaa valtioneuvoston jäseneksi automaattisesti.

– Suomi on pärjännyt koronakriisin keskellä muihin verrattuna hyvin, mutta hallituksella on silti edessään vaikea kevät. On aivan olennaista, että jatkamme samaa vastuullista linjaa, jossa koronakriisin varjolla ei aleta syrjäyttää ihmisiä leikkaamalla hyvinvointivaltiosta. Siihen työhön myös ministerinä sitoudun, Saramo sanoo.

Anderssonin mukaan hallitus on sitoutunut vahvistamaan koulutuksen rahoitusta, vahvistamaan koulutuksellista tasa-arvoa ja nostamaan suomalaisten koulutus- ja osaamistasoa.

– Tätä työtä olen ilokseni päässyt opetusministerinä tekemään. Jussi jatkaa kevään ajan näiden tärkeiden tavoitteiden puolesta työskentelyä ja vasemmistoliiton näkemysten eteenpäin viemistä hallituksessa.

Jussi Saramo on Vantaalla asuva ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka on toiminut aiemmin muun muassa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen erityisavustajana, europarlamentaarikko Merja Kyllösen avustajana sekä vuosina 2005–2009 Vasemmistonuorten puheenjohtajana. Saramo toimii myös Vantaan kaupunginvaltuutettuna. Hänen perheeseensä kuuluu puoliso ja kaksi lasta.