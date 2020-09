Lehtikuva/Alex Wong

Amerikkalainen kasvatustieteen professori Bill Ayers on kirjoittanut kirjan ”Vaadi mahdotonta”. Meille suomalaisille on porvarillinen mediamme antanut sellaisen kuvan USA:sta, että se on demokraattinen, rauhaa rakastava, kristillisyydestään johtuen tappamisen kieltävä valtio, joka pyrkii auttamaan heikosti toimeentulevia maita. Luettuani Bill Ayersin kirjan tulin siihen tulokseen, että USA:ssa on paljon mätää.

Kirjan sivulla 55 Ayers tuo esille, että vuonna 1865 USA:ssa lakisääteisesti lakkautettiin orjuus muutoin kuin rangaistuksena. Massavangitsemiset alkoivat. Vankilat alkoivat täyttyä ns. rikollisista, joita kapitalistiyrittäjät käyttivät ilmaisena työvoimana sekä teollisuudessa että maataloudessa. Orjuus jatkui.

Eräs tapahtuma teki mieleni murheelliseksi. Bill Ayers kertoo kirjassaan, kuinka vielä sata vuotta orjuuden lakkauttamisesta vuonna 1964 oli poltettu mustien kirkko. Kolme mustaa nuorta miestä rupesi selvittämään ja tutkimaan tuhopolttoa. Poliisi vangitsi nuorukaiset, mutta vapautti heidät keskellä yötä. Poliisi oli kuitenkin ennen nuorukaisten vapauttamista ottanut yhteyttä Ku Klux Klaniin, jonka valkoiset miehet olivat vastassa näitä mustia nuoria ja teloittivat heidät.

Seurattuani vuosia USA:n jokapäiväistä elämää olen tullut siihen päätelmään, ettei USA ole oikeusvaltio vaan ”roistovaltio”. Toivon että mahdollisimman moni suomalainen, myös Suomen presidentti ja ulkoministeri, lukisi Ayersin kirjan. Toivon lisäksi, että presidenttimme ja ulkoministerimme uskaltaisivat antaa myötätuntoiset mutta myös paheksuvat kannanottonsa jokaisen USA:ssa poliisien tai muun rasistin murhaaman mustan puolesta.

Ahti Matinlassi

Kemi