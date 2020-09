Kitke Kapitalismi Luonnosta! -kampanja tuo esille talousjärjestelmän ja ekokriisin välisiä yhteyksiä ja laajentaa samalla julkisuudessa käytävän talouskeskustelun näkökulmia.

Valtakunnallisen kampanjan keskeisinä teemoina ovat kapitalismi- ja talouskasvukritiikki, ekososialismi, rahareformi, vaihtoehtoiset talouden muodot sekä globaali oikeudenmukaisuus.

Ilmastonmuutos, elinympäristöjen tuhoutuminen ja eriarvoisuuden kasvu ovat kaikille valitettavan tuttuja ilmiöitä. Mitä tekijöitä näiden ilmiöiden taakse kätkeytyy? Ja millainen politiikka auttaisi näiden ongelmien ratkaisussa? järjestö kysyy.

Talous demokratisoitava

– Seisomme tällä hetkellä akuutin ekokatastrofin kynnyksellä. Tarvitsemme vasemmistolaista politiikkaa, joka uudistaa yhteiskunnan rakenteita kestävämmiksi niin ihmisille kuin ympäristölle. Peräänkuulutamme tästä syystä talouden demokratisoinnin merkitystä ympäristön kantokyvylle. Ilmastokestävän talouden aika on nyt, toteaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

Kampanjan kärkenä on syyskuussa 2020 julkaistu Ekososialistinen pamfletti, joka on saatavilla verkossa ja painettuna. Kampanjaan liittyviä tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea vuosien 2020-2021 aikana. Tämän lisäksi kampanja on näkyvästi esillä sosiaalisen median kanavilla.

Vasemmistonuoret kutsuu ihmisiä osallistumaan aktiivisesti syksyn ilmastopoliittiseen keskusteluun. Osallistua voi esimerkiksi jakamalla kampanjan virallista somekuvaa omilla sometileillä, levittämällä pamflettia ja nettisivuja omilla sometileilläsi, kirjoittamalla somepostauksen kampanjan teemoista tai kirjoittamalla lehteen tai verkkosivuille kannanoton tai blogin ilmastopolitiikasta, järjestö vinkkaa.

Ekokriisi hyödyttää harvoja

– Punavihreys on Vasemmistonuorissa sekä ydinarvomme että tieteellisesti todennettu edellytys tulevaisuudelle. Vihreys tarvitsee rinnalleen punaisuutta, sillä ympäristö- ja ilmastopolitiikka ilman antikapitalismia on yhtä tyhjän kanssa.

Ekokriisin taustalla on harvojen hyöty, josta kärsii ihmisten enemmistö ja kapitalistisen järjestelmän vastakohtana on demokratia. Tarvitsemme siis lainsäädäntöä, jolla ihmisten oikeus yhteiseen perintöön ja kestävään tulevaisuuteen turvataan, Vasemmistonuorten ekososialistisen työryhmän puheenjohtaja Jenni Suutari sanoo.

Kampanjan virallinen hashtag on #ekoSOS. Kampanja viralliset sivut: www.ekososialismi.fi