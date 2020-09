IPS/Charles Mangwiro

Maanviljelijä Fatima Matavelellä, 39, on ollut rankka vuosi, kuten on ollut muillakin maataloussektorilla työskentelevillä mosambikilaisilla. Viime vuodet ovat olleet kovia, mutta 2020 on osoittautunut kaikkein vaikeimmaksi.

Kuoppaisten maanteiden ja lahjuksille ahneiden poliisien Mosambikissa kaupankäynti ei koskaan ole ollut helppoa. Presidentti Filipe Nyusin hallituksen koronapandemian tähden määräämät rajoitukset ovat vielä vaikeuttaneet alunperinkin kehnoa tilannetta.

Normaaliaikana Matavele kuljettaa tuotteensa Zimpeton vihannestorille Maputon ulkolaidalle alle neljässä tunnissa. Koronarajoitusten astuttua voimaan lastien matka torille on kestänyt paljon kauemmin, eikä kuljetus aina pääse perille ollenkaan. Silloin Matavele ja hänen työntekijänsä päätyvät paiskomaan tienposkeen tuoreita vihanneksia säkki- ja laatikkokaupalla.

– Työllistän tilallani 45 ihmistä. Jos kuorma-autokuljetus viivästyy tai estyy kokonaan, tuotteeni pilaantuvat. Menetän rahaa, mutta kuun lopussa minun täytyy kuitenkin maksaa työntekijöilleni, viisitoista vuotta maata viljellyt Matavele kertoo.

Viiden lapsen yksinhuoltajaäiti Fatima Matavele on täysin riippuvainen maatilastaan, jossa hän tuottaa perunoita, tomaatteja, kurkkuja ja kaalia.

Yksinäinen kamppailu



– Maanviljelys on toteutunut lapsuuden unelmani, mutta en koskaan olisi uskonut, että kaikki voisi pysähtyä näin nopeasti. Tulevaisuus näyttää synkältä, joten meidän täytyy löytää uusia tapoja pysyä pinnalla teollisuudenalana. Nyt me tuotamme enemmän ja myymme tuotteemme halvemmalla, jotta saamme edes sijoituksemme takaisin. Parempi sekin kuin olla toimettomana, Matavele sanoo.

Maailman köyhimpiin maihin lukeutuvalla Mosambikilla ei ole varaa tuoda ruokaa. Lähes puoli miljoonaa ihmistä on ruoka-avun tarpeessa ja ruuan hinta nousee. Maan keski- ja eteläosat ovat vasta toipumassa viime vuoden tuhotulvista ja sykloneista.

– Me viljelijät olemme ratkaisu ruokakriisiin, mutta me kamppailemme yksin vailla mitään apua ja meidän on pakko käyttää omia varojamme pitääksemme maataloussektorin pinnalla, Matavele sanoo.

– Maatalouspankin tuella voisimme ruokkia koko kansakunnan ja lakkauttaa kaiken ruuantuonnin Mosambikiin, hän lisää.

