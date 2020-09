Jarmo Lintunen

– Olemme pakkoraossa. Kaupunginhallituksessa työilmapiiri ja luottamus on oltava kohdillaan, muuten emme pysty tekemään päätöksiä, sanoo Jyväskylän kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Eila Tiainen (vas.).

Tiainen on tyytyväinen siihen, että kaupunginhallituksen ero ja uuden valinta ilman tutkintavankeudessa murhan yrityksestä olevaa Teemu Torssosta tapahtuu nopeasti, ja kaupunginhallitus pääsee jatkamaan työtään isojen asioiden parissa.

– Eroratkaisu on ainoa oikea, sillä tämä on hyvin vakava asia. Meidän työnteosta ei tulisi mitään, jos tämä jatkuisi tällaisenaan, Tiainen sanoo.

– Olemme juuri tekemässä talousarviota ensi vuodelle ja meillä on taloustoimikunta miettimässä talouden tasapainottamista seuraavan valtuustokauden aikana. Eli meillä on tosi paljon isoja asioita, joista pitää pystyä keskustelemaan ja tekemään päätöksiä, hän jatkaa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto valitsee ensi maanantaina tilapäisen valiokunnan, joka valmistelee kaupunginhallituksen erottamisen valtuustolle. Tähän päädyttiin sen jälkeen kun Torssonen itse ei suostunut eroamaan kaupunginhallituksesta. Samalla Torssosen kaupunginhallituksen jäsenyyteen perustuvat edustukset ja luottamustehtävät kuten Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunnassa loppuvat.

Perussuomalaisilla on Jyväskylän valtuustossa vain pieni kolmihenkinen ryhmä. Perussuomalaisista erotetulla Torssosella on yhden miehen vahvuinen Jyväskyläläisten hyväksi(Jyhy) -valtuustoryhmä.

Poliittinen väkivalta tuomittavaa



Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistunut väkivalta, josta Torssosen lisäksi epäillään äärioikeistolaisen Soldiers of Odinin joukoissa tiettävästi toiminutta Tero Ala-Tuuhosta, on kohahduttanut maakunnassa ja valtakunnallisestikin. Poliittinen väkivalta tuomitaan laajasti. Kaikkien Keski-Suomessa toimivien puolueorganisaatioiden puoluejohtajat allekirjoittivat äskettäin kannanoton asiasta: Emme hyväksy poliittista väkivaltaa.

– Tämä on aivan kamalaa, en olisi uskonut, että näin voi tapahtua, toteaa Eila Tiainen.

Häntä huolettaa poliittisessa ilmapiirissä tapahtunut selvä muutos.

– Jo viime eduskuntavaalien aikaan jotkut meidän poliitikoista koki uhkaavana katutapahtumiin osallistumisen, koska siellä nämä ”odinit” olivat näyttävästi notkumassa.

Erityisen ikävää Tiaisen mukaan on se, että nyt voidaan jo käydä käsiksi toisiin.

Sananvapaus uhattuna

Tiainen kertoo tähän asti ajatelleensa, että Suomessa on puheen- ja ilmaisunvapaus niin, että jokainen voi edistää omaa aatettaan ja ajatuksiaan ilman että siihen ulkopuolelta tullaan puuttumaan.

– Ja tähän saakka Jyväskylässä kaikki vaalikamppikset on tehty hyvässä yhteisymmärryksessa. Kaikkien puolueiden teltat on ollut kaduilla ja on ollut hyvä fiilis. Mutta onhan tämä nyt muuttunut paljon kovemmaksi, aggressiivisemmaksi. On tullut jotenkin hyväksyttävämmäksi se, että ihmisiä sanallisesti herjataan ja ahdistellaan.

Hän kertoo tapauksesta kuluvalta valtuustokaudelta, jossa valtuutettu uskalsi tulla valtuuston kokoukseen vasta saatuaan turhahenkilön tuekseen kaupungin turvaosastolta.

– Eihän tämmöinen ole mistään kotoisin, Tiainen puuskahtaa.

Voi vaikuttaa kuntavaaleihinkin

Poliittisiin tapahtumiin osallistuminen herättää nyt pelkoa monissa.

– Itsekin katson olkani taakse tilaisuuksissa joihin menemme, ja katutapahtumissa katson mimmoista porukkaa sinne tulee ja yritän pitää huolta siitä, että kun meitä on siellä useampi, ettei kukaan joudu yksin sellaiseen tilanteeseen, jossa joku tulee iholle, tulee liian lähelle tai käyttäytyy välivaltaisesti.

Kuntavaalit lähestyvät ja parhaillaan puolueet etsivät ehdokkaita listoillensa.

Tiainen uskoo, että ilmapiirin koveneminen vaikuttaa myös kuntavaaleihin.

– Jos tämä menee vaalikentillä fyysiselle puolelle, niin varmasti ihmiset oikeasti miettivät, että uskaltaako lähteä mukaan.