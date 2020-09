Tällä hetkellä keskustelu käy kuumana työttömyysturvan ympärillä. Työllisyysasteen nostamiseksi valtiovarainministeriö ei tuntunut löytävän juuri mitään muita lääkkeitä, kuin heikennyksiä työttömyysturvaan. Erityisesti lahtikirveen alla tuntuu olevan eläkeputkijärjestelmän lisäpäivät.

Sinällään ymmärrän, että VM kaivelee kaikki kivenaluset, että työmarkkinoille saadaan laskennallisesti lisää työvoimaa, mutta inhimillisiä tekijöitä ja työmarkkinoilla vallitsevia olosuhteita eivät sen laskurit huomioi. Raskasta työtä tehneen eläkeputki-iässä olevan ei ole helppoa työllistyä uudelleen.

Työmarkkinoilta on tullut ikäviä uutisia Kaipolan suunnalta, jossa UPM on sulkemassa paperitehtaan. Kuulema ei kannata, tai ainakin näin Pesosen Jussi väittää. On totta, että hienopaperin, kuten sanomalehtipaperin, kysyntä on laskenut, mutta kuitenkin markkinoilla olisi ollut vielä tilaa. Mietinkin, että miksi Kaipolaan ei ole investoitu koneisiin, jotta kilpailukyky säilyisi?

Niin tahi näin, teollisuudessa pitää investoida. Koneiden ja laitteiden on oltava iskussa ja teknologisten ratkaisujen pitää olla viimeisen päälle, myös tutkimusta ja tuotekehitystä on tehtävä. Vientiteollisuudellamme ei ole näissä asioissa vaihtoehtoja. Sen verran heitän omistajalle palloa, että malttia osingonmaksussa, jotta kassoihin ja investointeihin jää riittävästi paalua. Jotta työllisyysasteen nostosta olisi todellista hyötyä, on työmarkkinoille luotava työtä. Tässä on avainasemassa koko kolmikanta – valtiovalta, EK ja työmarkkinajärjestöt. EK pitää tulla pois poterostaan ja neuvottelemaan työntekijäjärjestöjen kanssa siitä, miten varmistetaan oikeudenmukaisuus ja työttömyysturva, jos työntekijää kohtaa työttömyys. Teollisuudelle voisi tarjota harkitusti tukea investointeihin, vaikka paljon ovat viime vuosina saaneetkin.

Osingonmaksu on ollut viime vuosina kiitettävällä tasolla. Tämä on otettu työntekijän selkänahasta, ehkäpä myös taskusta. Työttömyysvakuutusmaksuja siirrettiin merkittävästi työnantajalta työntekijälle. Samoin työnantajilta poistettu Kela-maksu kurkkii kestävyysvajeen seassa, odottaen, että yhteiskunnan peruspilari, työläinen, maksaisi sen pois.

ILMOITUS

Kirjoittaja on pääluottamusmies ja vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja.