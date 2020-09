Sebastian Castelier

Nopeasti kasvava kaupunki keskellä autiomaata pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisen reitin Persianlahdelle. Uusi väylä tarjoaa mahdollisuuden välttää poliittisesti tulenaran Hormuzinsalmen poliittiset jännitteet.

Ulkopuolisen silmin maisema saattaa näyttää tyhjältä, mutta Salah Hamood al-Hasni on toiveikas mittaillessaan katseellaan tätä kuivaa aroa, joka reunustaa Duqmin erikoistalousalueen päämajaa (SEZAD).

– Duqmin rakennustyömaa on Lähi-idän suurin taloudellinen projekti ja yksi maailman suurimmista, projektin johtaja sanoo.

Seudun kehittämisessä on kyse miljardien dollarien investoinneista. Kiinalaiset yhtiöt aikovat sijoittaa jopa 10,7 miljardia dollaria.

Duqm oli aiemmin hiljainen kalastajakylä Omanin itärannikon keskivaiheilla. Nyt satamakaupunki pyrkii kasvamaan merkittäväksi Lähi-idän logistiseksi keskukseksi, joka tarjoaisi yhteyden Persianlahdelta maailman vilkkaimmille merireiteille.

Duqmin esikuvana on maailman merenkulun pääkaupunki Singapore. Duqmin erityistalousalue käsittää useita projekteja, kuten sataman, jalostamon, joka pystyisi käsittelemään 230 000 barrelia raakaöljyä päivässä sekä Lähi-idän suurimman kuivatelakan, joka voisi huoltaa 200 alusta vuodessa.

ILMOITUS

Duqmin esikuvana on maailman merenkulun pääkaupunki Singapore.

– Toivomme, että Duqmista tulee tärkeä tekijä Omanin kehityksessä, Talal bin Sulaiman al-Rahbi sanoo.

Hän on Oman 2040 -kehitysprojektin teknisen komitean johtaja.

Sataman piti olla täydessä käytössä jo tänä vuonna, mutta koronakriisin vaikutus Omanin talouteen on viivästyttänyt valmistumista. Valmiina projektin on määrä piristää maan taloutta ja vähentää riippuvuutta öljystä ja kaasusta, jotka vuonna 2019 tuottivat 74 prosenttia valtion tuloista.

Sebastian Castelier

Kiinan uusi Silkkitie

Duqm sijaitsee Arabianmeren rannalla, kuuden tunnin ajomatkan päässä etelään Omanin pääkaupungista Masqatista. Öljytankkeri ehtii tänne vuorokaudessa Hormuzinsalmelta. Kapean salmen kautta kulkee kolmasosa maailman meritse vietävästä öljystä.

Hormuzinsalmi on portti Persianlahdelle, mutta Iran on usein uhannut sulkea sen liikenteeltä. Tämä tekee Duqmin sijainnista maantieteellisesti edullisen vaihtoehtoiselle meriliikenteen solmukohdalle.

Duqmin on uutena tulokkaana kilpailtava laivaliikenteestä Arabiemiraattien Jebel Alin sataman kanssa. Jebel Ali on alueen suurin syväsatama. Siellä on kaksi valtavaa konttiterminaalia, joihin laivat voivat purkaa lastinsa. Jatkokuljetukset vievät kontit Persianlahden alueelle, Intiaan ja Afrikkaan. Duqm aikoo haastaa Jebel Alin tarjoamalla suuren sataman tärkeimmille Punaisenmeren ja Persianlahden yhdistäville laivareiteille.

Toisin kun Jebel Aliin, Duqmiin ei tarvitse kulkea Hormuzinsalmen kautta. Oman toivoo, että jos rahtiyhtiöt pystyvät näin kokonaan välttämään Hormuzinsalmen, ne voisivat käyttää Duqmia päästäkseen Lähi-itään.

Sebastian Castelier

Yksi Duqmin tavoitteista on kehittyä transitoliikenteen keskukseksi. Aasiasta tulevat suuret rahtilaivat voisivat jättää lastinsa Duqmiin, josta ne kuljetettaisiin pienemmillä aluksilla Persianlahdelle ja Itä-Afrikkaan, satamajohtaja Saleh al-Alawi kaavailee.

Muhammad Zulfikar Rahmat on Kiinan ja Lähi-idän välisten suhteiden asiantuntija. Hänen mukaansa Duqmin satama on tärkeä osa Vyö ja tie -hanketta, Kiinan valtion rahoittamaa suunnitelmaa Aasian ja Afrikan sekä Euroopan välisten yhteyksien kehittämiseksi. Hanke tunnetaan myös nimellä uusi Silkkitie, jolla viitataan vanhoihin idän ja lännen yhdistäneisiin kauppareitteihin.

Vuonna 2016 Oman Wanfang -niminen kuuden kiinalaisyrityksen yhteenliittymä julkaisi suunnitelman kiinalaisen teollisuusalueen perustamisesta Duqmiin, ja jopa 10,7 miljardin dollarin investoimisesta siihen.

– En kuitenkaan odota Kiinan keskittävän kaikkea alueellista liiketoimintaansa Duqmiin, koska Kiinan tärkein kauppakumppani Persianlahden alueella on edelleen Arabiemiraatit, Rahmat toteaa.

Viime vuonna Duqmin satamaan saapui noin sata laivaa, mukana myös sota-aluksia. Duqm suunnittelee, että satama voisi toimia myös sotalaivojen alueellisena tukikohtana. Britannia onkin jo sopinut Omanin kanssa pysyvän laivastotukikohdan perustamisesta Duqmiin, mikä tuo Omaniin pysyvästi brittijoukkoja ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1971.

Paikallista vastustusta

Kaikki eivät kuitenkaan pidä Duqmin muutoksesta. Hallitus on yrittänyt voittaa seudun asukkaita puolelleen muun muassa rakentamalla 150 ylellistä huvilaa. Ne on annettu asukkaille, joiden maat ovat jääneet rakennustöiden alle.

Tällä ei ole ostettu hiljaiseksi ainakaan paikallista kalastajien ammattiyhdistystä, joka on johtanut Duqmin sataman rakennushankkeiden arvostelua. Sataman odotetaan kasvavan Lähi-idän suurimmaksi kalastussatamaksi, joka olisi ainakin 400 suuren kalastusaluksen kotisatama ja jossa olisi kalan käsittely- ja kylmäsäilytystilat.

Althebeeb Hamad al-Gunibi seisoo koskemattoman rannan valkoisella hiekalla. Hän johtaa Duqmin kalastajien liittoa ja vastustaa kotiseudullaan tapahtuvia muutoksia.

– Duqmin kalastajat eivät pidä isoista kalastusaluksista, koska ne tuhoavat kalakannat ylikalastuksella. Meillä ei myöskään ole varoja sijoittaa itse näihin projekteihin, hän sanoo.

Duqmin pormestari Ahmed bin Salim al-Mahruqi kertoo pitävänsä vastarintaa perusteettomana.

– Ne jotka nyt vastustavat Duqmin projektia, muuttavat myöhemmin vielä mielensä. Aikoinaan beduiinit vaelsivat autiomaassa, mutta nyt heidänkin on jo aika asettua aloilleen, hän sanoo.

Viivästyksiä ja GCC-rautatie

Hankkeen puolustajien tärkein perustelu on se, että laaja projekti tuo kipeästi kaivattuja työpaikkoja maahan, joka on pitkään kärsinyt erityisesti korkeasta nuorisotyöttömyydestä. Hallituksen laskelmien mukaan tulevien 20 vuoden aikana Omaniin saatetaan luoda 300 000 työpaikkaa logistiikka-alalle.

Öljyn hinta pudottua jyrkästi vuonna 2014 Omanin sulttaanikunta on lainannut miljardeja dollareja korvatakseen menetetyt tulot ja valtion velka on kasvanut huomattavasti. Koronakriisi ja yhä pudonnut öljynhinta ovat heikentäneet Omanin taloutta nopeasti ja on alettu puhua pelastuspaketista.

– Omanilla on kova paine talouden monipuolistamiseksi ennen kuin maailma siirtyy öljynjälkeiseen aikaan, sanoo Giorgio Cafiero, Gulf State Analytics -yhtiön johtaja.

Washingtonissa toimiva yritys on erikoistunut geopoliittisiin riskianalyyseihin. Omanille Duqm on tärkein projekti öljyn- ja kaasunviennin varaan rakentuvan talouden monipuolistamiseksi.

Ainakin projektin parissa työskentelevien insinöörien mukaan viivästyksiä on kuitenkin odotettavissa. GCC-rautatien piti yhdistää Duqm Persianlahden alueeseen, mutta sen rakentaminen on keskeytynyt. Syynä ovat sekä alueellinen taloustaantuma että Saudi-Arabian johtaman liittoutuman kiista Qatarin kanssa.

– Projektin valmistumiselle ei ole vielä määräaikaa, al-Rahbi sanoo.

Kun Arabiemiraattien ja Bahrainin tukema Saudi-Arabia asetti Qatarin kauppasaartoon kesäkuussa 2017, se oli huono uutinen Saudi-Arabian naapurimaalle Omanille. Cafieron mukaan kauppasaarto harmittaa Omanin viranomaisia, ja he pelkäävät, että sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia Omanin talouteen ja suunnitelmiin.

Duqmin projekti nojautuu Lähi-idän maiden kasvavaan taloudelliseen integraatioon, joten Qatarin ja sen naapurien välinen kriisi ei ennusta hyvää projektille.

Ongelmista huolimatta Duqmin pormestari on varsin optimistinen. Rakennustyömaata ihaillen hän kuuntelee, kun nostokurkien äänet rikkovat autiomaan hiljaisuuden.

– Duqmista voi vielä tulla Omanin pääkaupunki, al-Mahruqi naurahtaa.

Käännös: Markus Kangas ja Arto Huovinen