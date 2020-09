Lehtikuva/Isaac Lawrence

Demokratia-aktivisti Joshua Wongin pidätyksen taustalla on viime vuonna pidetty mielenosoitus. Kiina on rajoittanut entisestään Hongkongin vapauksia viime kuukausina.

Hongkongin tunnetuimpiin demokratia-aktivisteihin kuuluva Joshua Wong kertoo Twitterissä, että hänet on vapautettu lyhyen pidätyksen jälkeen. Uutistoimisto AFP:n mukaan Wong vapautettiin takuita vastaan.

23-vuotias Wong pidätettiin aiemmin tänään, ja pidätys liittyi viime vuoden protestiin. Wongin mukaan häntä uhkaa nyt viiden vuoden vankilatuomio ”laittoman kokoontumisen” järjestämisestä ja vuoden vankeus siitä, että hän on peittänyt kasvonsa mielenosoituksessa. Hänen mukaansa tapausta käsitellään syyskuun lopussa.

– Ei ole väliä, mitä tapahtuu, jatkan vastarintaani, toivoen maailman tietävän, että hongkongilaiset eivät ole antautumassa, hän sanoi toimittajille vapautuksensa jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan uusi turvallisuuslaki on vakava uhka Hongkongin vapauksille ja rikkoo kansainvälisen oikeuden velvoitteita.

Pidätys liittyi niin sanottuun ”kasvomaskiprotestiin”

Wongin asianajaja kertoi aiemmin, että kiinniotto liittyi protestiin, jossa osoitettiin mieltä hallinnon ”kasvomaskilakia” vastaan. Laki kielsi kaikenlaisen kasvojen peittämisen julkisissa kokoontumisissa, ja sen katsottiin pyrkineen estämään mielenosoituksien järjestämistä.

Laki on sittemmin todettu perustuslain vastaiseksi.

Nuori Wong on ollut keskeisessä roolissa Hongkongin protestiliikkeessä, joka on jo vuosia vastustanut Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa Hongkongissa ja vaatinut demokraattisia uudistuksia. Hän on ollut kiinni otettuna kahdesti aiemminkin.

Wong pyrki myös aiemmin kesällä aluevaalien ehdokkaaksi, mutta ehdokkuus evättiin. Lopulta syksylle suunniteltuja vaaleja päätettiin lykätä vuodella.

Turvallisuuslaki kiristänyt Kiinan otetta

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue, joka oli aiemmin pitkään Britannian hallinnassa.

Kiinan ote Hongkongista on kiristynyt entisestään maan uuden turvallisuuslain myötä. Se tuli voimaan kesällä. Laki muun muassa mahdollistaa vakavista rikoksista epäiltyjen tuomitsemisen Kiinassa ja kovempia rangaistuksia rikoksista. Lakia on pelätty käytettävän mielenosoittajien rankaisuun.

Wongin lisäksi monet demokratia-aktivistit ovatkin joutuneet jo painostuksen ja pidätyksien kohteeksi. Opiskelija-aktivisti Nathan Law on paennut Britanniaan. Häntä epäillään ”kansalliseen turvallisuuteen” liittyvistä rikoksista.

Aktivisti Agnes Chow, jonka kanssa Wong on johtanut protesteja jo 15-vuotiaasta lähtien, pidätettiin myös aiemmin uuden lain nojalla. Hänet on sittemmin vapautettu takuita vastaan.

Muun muassa YK on kritisoinut turvallisuuslakia. YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan uusi turvallisuuslaki on vakava uhka Hongkongin vapauksille ja rikkoo kansainvälisen oikeuden velvoitteita.

Järjestön asiantuntijoiden mukaan laki kriminalisoi ilmaisuvapauden ja Kiinaa kohtaan esitetyn kritiikin.

Laki on myös kiristänyt entisestään Kiinan ja Yhdysvaltojen välejä. Yhdysvallat on asettanut lain vuoksi pakotteita muun muassa Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lamille ja kymmenelle muulle korkeassa asemassa toimivalle virkamiehelle.