Lehtikuva/Markku Ulander

Keskustelu budjettiriihen työllisyystoimista käy hurjilla kierroksilla. Etenkin kokoomus kääntää mustaa valkoiseksi.

Tekikö Juha Sipilän hallituksen inhottu aktiivimalli paluun hallituksen budjettiriihessä? Etenkin kokoomus vyöryttää nyt viestiä, että edellisen kauden oppositio käänsi takkinsa ja lainaa tärkeimmän työllisyystoimensa edelliseltä hallitukselta.

Kyse on on pohjoismaisen työnhaun mallista, joka todellisuudessa on periaatteeltaan aivan erilainen. ”Vasemmistoliiton ministeri Aino-Kaisa Pekonen kuoppasi aktiivimallin ensi töikseen sosiaali- ja terveysministerinä ja se pysyy kuopattuna”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi keskustelua jo keskiviikkona.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki jatkoi torstaina, että ”Sipilän hallituksen aktiivimalli oli rangaistus ja epäoikeudenmukainen. Jos et löytänyt työtä, sinua rangaistiin tuen leikkaamisella. Ihan riippumatta kuinka aktiivinen olit. Aktiivimallissa työttömiä rangaistiin itseään riippumattomista asioista”.

”Julkisuudessa tätä on yritetty julistaa aktiivimalli kakkoseksi. Mutta tämä ei ole siis aktiivimalli, koska tästä puuttuu kokonaan itsestään riippumaton rankaiseminen, mikä oli Sipilän hallituksen mallissa”, Arhinmäki kirjoittaa.

Mallien ero näkyy havainnollisesti vasemmistoliiton tänään julkaisemassa kuvassa.

Karenssien enimmäispituus laskee! Uusi huomautusmenettely varmistaa, että jatkossa ei enää yksittäisen virheen vuoksi putoa pois työttömyysturvalta. Samalla työttömille suunnattuja palveluita vahvistetaan. #budjettiriihi pic.twitter.com/Xnwo18gf4q — Vasemmistoliitto (@vasemmisto) September 17, 2020

Arhinmäen mukaan hallitus panostaa nyt työttömien henkilökohtaiseen auttamiseen ja tukemiseen lisäämällä merkittävästi TE-toimistojen henkilöstöresursseja.

”Verrattuna muihin Pohjoismaihin meillä on ollut todella niukat resurssit työttömien henkilökohtaiseen tukemiseen.”

Toinen ero Sipilän hallituksen malleihin on se, että karenssit lievenevät, eivät kiristy.

Työministeri Tuula Haatainen sanoi tänään ministeriönsä tilaisuudessa, että työllisyyspalvelut nostetaan nyt uuteen arvoon.

– Liian pitkään on puhuttu tempputyöllistämisestä, vaikka tutkimuksella on osoitettu, että työllistämispalveluilla on vahva vaikutus.

Valtiovarainministeriön laskelman mukaan pohjoismaisen työnhaun malli vahvistaa työllisyyttä 9 400 työllisellä.