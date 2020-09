Lehtikuva/Markku Ulander

Suurituloiset yli 100 000 euroa vuodessa tienaavat haluavat enenevässä määrin poistaa tulo- ja verotietonsa listalta, jonka verottaja toimittaa medialle.

Verohallinto on hyväksynyt 3 102 vastustamispyyntöä, jonka myötä näiden tulo- ja verotietoja ei enää listalla näy. Keskiviikkoon mennessä pyyntöjä oli tullut Verohallintoon 3 305 kappaletta. Niistä on hylätty 42 kappaletta.

Asia ilmenee tiedoista, joita STT verottajalta pyysi.

Verottaja on vuosien ajan toimittanut medialle listan suurituloisimmista, yli 100 000 euroa vuodessa ansainneista suomalaisista, heidän tuloistaan ja maksamistaan veroista.

Viime vuonna verottaja kuitenkin linjasi, että tietojen poistaminen listalta on mahdollista, jos siihen on perusteltu syy.

Listalta poistettiin viime vuonna runsaan kahdensadan suurituloisen tiedot.

Osa tuntemattomista nimistä voi jäädä löytymättä

Muutoksen takana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Kaikki verotustiedot ovat kuitenkin yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Tulo- ja verotiedot on edelleen saatavissa verotoimistosta, jos haettavan henkilön nimi on tiedossa. Median saamalta listalta nähdään kuitenkin kaikkien suurituloisten tiedot ilman, että kyseisen henkilön nimi on etukäteen tiedossa. Osa tuntemattomammista nimistä voi näin ollen jäädä löytymättä.

Useat mediat ovat valittaneet Verohallinnon linjauksesta hallinto-oikeuteen.

Viime vuoden verotietoja koskeva vastustamispyyntö pitää tehdä viimeistään 1. lokakuuta.

Verotiedot saadaan tänä vuonna päivää aikaisemmin USA:n vaalien takia

Verohallinto kertoi aiemmin tänään, että julkiset tuloverotustiedot julkaistaan tänä vuonna päivää ilmoitettua aikaisemmin. Vuoden 2019 julkiset verotiedot valmistuvat nopeammin, ja ne julkaistaan tiistaina 3. marraskuuta.

Alun perin verotiedot piti tulla julkisiksi samana päivänä kuin Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokset tulevat.

Verohallinto kertoo, että aikataulumuutoksella tuetaan myös mediassa käytävää yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta, sillä muutoin mahdollisuudet verokeskusteluun olisivat rajatut samana päivänä valmistuvien tulosten takia.