Tartuntatilanne vaihtelee suuresti maan eri osissa, kasvomaskisuositus ei voimassa koko maassa.

Suomen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt huolestuttavasti etenkin viimeisen viikon aikana, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen. Hän luonnehtii Suomen koronatilannetta silti edelleen rauhalliseksi.

– Mutta suunta huolestuttaa. Tartunnoissa mennään ylöspäin, Puumalainen linjasi tänään THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa Suomessa on rekisteröity viimeksi kuluneen vuorokauden aikana runsaat 40 koronatartuntaa alustavien tietojen mukaan.

THL on nyt päivittänyt liikennevalomallinsa, joka auttaa ihmisiä arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Suomalaisten on viranomaisten mukaan syytä varmistaa sen avulla, mistä maista voi matkustaa Suomen ilman rajoituksia. Mallin lauantaina voimaan tulevat linjaukset jaottelevat ulkomaat kolmeen luokkaan sen perusteella, kuinka suuri koronatartunnan riski niissä on.

Puumalaisen mukaan globaali koronatilanne on viimeksi heikentynyt oleellisesti Intiassa, osin myös Euroopassa. EU:n alueella tartuntamäärät ovat selvästi nousseet Espanjassa. Lähinaapureista koronatartunnat ovat viimeksi nousseet merkittävästi Tanskassa.

Tartuntoja ryhmätapaamisista

Ylilääkäri painottaa, että Suomen viimeisten muutaman viikon kasvaneihin koronalukuihin ovat vaikuttaneet keskeisesti muutamat tartuntaryppäät. Ne ovat saaneet alkunsa esimerkiksi jääkiekon parissa ja ravintoloissa.

Koronan ilmaantuvuus vaihtelee Suomessa nyt paljon alueellisesti.

– Meillä on edelleen sairaanhoitopiirejä, joissa ei ole todettu yhtään tartuntaa kahteen viikkoon.

Siksi kasvomaskisuositus ei ole voimassa aivan koko Suomen alueella. Esimerkiksi Satakuntaan, Etelä-Savoon tai Etelä-Karjalaan maskien käyttösuositusta ei ole annettu.

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä täydentää, että koronalta suojautumisessa voidaan tehdä kohdennettuja, alueellisia päätöksiä.