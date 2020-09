Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen muistuttaa siitä, että maapallolla riittää vauvoja.

Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen palasi vanhempainvapaalta eduskuntaan syysistuntokauden alussa. Armas-poika on nyt kahdeksan kuukauden ikäinen.

– Oli ihanaa, että sain olla näinkin pitkään vanhempainvapaalla ja hoitaa vauvaa, mutta kaipasin kuitenkin jo normaalia arkirutiinia ja aivotoimintaa, Sarkkinen sanoo.

Nyt Sarkkisen puoliso hoitaa lasta.

Naiset ja miehet elävät erillään.

Ihanaa ja helppoa

Armas kärsi koliikista ensimmäiset kuukaudet.

– Minusta vauva-aika on silti ollut mukavampaa ja helpompaa kuin mitä yleinen puhe antaa olettaa. Vähemmän puhutaan siitä, että vauva-aikaan liittyy ilo, huumori, hetkessä eläminen ja tietysti rakkaus. Toki välillä väsyttää tai ärsyttää, mutta se on pieni osa perhe-elämää, Sarkkinen sanoo.

– On varmasti ollut tervetullutta ja vapauttavaa saada viime vuosina ikään kuin luvan kanssa puhua lapsiperhe-elämän negatiivisistakin puolista ja purkaa äitimyyttiä. Mutta ne, joilla ei ole kokemusta vauva-arjesta, kuulevat ehkä vain negatiivisen viestin. Siitä voi herätä ajatus, että onko tuo sitä, mitä itselle haluaa.

Hänestä meidän kaikkien kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, miten puhumme lapsista.

– Ehkä suomalainen small talk on valittamista. Totta kai itsekin valitan, että olisipa ihana päästä jonnekin yksin. Sekin on totta, mutta silti vauvasta nauttii ja siihen haluaa sitoutua.

Naiset ja miehet ovat erillään

Suomessa syntyvyys on matalimmalla tasolla sitten 1800-luvun nälkävuosien. Se on eläkejärjestelmän ongelma, työmarkkinoiden saatavuusongelma ja julkisen sektorin rahoitusongelma.

– Mutta se, että lapsia tehdään yhteiskunnan vuoksi, on vaarallinen ajatuskulku. Jos sitä vie kovin pitkälle, kohta naiset ovat synnytyskoneita isänmaan puolesta, Sarkkinen sanoo.

Hänen mielestään syntyvyyttä olisi viisainta käsitellä miettimällä, miten jokainen voisi toteuttaa perhetoiveitaan ja miten yhteiskunta voi luoda sille edellytykset.

– En halua sanoa kenellekään, että teepä nyt lapsia. Jos ihmiset eivät halua tehdä lapsia, sitten eivät tee, ja se ei kuulu yhteiskunnalle, hän muistuttaa.

– Kuitenkin on paljon ihmisiä, joiden toiveissa on perheen perustaminen ja lasten saaminen. Poliittisesti on mietittävä, miten näiden toiveiden toteutumiselle luodaan edellytykset.

Syntyvyyden yhteydessä on tapana puhua esimerkiksi lapsen saamisen fyysisistä esteistä, perhevapaauudistuksesta tai perhe-etuuksista.

– Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta tutkimusten mukaan yksi suuri este syntyvyydelle ovat ongelmat parinmuodostuksessa. Ihmiset mielellään haluavat vakaan parisuhteen ennen lapsen saamista, ja jos sitä ei muodostu, toive lapsesta jää toteutumatta.

Hän toteaa, että tätä ei helposti ratkaista poliittisilla päätöksillä. Sukupuolten yhteiskunnallinen eriytyminen voi vaikeuttaa parisuhteiden muodostamista.

– Yleisesti ottaen naiset kouluttautuvat korkeammin kuin miehet, miehet useammin jäävät asumaan pienille paikkakunnille ja naiset muuttavat isoihin kaupunkeihin, Sarkkinen luettelee.

Myös naisten ja miesten arvot ovat eriytyneet viime vuosikymmenen aikana. Naiset äänestävät vasemmistopuolueita ja vihreitä, miehet kokoomusta ja perussuomalaisia.

– Monille on vaikea olla parisuhteessa, jos arvot ovat hyvin erilaiset.

Lisäksi suomalaiset työmarkkinat ovat eriytyneet sukupuolen mukaan. Se vähentää arkipäiväisiä kohtaamisia.

– Koulutuksen ja työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden purkaminen voi siis olla yksi keino vaikuttaa perheellistymisen edellytyksiin.

Sarkkisen mielestä olisi hyvä purkaa keskiluokkaista perheideaalia.

– Lapsia voi saada ja perhe-elämä voi olla onnellista vaikkei ole avioliittoa, omakotitaloa ja farmari-volvoa.

Lapsia riittää maailmassa

Perheellistymiseen vaikuttaa myös ihmisten tulevaisuuden usko.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen ja eriarvoisuuden vähentäminen vahvistavat tulevaisuuden uskoa ja näin antaa ihmisille uskallusta tavoitella myös omia perhetoiveitaan, Sarkkinen sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että vauvoja maailmassa riittää.

– Syntyvyyskeskustelussa onkin välillä se epämiellyttävä piirre, että tuntuu haluttavan nimenomaan valkoisia vauvoja, hän sanoo.

– Maapallolla ihmisten keski-ikä on hyvin nuori ja varmasti Suomeenkin olisi tulijoitakin, jos siihen olisi väyliä.