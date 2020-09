Lehtikuva/Olivia Ranta

Sipilän hallituksen aktiivimallin muisto selittää vahvaa ensireaktiota budjettiriihessä päätettyihin toimiin.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski arvosteli tuoreeltaan hallituksen budjettiriihen työllisyyspäätöksistä ”omaehtoisen työnhaun mallin uudelleen lämmittämistä”.

Hallitus kutsuu samaa asiaa pohjoismaisen työnhaun malliksi, oppositio aktiivimalli kakkoseksi.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi selittää blogissaan työttömien vahvaa reaktiota Juha Sipilän hallituksen aktiivimallin muistolla. Hirsjärven mukaan se on ”yksi nykyhistoriamme traumaattisimpia kollektiivisia kokemuksia”.

Myös Sanna Marinin hallituksen työnhaun malliin sisältyy velvollisuus hakea työpaikkoja. Jos niin ei tee, seurauksena on ensin huomautus ja sitten nykyistä lyhyemmät karenssit.

”Onko tässä eroa? On. Onko tämä hyvä? Se nähdään”, Hirsjärvi kirjoittaa.

”Näen, että kollektiivisessa muistissa on työttömyyden tarinan pitkä helvetti, jossa lupaukset petetään ja koneisto jyrää. Epäily perustuu vankkaan kokemukseen: jos uusia työvoimaviranomaisia tulee kentälle 1 000, mikä takaa edes virkailijan puheille pääsyä, saati osaavan työntekijän tapaamista? Vaikka tulossa on osatyökykyisten, ikääntyneiden ja nuorten vahvoja tukitoimia, tiedetään, että mikään ei kuitenkaan lupaa varmuudella työpaikkoja, palkkatyötä ja työn pysyvyyttä. Epävarmuus jatkuu, kunnes näyttöä tulee.”

TE-keskusten on muututtava



Hirsjärven mielestä uuden kepin sijaan hallituksen linjaukseen on rakennettu historiallinen käänne: hän kirjoittaa, että 1990-luvun lamasta saakka työttömän alistaminen sai aina vain uusia muotoja työllisyyspalvelujen rajusti heiketessä ja ”laiskaa työtöntä” hokiessa.

”Marinin hallitusohjelmaa on rakennettu siltä pohjalta, että työttömällä on oikeus saada palveluja, ja että myös elinkeinoelämällä on velvollisuus olla mukana yhteisessä työllisyyden nostamisessa.”

”Jälkimmäinen on tärkeää: työpaikat eivät synny työttömän yrityksin tai hänen selkänahastaan, vaan ne syntyvät yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin. Myös julkinen sektori on tärkeä työllistäjä, ja se työ on vähintään yhtä tuottavaa. Hyvin toimiva yhteiskunta on meidän yhteiskuntamme selkäranka ja kilpailuvaltti elinkeinoelämälle.”

Tärkeimpänä tukitoimena Hirsjärvi pitää koronaviruksen saamista kuriin.

”Yhtä tärkeä on toisen asteen koulutuksen maksuttomuus nuorten työllisyyden varmistajana.”

Myös TE-keskusten tulee Hirsjärven mukaan muuttua.

”Nyt aulassa on vastassa vartija ja sitten konsultti, jonka ainoa tehtävä on estää asiakasta tapaamista virkailijaa. TE-keskusten aulojen tulee muuttua paikoiksi, jossa kohdataan virkailijat, rekryfirmat, koulutusta tarjoavat, työttömien kanssa toimivat yhdistykset, terveydenhoitajat ja työnantajien markkinat, fyysisesti.”