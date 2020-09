Lehtikuva/Tolga Akmen

Assangen luovutusta vastustavan Toimittajat ilman rajoja -järjestön mahdollisuudet seurata oikeudenkäyntiä on tehty Lontoossa ainutlaatuisen vaikeiksi. Asiasta on valitettu sekä YK:lle että Euroopan neuvostolle.

Oikeudenkäynti Wikileaks -sivuston julkaisijan Julian Assangen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin on meneillään parhaillaan. Maanantaina päivällä järjestettiin tuenilmaus Assangelle. Toimittajat ilman rajoja -järjestö (TIR) on kerännyt jo yli 80 000 allekirjoittajaa vastustamaan luovuttamista.

Rikostuomioistuimen käsittelyssä todisteiden esittämiseen on varattu aikaa kolmesta neljään viikkoa. Istunnot pidetään joka arkipäivä kymmenestä neljään. Käsittelyn päätyttyä tuomari harkitsee ratkaisuaan muutaman viikon ajan, minkä jälkeen päätösistunto kutsutaan koolle – luultavasti loka- tai marraskuussa.

Kyseessä ei ole oikeudenkäynti, vaan luovutusta koskeva kuuleminen, joten lopputulema ei ole tuomio vaan ratkaisu.

Kansalaisjärjestöille ei erityisasemaa istunnon seuraamiseen

Kaikilla kansalaisjärjestöillä on ollut suuria vaikeuksia, kun ne ovat halunneet varmistaa, että voivat seurata istuntoja keskeytyksettä. Iso-Britannian oikeuslaitos ei tunnusta kansalaisjärjestöille mitään erityisasemaa. TIR on toistuvasti ollut yhteydessä sekä oikeuslaitokseen että oikeusministeriöön, mutta lopputulos järjestön mukaan on, että heidän tarkkailijoiden on jonotettava paikkaa yleisölehterille kaikkien muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Tällaisia rajoituksia ei ole koskaan aiemmin kohdattu missään toisessa maassa ja asiasta onkin valitettu sekä YK:n että Euroopan neuvoston asianomaisille elimille.

Koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi yleisöpaikkoja on nyt ollut käytössä vielä tavanomaistakin vähemmin. Rajoituksista huolimatta TIR on onnistunut toistaiseksi olemaan läsnä jokaisessa istunnossa ainakin osan päivää.

Alunperin kansalaisjärjestöille ilmoitettiin, että ne voivat seurata istuntoja myös videolinkin kautta. Sen käyttörajoitukset olivat kuitenkin poikkeuksellisen ankarat. Lopuksi lupaus videolinkistä peruttiin kokonaan kaikilta kansalaisjärjstöiltä, mikä on niin ikään johtanut protesteihin.

Ensimmäisen viikon aikana istunnoissa kuultiin neljää puolustuksen todistajaa, jotka ilmoittivat kantanaan, että Assangea odottavat syytteet ovat luonteeltaan poliittisia ja liittyvät hänen journalistiseen toimintaansa. Päivittäiset raportit istunnoista ja todistajien puheenvuorot löytyvät täältä

Vetoomusta ei otettu vastaan

Tarkoitus oli, että ensimmäisenä istuntopäivänä

TIR:n pääsihteeri Christophe Deloiren ja Lontoon toimiston johtaja Rebecca Vincentin oli määrä luovuttaa kaikkialla maailmassa kerätty, luovuttamista vastustava kansalaisvetoomus istunnon ensimmäisenä päivänä 7.9. pääministerin virka-asunnossa. Vetoomusta ei kuitenkaan otettu vastaan.

Nimien keruu vetoomukseen jatkuu kuitenkin siihen asti, kunnes päätös on julistettu. Kampanjaan voi liittyä täällä.