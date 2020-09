All Over Press/Shutterstock/Chelsea Lauren

Yhdysvalloissa pelätään salaliittokultti QAnonin kannattajien terrori-iskuja presidentinvaalien alla.

Talouslehti Financial Timesin syyskuun 11. päivän numerossa käsiteltiin Yhdysvalloissa viime vuosina selvästi lisääntynyttä terrorismin uhkaa. Lehden Yhdysvaltojen-toimituksen päätoimittaja totesi kirjoituksessaan, että kun puhutaan terrorismista, useimmat yhdysvaltalaiset ajattelevat islamistisia ääriliikkeitä, vaikka todellisuudessa äärioikeisto on tänä päivänä huomattavasti suurempi uhka ihmisten turvallisuudelle.

Washingtonissa toimivan Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen kokoamien tilastojen mukaan viime vuonna kaksi kolmasosaa terrorismirikoksista Yhdysvalloissa oli kotimaisen äärioikeiston tekemiä. Tämän vuoden alkupuoliskolla yli 90 prosenttia kaikista maassa tehdyistä terrori-iskuista oli äärioikeiston kannattajien tekemiä.

Financial Timesin mukaan suuri osa Yhdysvaltojen äärioikeiston viimeaikaisesta väkivallasta on ollut QAnon-salaliittoteorian inspiroimaa. QAnonista on tullut hajanaisen äärioikeiston ja lukuisten eri salaliittokulttien kattoliike, jonka tunnusten alla kannatetaan valkoisten ylivaltaa ja vastustetaan koronarajoituksia, rokotuksia, aborttia, aselakien kiristämistä, maahanmuuttoa, demokraattipuoluetta ja liittovaltion viranomaisia.

QAnon perustuu salamyhkäisen nimimerkki Q:n julkaisemiin kryptisiin postauksiin internetin kuvafoorumeilla. Hallinnon sisäpiirin jäseneksi itseään väittävän nimimerkin mukaan maailmaa hallitsee Hillary Clintonin, Barack Obaman ja suursijoittaja George Sorosin johtama saatananpalvojien pedofiilirinki, joka harjoittaa kansainvälistä lapsikauppaa ja kannibalismia ja yhdessä rikkaiden juutalaissukujen kanssa kontrolloi Yhdysvaltojen syvävaltiota.

QAnonin seuraajat pitävät Donald Trumpia pelastajanaan, joka tulee pian syrjäyttämään demokraattien ja juutalaisten salaliiton. Myrskyksi kutsutussa operaatiossa asevoimat kaappaavat vallan ja Yhdysvaltojen poliittinen ja taloudellinen eliitti toimitetaan Guantánamon vankileirille yhdessä tunnettujen tv-juontajien ja Hollywood-näyttelijöiden kanssa.

Presidentti Trump on jo pidemmän aikaa uudelleenjakanut QAnonin kannattajien tviittejä. Hän kiisti viime kuussa tuntevansa QAnonin tarkoitusperiä kovinkaan hyvin, mutta kutsui liikkeen kannattajia ”ihmisiksi, jotka rakastavat kotimaatamme”.

Trumpin aiemmat lähipiirin vaikuttajat ovat vannoneet QAnonin valan, jonka mukaan he lupaavat auttaa Trumpia tämän väitetyllä ristiretkellä lapsikauppaa vastaan.

QAnonin kannattajien sometileillä on miljoonia aktiivisia seuraajia. Kannattajien määrä kasvoi rajusti kevään ja kesän koronarajoitusten aikana. Kun vielä maaliskuussa mielipidekyselyn mukaan 76 prosenttia yhdysvaltalaisista ei ollut koskaan kuullut QAnonista, syyskuussa 41 prosenttia republikaanipuolueen kannattajista ja seitsemän prosenttia demokraattien kannattajista piti QAnonia hyvänä asiana Yhdysvalloille.

Erityisesti monet iäkkäämmät naiset ovat lähteneet mukaan QAnonin tilaisuuksiin vastustamaan kansainvälistä lapsikauppaa tietämättä aluksi, mitä kaikkea muuta kulttiliike edustaa.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI määritteli QAnonin terroristiuhaksi jo vuosi sitten. Viranomaisten mukaan pahimmat uhkakuvat näyttäisivät liittyvän marraskuussa pidettäviin presidentinvaaleihin, etenkin siinä tapauksessa että Trump häviää tai näyttäisi olevan häviämässä vaaleissa demokraattien ehdokkaalle Joe Bidenille.

QAnonilla ei ole tunnettua organisaatiota eikä nimitettyjä johtajia, mutta tutkijoiden mukaan liikkeellä on ainakin kymmeniä tuhansia aseistettuja seuraajia, jotka ovat todennäköisesti valmiita väkivallantekoihin kuvitellun maailmanlopun estämiseksi ja siepatuiksi väitettyjen lasten pelastamiseksi.

Ensimmäisessä QAnonin inspiroimassa iskussa rynnäkkökiväärillä aseistettu mies hyökkäsi washingtonilaiseen pitseriaan vuonna 2017 pelastaakseen rakennuksen kellarissa olleet pedofiilien sieppaamat lapset. Mies antautui poliisille huomattuaan, ettei paikalla ollut lapsia eikä rakennuksessa ollut kellaria. Myöhemmin toinen QAnonin kannattaja yritti polttaa saman pitserian.