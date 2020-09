Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eduskunnassa kiisteltiin siitä, meneekö toimeentulotukeen tuleva lisä oikeanlaisille vähävaraisille.

Eduskunta hyväksyi tiistai-iltana ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esittämän 75 euron epidemiakorvauksen toimeentulotukea saaneille. Kyse on koronarajoitusten aiheuttamien lisämenojen korvaamisesta syksyn aikana.

Toisessa käsittelyssä perussuomalaiset tulevat kokoomuksen tukemina esittämään lain hylkäämistä ja korvauksen liittämistä harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen.

Keskustelussa käytiin välillä kovilla kierroksilla siitä, kohdistuuko yhteensä 300 euron korvaus oikein koronasta eniten taloudellisesti kärsineisiin.

Oppositio nojautuu muun muassa THL:n kantaan, jonka mukaan epidemiasta ovat kärsineet erityisesti työpaikkansa tai yritystoimintansa menettäneet kotitaloudet, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Näihin talouksiin epidemiakorvaus ei toimeentulotukeen sidottuna kohdistu kovin tehokkaasti. Tehokkaampaa olisi, jos korvaus olisi liitetty toimeentulotuen sijasta työmarkkinatukeen ja sen lapsikorotuksiin niin, että korvaus ei vähentäisi toimeentulotuen määrää.

Perussuomalaiset vastusti epidemiakorvausta jo ennen asiantuntijakuulemista. Päällimmäisen perustelu oli se, että toimeentulotukea saavat myös maahanmuuttajat.

Tiistain keskustelussa löytyi uusi perustelu:

– Ensinnä on kyllä sanottava tässä kohtaa, että minä olen elänyt perheessä, joka on saanut perustoimeentulotukea, ja tämä raha olisi mennyt alkoholiin, joka ikinen sentti. Eli siinä mielessä sanoisin, että en antaisi tätä rahaa kyllä ihan noin vain, sanoi Mari Rantanen (ps.)

– On mielestäni erittäin loukkaavaa leimata kaikki perustoimeentulotukea saavat alkoholisteiksi, vastasi Hanna Sarkkinen (vas.).

– En sanonut niin, Rantanen huusi väliin.

”Köyhän osa vieras kokoomukselle ja perussuomalaisille”



Sarkkinen jatkoi tuen kohdentuvan kaikista köyhimmille.

– Teidän [perussuomalaisten] lähtökohtanne oli se, että kaikista köyhimpiä suomalaisia ei pidä koronaepidemian keskellä auttaa. Kokoomus taas sanoo, että olisi pitänyt antaa mieluummin työttömyystuen korotuksena.

– No, perustoimeentulotuella on muitakin vähävaraisia suomalaisia kuin työttömiä. Siellä on työkyvyttömiä, siellä on eläkeläisiä, siellä on opiskelijoita, siellä on kokonaan tulottomia ihmisiä, eli kyllä tämä kohdentuu kaikista köyhimmille. Jos tämä menisi yleiskatteellisena kunnille, niin ei olisi mitenkään varmaa, että koko summa kohdistuisi toimeentulotuen saajille, ja lisäksi byrokratia kyllä kasvaisi.

Merja Kyllösen (vas.) mukaan keskustelu todisti, että köyhän osa on perussuomalaisille ja kokoomuslaisille vieras.

– Koska eiväthän kaikki yrittäjät suinkaan saaneet Business Finlandin tai Valtiokonttorin tukia, mutta en minä kuullut täällä silloin ruikutusta, että ”voi vitsi, kun kaikki eivät saa — ei myönnetä sitä silloin kenellekään”.

”En tiedä yhtään hyvätuloista toimeentulotuen asiakasta”



Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan ainakin yksi asia on varma: tuki menee pienituloisille.

– Minä en ainakaan tiedä yhtään suurituloista, joka on perustoimeentulotuen asiakkaana. En tiedä yhtään hyvätuloista, joka oli viime keväänä perustoimeentulon asiakkaana ja on samaan aikaan vielä tänä syksynä perustoimeentulon asiakkaana. On varmuus siis, että ainakin tämä maksetaan pienituloisille. Summa ei ole valtavan suuri, se on 75 euroa kuukaudessa. Ja sekin on varma, että kun tämä maksetaan perustoimeentulotukea saaville, niin tämä menee kokonaan kulutukseen ja jää pyörimään Suomen kansantalouteen, hyödyttämään kotimaista kulutusta.

Veronika Honkasalo (vas.) kertoi iloinneensa lain lähetekeskustelussa siitä, että kokoomuksella näytti olevan sydäntä tälle esitykselle.

– Mutta pettymys on nyt suuri, kun on tultu sitten perussuomalaisten linjoille tässä asiassa. Tuntuu siltä, että nyt vain yksinkertaisesti ollaan sitä mieltä, että autetaan ikään kuin vääränlaisia köyhiä.