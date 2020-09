Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton kuntavaalikoordinaattoriksi on valittu kuluttajamyynnin parissa pitkään työskennellyt yo-datanomi Juuso Mustonen, 35.

Mustonen on vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja piirihallituksen jäsen sekä Imatran paikallisosaston puheenjohtaja. Hän on ay-aktiivi, joka on PAMin valtuuston varajäsenenä. Hän on toiminut myös Etelä-Karjalan Osuuskaupan varapääluottamusmiehenä

Kuntavaalikoordinaattorina Mustonen johtaa, ohjaa ja koordinoi vasemmistoliiton kuntavaalityötä Kaakkois-Suomen kunnissa yhteistyössä piirijohdon ja paikallisosastojen kanssa.

– Otan tehtävän innostuneena vastaan. Odotan innolla, että pääsen tapaamaan paikallisaktiiveja ja kuulemaan paikallisosastojen kuntavaalivalmisteluista sekä vahvistamaan yhdessä puolueen kuntavaalityötä koko Kaakkois-Suomessa. Alkuun tärkein tehtävä on tukea ehdokashankintaa paikallisosastoissa, Mustonen sanoo.

Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Arja Tauria-Huttunen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen rekrytointiin.

– Mustosen opinnot markkinoinnista ja liiketoiminnasta ovat hyödyksi projektivetoisessa kuntavaalityössä. Hänen kokemuksensa puoluetoiminnasta ja kampanjoinnista antavat erinomaiset lähtökohdat kuntavaalikoordinaattorin työhön, toteaa Tauria-Huttunen.

Mustonen aloittaa työssään 28.9, jolloin Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirijärjestöjen kuntavaalikoordinaattorit, piirijohto ja toiminnanjohtaja kokoontuvat Pieksämäelle suunnittelemaan ja organisoimaan kuntavaalivoittoa.

Savo-Karjalaan Petteri Tahvanainen

Savo-Karjalan Vasemmistoliitto puolestaan on nimennyt kuntavaalikoordinaattorikseen isännöitsijänä ja kirvesmiehenä aiemmin työskennelleen Petteri Tahvanaisen, 53.

Vasemmistoliitossa Tahvanainen on toiminut yli 20 vuotta, joista valtuutettuna hän on toiminut vuodesta 2004 lähtien ensin Enossa ja kuntaliitoksen jälkeen Joensuussa.

Juttuun lisätty 15.05 Petteri Tahvanaisen valinta Savo-Karjalaan kuntavaalikoordinaattoriksi.