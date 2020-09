Lehtikuva/Brendan Smialowski

New York Times: Trump maksoi edellisenä vaalivuotena vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja – lehti lupaa lisää veropaljastuksia

Trump julisti veropaljastukset ”täysiksi valeuutisiksi”. Hän sanoi julkistavansa vielä monia asioita, mukaan lukien verotietoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump maksoi vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja vuonna 2016, jolloin hänet valittiin presidentiksi, kertoo New York Times -lehti. Ensimmäisenä presidenttivuotenaan hän maksoi toisen vastaavan summan.

New York Times (NYT) on saanut haltuunsa Trumpin veroilmoitustietoja yli kahden vuosikymmenen ajalta. Tiedoista uupuvat presidentin henkilökohtaiset veroilmoitukset vuosilta 2018 ja 2019.

Trump kiirehti julistamaan New York Timesin veropaljastukset ”täysiksi valeuutisiksi”.

Lehden mukaan viimeisen 15 vuoden aikana Trump ei ole maksanut lainkaan liittovaltion tuloveroja kymmenenä vuotena. Syynä on se, että Trump on ilmoittanut hävinneensä paljon enemmän rahaa kuin on saanut tienattua.

Asiakirjat maalaavat lehden mukaan myös merkittävästi erilaisen kuvan kuin presidentin oma narratiivi, jota hän on kaupannut yhdysvaltalaisille äänestäjille.

– Viime kädessä Trump on ollut menestyksekkäämpi esittäessään yritysmogulia kuin ollessaan sellainen, lehti kuvailee.

Lehden mukaan asiakirjoista paljastuu esimerkiksi mittavaa tilintarkastustaistoa ja satojen miljoonien dollarien velkojen erääntymistä.

Trumpin verotietojen julkistamisesta on kiistelty koko hänen presidenttiytensä ajan ja jo vuoden 2016 vaalien yhteydessä.

NYT:n mukaan sunnuntaina julkaistu artikkeli on vain yleisluonteinen katsaus lehden löydöksiin ja veropaljastuksia on määrä julkaista lisää tulevien viikkojen aikana.

Trump: Kaikki tullaan paljastamaan

Trump kertoi sunnuntaina paikallista aikaa Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että lehden julkaisemat veroilmoitustiedot ovat keksittyjä.

– Se on valeuutinen. Täysin valeuutinen. Keksittyä. Valetta, hän kommentoi väitteitä lehdistötilaisuudessa.

– Perimmiltään he sanovat, etten maksanut mitään.

Hän vakuutteli maksaneensa ”paljon” ja käytti esimerkkinä muun muassa osavaltion tuloveroja.

– Ensinnäkin maksoin paljon ja olen maksanut paljon myös osavaltion tuloveroja. New Yorkin osavaltio veloittaa paljon ja olen maksanut paljon osavaltiolle.

Yhdysvaltain verovirasto IRS kohtelee Trumpia hänen omasta mielestään ”hyvin huonosti”.

Presidentti vakuutteli lehdistötilaisuudessa, että tiedot tulevat vielä julki, mutta vasta tilintarkastuksen jälkeen. Hänen mukaansa tietoja ei voida tarkastustoimenpiteiden vuoksi nykyisellään julkistaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan Trumpilla ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta olla julkistamatta veroilmoitustietojaan tilintarkastustoimenpiteiden aikana. Tämä ei ole estänyt Trumpia käyttämästä tätä verukkeena verotietojen pimittämiselle.

CNN:n mukaan liikemies julkisti vuonna 2016 veroasianajajiltaan kirjeen, joka vahvisti tilintarkastuksen. Samaisessa kirjeessä kerrottiin myös, että verovirasto on saanut valmiiksi Trumpin verotietojen tarkastamisen vuosien 2002–2008 osalta.

Trump ei julkaissut veroilmoituksiaan näiden vuosien osalta, vaikka tilintarkastustoimet olivat ohitse.

– Kaikki tullaan paljastamaan, Trump sanoi sunnuntaina lehdistötilaisuudessa.

– Odotan innolla (verotietojen) julkistamista. Odotan innolla monien asioiden julkistamista. Aion julkistaa monia asioita, ja ihmiset tulevat olemaan hyvin järkyttyneitä, hän kertoi.

Verotietoja yritetty saada julki oikeusteitse

Presidenttejä ei velvoiteta julkistamaan verotietojaan, mutta jokainen presidentti on julkistanut tiedot 1970-luvulta alkaen hyvän tahdon eleenä republikaani Richard Nixonin presidenttiajan jälkeen. Trump sen sijaan on rikkonut edellä mainitun perinteen ja kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan.

Trumpin salailu on lietsonut mittavaa spekulointia. verotietoja on yritetty saada julki myös oikeusteitse.

Trump Organization -konsernin lakimies Alan Garten kertoi New York Timesille, että ”valtaosa, elleivät kaikki, faktat vaikuttavat olevan virheellisiä”. Garten oli saanut nähdäkseen kirjeen, jossa tiivistettiin lehden löydökset.

Lakimies oli pyytänyt NYT:lta lehden käytössä olevia veroilmoitustietoja, mutta lehti kieltäytyi suojellakseen lähteitään. Tämän jälkeen Garten kyseenalaisti vain Trumpin maksamien verojen määrää. Hänen mukaansa Trump on maksanut huomattavia summia edellisten vuosien aikana.

– Edellisen vuosikymmenen aikana presidentti Trump on maksanut liittovaltiolle kymmenien miljoonien dollarien edestä henkilökohtaisia veroja, Garten kertoi lehdelle.

– Mukaan lukien miljoonia henkilökohtaisissa veroissa sen jälkeen, kun hän ilmoitti ehdokkuudestaan vuonna 2015.

NYT:n mukaan Garten kuitenkin näyttää laskevan ”henkilökohtaisiin veroihin” mukaan myös muita liittovaltion maksuja, esimerkiksi sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksuja sekä Trumpin perhekunnan työntekijöiden veroihin liittyviä maksuja.

Miljoonien tappioita joka vuosi

NYT:n mukaan Trump on itse vähätellyt veroilmoitustietojensa merkitystä ja väittänyt, että hänen jokavuotisissa finanssitiedonannoissaan olisi paljon enemmän käyttökelpoista informaatiota.

Lehden mukaan Trump on käyttänyt edellä mainittuja presidenteiltä vuosittain vaadittavia tiedonantoja todisteena siitä, miten taiturillisesti hän on luotsannut ”kukoistavaa ja äärimmäisen tuottoisaa business-universumia”.

Tiedonannot kuitenkin tarjoavat vääristyneen kuvan Trumpin taloudellisesta tilanteesta, sillä niissä on mainittuna pelkästään liikevaihto, eikä niissä tuoda esille liikevoittoa. Esimerkiksi vuonna 2018 Trump ilmoitti tiedonannossaan takoneensa ainakin 434,9 miljoonaa dollaria, mutta verotietojen perusteella hänelle koitui 47,4 miljoonaa dollaria tappiota.

Lehden haltuunsa saamien verotietojen pohjalta muodostuukin kuva vakavia tappioita kärsivistä yrityksistä, joiden menetyksiä Trump käyttää lehden mukaan aggressiivisesti välttyäkseen verojen maksamiselta.

Valtaosa Trumpin liiketoiminnan ytimestä löytyvistä yrityksistä raportoi lehden mukana vuosittain miljoonien, ellei jopa kymmenien miljoonien dollarien tappioista.

Rajallinen runsaudensarvi

New York Times tarjoaa artikkelissa myös konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa Trump on tienannut rahaa sellaisten yritysten avulla, jotka aiheuttavat mahdollisen ja usein suorankin konfliktin hänen työlleen Yhdysvaltain presidenttinä.

Lisäksi veroilmoituksissa muun muassa kerrotaan Trumpin saaneen Diili-ohjelmasta yhteensä noin 427,4 miljoonan dollarin edestä palkkioita. Liikemies käytti hittiohjelmasta saadut tuotot muihin yrityksiinsä.

Vaikka veroilmoitukset tarjoavat mittavat määrät tuoretta tietoa liikemiehen taloudesta eivät ne ole kuitenkaan pohjaton aarreaitta. NYT:n mukaan ne eivät esimerkiksi tarjoa täydellistä kuvaa Trumpin varallisuudesta. Ilmoituksissa muun muassa kerrotaan veloista, mutta ne eivät useinkaan paljasta sitä, kuka rahat on alkujaan lainannut.

Ilmoituksista ei myöskään paljastu esimerkiksi mitään uutta aikuisviihdetähti Stormy Danielsille maksetuista skandaalin aiheuttaneista hyssyttelyrahoista. Danielsille maksetut rahat ovat manhattanilaissyyttäjän verotutkinnan ytimessä.

Lehden näkemät asiakirjat eivät myöskään paljasta mitään aiemmin raportoimattomia yhteyksiä Venäjään.

Trump tavoittelee marraskuussa järjestettävissä presidentinvaaleissa toista kautta. Vastassaan hänellä on demokraattiehdokas Joe Biden.