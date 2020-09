Lehtikuva/Oliver Berg

Uusfasististen chat-ryhmien paljastuminen syyskuun puolivälissä on johtanut laajoihin tutkimuksiin Saksan Essenin poliisipiirin alueella ja poliisien pidättämiseen virasta.

Adolf Hitler -kuvia, hakaristejä ja fiktiivisiä kuvauksia pakolaisten murhista kaasukammiossa paljastui kolmenkymmenen nordrheinwestfalenilaisen poliisin chat-ryhmissä toisilleen jakamien tiedostojen joukosta.

Toiminta oli jatkunut jo vuodesta 2012. Uusfasististen chat-ryhmien paljastuminen syyskuun puolivälissä on johtanut laajoihin tutkimuksiin Essenin poliisipiirin alueella ja kyseisten poliisien pidättämiseen virasta.

Alueen vasemmistopiireille poliisin rasistinen väkivalta on tuttua. Vasemmistopuolue Linken parlamenttiedustaja Niema Movassatin mukaan paljastus osoittaa ”pelottavaa kehitystä” Essenin poliisissa.

Movassat kysyy: ”Miten paljon hakaristejä ja Hitler-kuvia pitää poliisin chat-ryhmien vielä lähettää ennen kuin kristillisdemokraatit (CDU) myöntävät, että meillä on poliisissa rakenteellinen ongelma?”

Osavaltion sisäministeri Herbert Reul (CDU) ilmaisi järkytyksensä ja puhui ”häpeästä poliisille”. Hänen mukaansa ei voi enää puhua yksittäisestä ilmiöstä. Essenin poliisipäällikkö Frank Richter sanoi olevansa ”järkyttynyt”.

ILMOITUS

Nordrhein-Westfalenin tapaus on tuorein viime vuosina ilmi tulleiden äärioikeistolaisten tapausten sarjassa Saksan poliisissa, armeijassa ja turvallisuuselimissä. Poliisien ammattiliiton (Gewerkschaft der Polizei –GdP) puheenjohtaja Oliver Malchow totesi, että näkyviin on tullut vain ”jäävuoren huippu”.

NSU 2.0 ja poliisi

Elokuussa 2018 asianajaja Seda Basay-Yildiz sai faksin, jossa olivat hänen osoitetietonsa, kaksivuotiaan tyttärensä nimi ja uhkaus: ”Kostoksi teurastamme tyttäresi”.

Allekirjoituksena oli ”NSU 2.0”. Basay-Yildiz oli edustanut oikeudenkäynnissä uusnatsistisen ”Maanalaisen kansallissosialistisen” solun (NSU) yhden uhrin perhettä. Terrorisolu murhasi vuosina 2001–2007 yhdeksän maahanmuuttajataustaista ja saksalaisen poliisinaisen.

Tutkimuksissa selvisi, että Basay-Yildizin henkilötietoja oli etsitty Frankfurtin poliisilaitoksen tietokannasta hieman ennen viestin lähettämistä. Tämän vuoden syyskuun 17. päivään mennessä vastaavia uhkauksia on lähetetty yli sata, joista vähintään 88:ssa on ollut allekirjoituksena NSU 2.0.

Frankfurtin poliisin tietokannan lisäksi uhrien salassa pidettävien tietojen etsimiseen on hyödynnetty Berliinin ja Hampurin poliisin tietokantoja. Uhkausten kohteena on ollut ainakin 28 vasemmistopuolue Linken ja vihreiden (Grüne/Bündnis 90) poliitikkoa.

Tämän vuoden helmikuussa Hessenin Linke-puolueen johtohahmo ja mahdollisesti puolueen uusi puheenjohtaja Janine Wissler sai kaksi uhkausta allekirjoituksella ”NSU 2.0”. Hänen yksityistietojaan oli etsitty hieman ennen viestien lähettämistä Wiesbadenin poliisilaitoksen tietokoneella ilman konkreettisesta syytä.

Tutkimusten kohteena on vähintään 70 epäiltyä poliisiviranomaista. Useita epäiltyjä on pidätetty virantoimituksesta, mutta NSU 2.0 -viestien lähettäminen on jatkunut. Viestit ovat liittyneet tutkinnan alaisiin oikeustapauksiin. Niiden takana oletetaan olevan äärioikeistolainen verkosto, jossa poliiseja on osallisena.

Äärioikeistolaisten verkostojen lisäksi äärioikeistolaisella Vaihtoehto Saksalle -puolueella (AfD) on vankka kannatus poliisin piirissä. ”Kaikki Berliinin poliisit äänestävät AfD -puoluetta”, rehenteli entinen TV-juontaja Peter Hahne vuoden 2017 lopulla. Väite on toiveajattelua, mutta poliisit ovat prosentuaalisesti yliedustettuina AfD:n vaalilistoilla.

Armeijan erikoisjoukot ja

varjoarmeija ”Uniter”

Äärioikeistolaisia yhteyksiä ja verkostoja on paljastunut erityisesti Saksan armeijan erikoisjoukoissa (KSK – Kommando Spezialkräfte). Tilanteen vakavuutta kuvastaa se, että Saksan puolustusministeri, CDU:n puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer päätti yhden armeijan eliittiyksikön hajottamisesta. Syynä toimenpiteeseen olivat ”myrkyllinen johtamiskulttuuri” ja ”äärioikeistolaisen ajattelutavan” vahvistuminen joukko-osaston sisällä.

Erikoisjoukkojen upseeri André S., joka oli vastannut sotilaiden koulutuksesta ja sotilaallisesta turvallisuudesta, pyöritti äärioikeistolaista chat-ryhmää nimimerkillä Hannibal. Hän oli ollut myös Saksan sotilastiedustelupalvelun (MAD) yhteyshenkilö, joka tehtävänä oli selvittää äärioikeistolaista toimintaa erikoisjoukkojen sisällä.

Äärioikeistolaisia yhteyksiä on paljastunut erityisesti armeijan erikoisjoukoissa.

André S. oli myös perustamassa äärioikeistolaista Uniter-yhdistystä yhdessä sisäisen turvallisuuden (Verfassungsschutz) työntekijän kanssa. Yhdistykseen kuuluu yli tuhat armeijan entistä ja nykyistä eliittisotilasta ja poliisin erikoisjoukoissa toimivaa henkilöä. Se on järjestänyt taistelukoulutusta ja luonut asevarastoja ”päivää X” varten.

Uniterin piirissä on valmistauduttu pakolaistilanteen kriisiytymiseen ja suunniteltu vasemmistolaisten poliitikkojen ja aktivistien pidättämistä sekä likvidoimista.

”Jos armeijan sotilaat keskustelevat siitä, että on hankittava päivä X:ää varten varastorakennuksia, joita on tarkoitus käyttää poliittisten vastustajien ja vihollisten internoitiin ja jopa likvidointiin, silloin pitäisi jo hälytyskellojen soida, mutta media ei ole reagoinut mitenkään. Se ei ole hyvä ennusmerkki.” Näin journalisti Michael Kraske totesi Deutschlandfunk Kultur -lähetyksessä 24.11.2018.

Äärioikeiston kannatus

kasvaa armeijan piirissä

Saksan korkein syyttäjäviranomainen tutkii nyt Uniter-yhdistyksen muutamaa jäsentä vakavan valtiota vaarantavan toiminnan vuoksi. Heidän epäillään ylläpitäneen ns. vihollislistaa ja keskustelleen poliittisten vastustajien tappamisesta. Liberaalipuolue FDP, vasemmistopuolue Linke ja vihreät ovat vaatineet tutkimusta Uniter-verkoston yhteyksistä valtiollisiin rakenteisiin. CDU:n ja SPD:n hallituskoalitio kieltäytyi toteuttamasta tutkimusta.

Saksan puolustusvoimat kamppailee sotilaiden lisääntyvän äärioikeistolaisen ajattelun kanssa.

Samalla äärioikeistolaisen AfD-puolueen kannatus kasvaa armeijan piirissä. AfD on ”uusi sotilaiden puolue”, totesi Bild-lehti (4.2.2019). Puolueen parlamenttiedustajista 11 on ammatti- tai osa-aikaisia sotilaita. AfD:n näkyvin armeijan edustaja on entinen kenraaliluutnantti Joachim Wittmann, joka oli puolueen ehdokkaana Hannoverin pormestarin virkaan.

Georg Restle, Saksan tv:n politiikkaohjelma Monitorin johtaja, kiteytti ongelman seuraavasti: ”Mielestäni nämä verkostot ovat äärimmäisen vaarallisia, vaikka niihin kuuluukin vain hyvin pieni vähemmistö turvallisuusviranomaisista. Sen jäsenet edustavat virkansa puolesta valtion väkivaltamonopolia ja sitä kautta hallitsevat pitkälle meneviä valtainstrumentteja. Heidän asemansa mahdollistaa heille aseiden hallinnan ja pääsyn hyvin arkaluontoisiin tietoihin.”