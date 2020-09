Lehtikuva/Handout

Suomalaiset SDP:n, kepun, vasemmiston ja persujen mepit äänestivät kaikki parlamenttiryhmiensä enemmistön kantoja vastaan.

EU-parlamentin selvä enemmistö äänesti venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkyttämisen tuomitsevan päätöslauselman puolesta torstaina 17. syyskuuta. Päätöslauselma oli jyrkkä: siinä vaadittiin esimerkiksi 10 miljardin arvoisen ja lähes valmiin Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttämistä.

Kukaan Suomen mepeistä ei äänestänyt päätöslauselmaa vastaan, mutta tyhjää äänestivät SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, sekä kepun Mauri Pekkarinen. Heinäluoman ja Kumpula-Natrin mielestä päätöslauselma oli Suomen ulkopoliittisen linjan vastainen ja Venäjän osuus Navalnyin myrkyttämiseen pitäisi ensin selvittää riippumattomasti.

Venäjä tuskin suostuu mihinkään riippumattomaan tutkimukseen. Eurooppalaisten kemiallisten aseiden tutkimuslaitosten mukaan myrkky kuuluu Novitšok-myrkkyihin, jotka ovat ainoastaan Venäjän turvallisuusviranomaisten käytössä. Venäjän valtiollinen media väitti ensin, että Navalnyi sairastui alkoholin väärinkäytön seurauksena. Myöhemmin yleisölle kerrottiin, että hänet myrkytettiin hermomyrkyllä vasta saksalaisessa sairaalassa.

Suomalaiset SDP:n, kepun, vasemmiston ja persujen mepit äänestivät kaikki parlamenttiryhmiensä enemmistön kantoja vastaan. Demarien ja kepun Renew Europe -liberaaliryhmän ylivoimaiset enemmistöt äänestivät päätöslauselman puolesta. Silvia Modigin lisäksi vain kolme vasemmiston edustajaa kannatti päätöslauselmaa, persujen äärioikeistolaisesta ID-ryhmästä sitä tuki Laura Huhtasaaren ja Teuvo Hakkaraisen lisäksi vain kaksi edustajaa. Muualla Euroopassa Vladimir Putin löytää ymmärtäjiä lähinnä vasemmistosta ja äärioikealta, mutta Suomessa tilanne on päinvastainen: myötäilijät löytyvät kepusta ja demareista. Yksi Suomen 1990-luvun pääministereistä nostaa hallituspalkkioita Venäjän valtion omistamassa Sberbank-pankissa, ja toinen on saanut anteliaita korvauksia Nord Stream 2 -hankkeen konsulttina.

Europarlamentti ei päätä kaasuputken kohtaloa, joten sen on helppo olla moraalinen. Angela Merkelin valinta on hankalampi, onko yksi venäläinen oppositiojohtaja kymmenen miljardin arvoisen hankkeen arvoinen? Venäjän toimet ovat yhä röyhkeämpiä. Viime vuoden kesän jälkeen pelkästään EU-maissa on murhattu kaksi Venäjän vallanpitäjien vastustajaa ja yritetty murhata kolmatta. Jotain pitäisi tehdä. Venäjän totaalinen eristäminen ei välttämättä auta, mutta dialogi ei ole tuottanut tuloksia.

EU-parlamentin vasemmistoryhmän pohjoismaiset edustajat suhtautuvat Putinin tempauksiin tiukemmin kuin liennytykseen pyrkivä enemmistö. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vasemmistossa EU-parlamentin vasemmistopuolueita täydentää myös Venäjän Federaation Kommunistinen Puolue, joka on arvoiltaan konservatiivinen, tukee Krimin valloitusta ja Venäjän sotaretkeä Itä-Ukrainassa. Elokuussa se ilmoitti Venäjän duuman kumileimasinpuolueista ensimmäisenä tukensa Valko-Venäjän diktaattorille Lukašenkalle. Dialogiakin tarvitaan, mutta Suomen vasemmistossa voisi pohtia, kuinka paljon tämä viiteryhmä vastaa omia arvoja.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.