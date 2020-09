All Over Press/Imago Stock

Suomen hävittäjähankintojen taustalla on monia intressitahoja, joilla on erilaisia intohimoja hankintaan. Lue Kansan Uutisista ja digilehdestä laaja taustajuttu hävittäjähankinnoista.

Skandaali oli valmis keväällä, kun puolustusvoimien reserviin siirtynyt komentaja Jarmo Lindberg perusti konsulttiyhtiön. Hän ilmoitti ryhtyvänsä neuvonantajaksi amerikkalaiselle aseyhtiö Lockheed Martinille sen pyrinnöissä myydä Suomelle F-35-hävittäjä.

Taustalla oli mielenkiintoinen aikajana.

Heinäkuussa 2019 Lindberg palkittiin Washingtonissa Yhdysvaltojen korkeimmalla, ulkomaalaisille annettavalla sotilasansiomitalilla ainutlaatuisista palveluksista Yhdysvaltojen asevoimille.

Suomalais-amerikkalaiselle sotilasyhteistyölle F-35:n hankinta avaisi uuden, entistäkin leveämmän kaistan.

Mitalin luovuttaja, Yhdysvaltojen asevoimien tuolloinen komentaja Joseph Dunford kehui suomalaiskollegaa siitä, kuinka maiden väliset sotaharjoitukset kolminkertaistuivat Lindbergin komentajakaudella.

Tammikuussa 2020 Dunford valittiin Lockheed Martinin hallituksen jäseneksi. Huhtikuussa Lindberg puolestaan ryhtyi Dunfordin edustaman asejätin konsultiksi.

Lindbergin siirtyminen ostajan puolelta myyjäksi oli ongelmallista, sillä entisenä armeijan ykkösmiehenä hänellä oli pääsy kaikkien muidenkin konevalmistajien lähettämiin materiaaleihin. Hän tietänee myös, millainen pisteytysjärjestelmällä koneita arvioidaan.

ILMOITUS

Syntyneen sählingin seurauksena presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) karkottivat konsultit HX-hankkeen neuvottelupöydistä ja Lockheed Martin irtisanoi Lindbergin sopimuksen.

”Tulevaisuuden kone”

Skandaalin ydin ei kuitenkaan ollut kenraalin jääviydessä ja karenssisääntöjen rikkomisessa. Mediassa nostettiin esiin myös kysymys siitä, missä määrin Lindberg oli jo komentajana suosinut amerikkalaista F-35:ta.

Suomen Kuvalehti uutisoi toukokuussa, että amerikkalaiskone oli ollut Lindbergin agendalla pitkään. Hän olisi jopa ohjeistanut alaisiaan toimimaan konetyypin hyväksi. Tässä tarkoituksessa erilaisissa asiakirjoissa olisi vähätelty tai jätetty kertomatta F-35:n ongelmista.

Lindberg ja HX-hankkeen keskeiset sotilasvirkamiehet kiistivät julkisuudessa jyrkästi yhden konetyypin suosimisen.

Jotain vihiä suosikkiasetelmasta kuitenkin on. Suomen asiantuntevimpiin ilmailualan toimittajiin kuuluvat toimittaja Pentti Perttula julkaisi 2018 kirjan Paras hävittäjä Suomelle, johon oli haastatellut nimettömänä kahta ilmavoimien entistä komentajaa.

– F-35 on minun ehdokkaani, koska se on tulevaisuuden kone. Se on pitkäaikainen ja sillä on todella suuri käyttäjäkunta, jonka resursseja voidaan käyttää koneen kehittämiseen. Sillä on myös parhaat mahdollisuudet saada laaja ja tehokas asevarustus ilman, että joutuisimme integroimaan sitä itse, anonyymi kenraali kommentoi.

Topakka, mutta lentokerhotasoa?

Muut ehdokkaat saivat ilmavoimien komentajilta tyrmäyksen.

Hänen mukaansa ”Gripen E on topakka kone Ruotsin tarpeisiin, mutta sen ongelma on jäädä lentokerhon jäseneksi, koska ylläpito niillä hartioilla on todella rankka homma”.

Yhdysvaltojen laivaston tarpeisiin tehty Super Hornet puolestaan ”olisi askel eteenpäin, mutta ei askel tulevaisuuteen”. Rafale ja Typhoon taas vanhentuvat pian ilmavoimien entisten komentajien mukaan, sillä niillä ei ole ”sitä tulevaisuuden ominaisuutta, jolla muutetaan ilmataistelutilanne aivan toisenlaiseksi”.

Myös Yhdysvaltain Helsingin-suurlähettiläs Robert Pence on taustakeskusteluissa suomalaistoimittajien kanssa tuonut esiin, että hänellä on oma suosikkinsa Suomen seuraavaksi koneeksi.

F-35 on myös strateginen pommittaja, joka kykenee ydinaseiden kuljettamiseen ja käyttöön. Vastaavia ominaisuuksia on muillakin konetyypeillä, mutta juuri F-35:ta on suunniteltu osaksi Yhdysvaltain ydinasepelotetta.

Patrian vaietut bisnekset

Myös Suomen aseteollisuudessa on otettu mielenkiintoisia askeleita.

Harva tietää, että valtion aseyhtiö Patria hankki vuonna 2018 omistukseensa merkittävää F-35:n huolto-osaamista. Yhtiö hankki tuolloin yhdessä norjalaisen Kongsberg Defence & Aerospacen kanssa AIM Norway -yhtiön, joka vastaa Norjan ilmavoimien helikoptereiden ja lentokoneiden muun muassa F-35-hävittäjien moottoreiden huollosta, kunnossapidosta ja päivityksistä

Vuonna 2019 Patria osti belgialaisen BEC:n (Belgian Engine Center), joka pyrkii pääsemään sopimukseen Belgian tulevien F-35-hävittäjien moottorin huollosta. Belgian hallitus teki päätöksen 34 F-35:n hankkimisesta syksyllä 2018.

Patriasta yhteys hävittäjähankintoihin kiistetään.

– Patrialla on neutraali asema liittyen hävittäjähankkeeseen, eikä sen kansainvälistymisstrategialla ole yhteyttä HX-hankkeeseen. Patria on luonnollisesti halukas huoltamaan ja ylläpitämään kaikkien HX-kandidaattien koneita niiden käyttäjämaissa, yhtiön tiedotuksesta kommentoidaan.

Itse F-35-projektikin aiheuttaa päänsärkyä

Muuten koko F-35-projekti on lentänyt onnettomien pilvien alla.

Huhtikuussa yksi Floridassa sijaitsevasta lentotukikohdasta operoiva kone putosi taivaalta. Amerikkalaisviranomaisten toistuvien raporttien mukaan myös koneen hinta ja käyttökustannukset ovat karanneet käsistä, mikä on johtanut jatkuviin budjetin ylityksiin. Lisäksi koneessa on paljon päänsärkyä aiheuttaneita teknisiä ongelmia, jotka haittaavat vakavasti sen suorituskykyä.

Suomalais-amerikkalaiselle sotilasyhteistyölle F-35:n hankinta avaisi kuitenkin varmasti uuden, entistäkin leveämmän kaistan.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Yhdysvaltojen sotilasyhteistyöstä vastaavan viraston Suomen-toimistossa ilmavoimayhteistyötä koordinoi sotilastiedustelun johtajan Pekka Toverin vaimo, amerikkalainen Siobhán Toveri.

Yhteystoimisto sijaitsee Suomen puolustusministeriön rakennuksessa Helsingin Kasarmitorin laidalla.

Lue Kansan Uutisista ja digilehdestä laaja taustajuttu hävittäjähankinnoista.