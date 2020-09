Lehtikuva/Hannu Rainamo

Perussuomalaiset on väkivaltapiirien väylä politiikassa

Suomessa tapahtui heinäkuussa poliittisen murhan yritys. Erikoiseksi tapauksen tekee se, että uhri oli perussuomalaisten keskisuomalainen vaalipäällikkö Pekka Kataja, ja myös teosta vangituilla on paljon yhteyksiä perussuomalaisiin.

Perussuomalaiset on puolueena erottanut äärioikeistolaisia jäseniään. Heihin kuuluu nyt vangittuna oleva Teemu Torssonen, joka nousi Jyväskylän kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen perussuomalaisena.

Puolueen kaikilla toimijoilla ei kuitenkaan ole samanlaista selkärankaa kuin Katajalla tehdä täydellistä pesäeroa äärioikeistoon. Väkivaltainen, rasistinen ja fasistinen äärioikeisto pyörii puolueen liepeissä, koska sen annetaan pyöriä.

Aiemmin vähälle huomiolle jäänyttä Kansallismielisten liittoumaa johtaa toinen murhan yrityksestä vangittu Tero Ala-Tuuhonen. Sen tapahtumissa puhujina on ollut perussuomalaisten kansanedustajia.

Jussi Halla-aho on syyttänyt Yleä ja Helsingin Sanomia informaatiovaikuttamisesta. Hänen mukaansa ne yrittävät luoda mielikuvaa, että perussuomalaisilla olisi kytköksiä ääriliikkeisiin.

Kyse ei ole mielikuvasta. Perussuomalaisilla on tiiviit kytkökset ääriliikkeisiin. Myös ”ampumaleiristään” tunnetun Kansallismielisten liittouman johdossa on useita perussuomalaisten paikallistason vaikuttajia. Äärioikeistolaisena puolueesta erotetulla Torssosella on alueellaan perussuomalaisissa toimivia kannattajia.

Eikä siinä kaikki. Kesällä totaalista kulttuurisotaa ja suomalaisen yhteiskunnan puhdistuksia vaativan Suomen Sisun johtotehtävissä on kolme perussuomalaisten kansanedustajaa.

Perussuomalaiset on antautunut ulkoparlamentaarisen äärioikeiston väyläksi vaikuttaa parlamentissa.

Puolueet ovat demokratian palveluksessa, mutta väkivaltaan kytkeytyvät puolueet ovat sen vihollisia. Demokraattisten puolueiden tulisi irtisanoutua kaikesta yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa niin kauan kuin se ei kykene – tai halua – tehdä täydellistä pesäeroa äärioikeistoon. Erityinen vastuu on muilla oppositiopuolueilla, kokoomuksella ja kristillisdemokraateilla.