Lehtikuva/Roni Lehti

Yt-neuvottelujen on oltava aidot ja ratkaisuun pyrkivät.

Nesteen Naantalin jalostamon henkilöstö ei tyydy yhtiön kaksi viikkoa sitten ilmoittamiin yt-neuvotteluihin laitoksen lakkauttamisesta ja 470 työpaikan menetyksestä. Henkilöstö on esittänyt vaihtoehtoja jalostamon uudistamiseksi. Niistä kerrotaan Ammattiliitto Pron verkkosivuilla .

Lakkautusesitys oli henkilöstön mukaan yllätys, sillä Naantalin jalostamoon investointiin 90 miljoonaa euroa vuonna 2017 toiminnan turvaamiseksi ja Porvoon jalostamon syötön varmistamiseksi.

Jos nykymuotoisen jalostuksen säilyttäminen ei ole mahdollista, voidaanko Naantalin jalostamoa muuttaa uusiutuvampaan muotoon, henkilöstö kysyy.

”Vaihtoehtoina olisi muuttaminen biotuotejalostamoksi, raaka-aineiden käsittelyyn tai kiertotalouskäyttöön kuten muoviöljyn esikäsittelyyn tai muuhun koeajotoimintaan.”

”Ammattitaitoinen henkilökunta, infra ja mahdollisuus teolliseen toimintaan ovat olemassa. Asian selvitykseen ja investointiin on saatavilla myös EU-rahoitusta. Voisiko Naantalissa olla siis muutakin toimintaa kuin satama- ja terminaalitoimintaa?”

Jos jalostustoiminnan lakkauttamiseen kuitenkin päädytään, Nesteen on suunniteltava, miten hoitaa vastuullisesti toiminnan purkaminen, muistuttavat henkilöstöryhmät. Lisäksi henkilöstölle on löydyttävä työpaikkoja konsernin sisältä.

Yt-neuvottelujen on henkilöstöryhmien mielestä oltava aidot ja kaikkia vaihtoehtoja on tarkasteltava. Niitä ei ole pakko rajata lakimääräiseen kuuteen viikkoon, vaan asiat on käytävä läpi niiden ottamalla ajalla.