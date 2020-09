Lehtikuva/Tero Ala-Tuuhonen - Twitter

Keskisuomalaiset paikallispersut vastustivat adressilla Teemu Torssosen erottamista puolueesta.

Keskusrikospoliisi tiedotti perjantaina, että kaksi miestä on vangittu perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä. Kataja pahoinpideltiin kotonaan heinäkuussa. Heti tapauksen jälkeen lukuisat perussuomalaisten kärkipoliitikot syyttivät tapauksesta ”ulkomaalaisia”.

Mediassa on kerrottu, että vangitut ovat tunnettuja äärioikeistolaisia. Toinen on Teemu Torssonen, joka nousi perussuomalaisten mandaatilla Jyväskylän kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen. Hänet erotettiin puolueesta keväällä 2019, jonka jälkeen Torssonen on muodostanut yhden miehen ryhmän.

Toinen vangittu on Tero Ala-Tuuhonen. Hänen taustansa on Odinin sotureissa ja sittemmin Kansallismielisten liittoumassa, joka on pyrkinyt äärioikeiston kattojärjestöksi. Ala-Tuuhonen on sen puheenjohtaja.’

Kansallismielisten liittoumasta enemmän antifasistisen Varisverkoston verkkosivuilla . Järjestö tuli tunnetuksi ampumaharjoituksista, jossa maalitauluina oli nykyisen hallituksen ministerien kuvia.

Liittouman johdossa toimii sekä perussuomalaisista erotettuja paikallispoliitikkoja että puolueen jäseniä ja perussuomalaiset tekevät sen kanssa yhteistyötä avoimesti. Sen tunnetuin tapahtuma on Turussa järjestettävä 188-Kukkavirta-tapahtuma vuoden 2017 puukotusten muistopäivänä. Vuonna 2018 tilaisuudessa puhui perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas ja viime vuonna Vilhelm Junnila.

Monet näkyvät persupoliitikot ovat tukeneet murhayrityksestä epäillyn Ala-Tuuhosen ja KL:n toimintaa ja olleet jopa mukana järjestön aktiiveina. Kuvassa Vilhelm Junnila (ps.) puhumassa Kukkavirta-mielenosoituksessa, taustalla Soldiers of Odin ja PVL jäseniä. #perussuomalaiset pic.twitter.com/9Y3jSW4fz4 — Varisverkosto (@VarisVerkosto) September 12, 2020

Kansallismielisten sihteeri Seikku Kaita on Tampereen perussuomalaisten hallituksen varajäsen. Kansallismielisten liittouman aktiiveissa on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuja, antifasistisen Varisverkoston kokoamista tiedoista ilmenee.

Immonen ”harjattiin”, enää ei mitään pidäkkeitä



Perussuomalaisilla on jatkuvasti vaikeuksia olla ajautumatta äärioikeiston tilaisuuksiin ja samoihin kuviin heidän kanssaan. Vielä vuonna 2015 kansanedustaja Olli Immonen ”harjattiin” eli laitettiin vähäksi aikaa jäähylle eduskuntaryhmästä, kun hän poseerasi kuvassa uusnatsien kanssa.

1.9. eduskuntatalolla järjestettiin EU-vastainen Fixit-mielenosoitus, jossa Ala-Tuuhonen ja hänen johtamansa Kansallismielisten liittouma oli näkyvästi esillä.

Ensimmäisessä kuvassa on murhayrityksestä epäilty Kansallismielisten Liittouman johtaja. Toisessa kuvassa on PSn kansanedustajat jotka antavat tukea samalle mielenosoitukselle pic.twitter.com/joguuI0ub4 — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) September 11, 2020

Perussuomalaisista paikalla olivat muun muassa Peltokangas ja Juha Mäenpää, molemmat Suomen Sisun paikallisjohtajia. Perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru jopa poseerasi samassa kuvassa Ala-Tuuhosen kanssa.

Vasemmalla on PSn kansanedustaja Huru ja oikealla on murhayrityksestä vangittu Kansallismielisten Liittouman johtaja. Mutta hei. Ei PS tekee yhteistyötä äärioikeiston kanssa ja kaikki äärioikeistolaisia ovat aivan tuntemattomia. https://t.co/Zr1gtrWNHR pic.twitter.com/vMhIjGSgIM — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) September 12, 2020

Tavio kopioi eduskuntakyselyn liittoumalta



Oma lukunsa on perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio, joka oli heinäkuussa ensimmäisten joukossa väittämässä, että Katajan pahoinpitelijät olivat ”ulkomaalaisia”. Tavio on sanonut, ettei tunne Kansallismielisten liittoumaa. Tavio teki kuitenkin lokakuussa 2018 yhdessä Laura Huhtasaaren kanssa eduskuntakyselyn ”globaalista massamaahanmuuttosopimuksesta”, joka perustui liittouman luomaan adressiin.

Adressit.com -verkkosivulla vaadittiin viime vuonna perussuomalaisia peruttamaan Teemu Torssosen erottaminen puolueesta. Adressin laatijat olivat keskisuomalaisia puolueaktiiveja.

Kommenteissa Torssosta puolusti muun muassa Tero Ala-Tuuhonen. Erottamista pidettiin soinilaisten salajuonena.

Pahoinpidelty Pekka Kataja itse on SMP-taustainen soinilainen, joka kuitenkin jäi puolueeseen Jussi Halla-ahon ottaessa kannattajineen vallan. Kataja arveli itse jo heinäkuussa, että asialla olivat äärioikeistolaiset ja pahoinpitely oli kosto siitä, että Torssonen ei päässyt ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaiset pelaa kaksilla korteilla



Johtopäätös on, että perussuomalaiset pelaavat kaksilla korteilla suhteessa äärioikeistoon. Kaikkein hurmeisimpia erotetaan puolueesta, mutta kentällä ja tapahtumissa heidän kanssaan kuitenkin veljeillään.

Suomalaiseen yhteiskuntaan laajoja puhdistuksia vaativan Suomen Sisun johtotehtävissä on puolestaan kolme perussuomalaisten kansanedustajaa.

Tieto murhayrityksestä epäiltyjen taustoista saatiin perjantaina iltapäivällä. Perussuomalaisilla on ollut koko viikonloppu aikaa pahoitella heinäkuisia twiittejään ja oikaista ne lynkkausmielisille kannattajilleen. Alkuperäisiä twiittejä on kyllä poistettu, mutta oikaisuja ja anteeksipyyntöjä ei ole näkynyt.

Juttua on muokattu 14.9. kello 12.23. Lisätty, että Kansallismieliseen liittoumaan kuuluu myös perussuomalaisten jäseniä.