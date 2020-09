Lehtikuva/Hannu Rainamo

Heinäkuussa puolueen johto syytti tapauksesta ”ulkomaalaisia”.

Heinäkuussa pahoinpidellyn perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkön Pekka Katajan murhayrityksestä on vangittu kaksi äärioikeistolaista miestä, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Ylen mukaan toinen vangittu epäilty on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Teemu Kalevi Torssonen. Hän on myös Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen.

Torssonen on aiemmin kuulunut perussuomalaisiin, mutta muodostaa nyt yhden miehen valtuustoryhmän.

Vuonna 1976 syntynyt toinen epäilty on Ylen tietojen mukaan kuulunut äärioikeistoryhmä Soldiers of Odinin johtajistoon, ja hänellä on kontakteja myös uusnatsijärjestö PVL:ään.

Kaksi miestä tunkeutui Katajan kotiin heinäkuussa ja löi häntä useaan kertaan päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Kataja sanoi ensimmäisessä kommentissaan hyökkääjien olleen arabien näköisiä, mutta perui nopeasti puheensa ja arveli itsekin joutuneensa äärioikeistolaisten hyökkäyksen kohteeksi. Kataja on vastustanut äärioikeistoa ja ollut estämässä Torssosen pääsyn ehdokkaaksi viime eduskuntavaaleissa.

Heti teon jälkeen perussuomalaiset jakoivat Twitterissä viestejä siitä, että ulkomaalaistaustaiset olivat käyneet perussuomalaiseksi tietämänsä Katajan kimppuun.

Perjantaina anteeksipyyntöjä väärän tiedon levittämisestä ja ulkomaalaisten leimaamisesta ei ole näkynyt.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sysäsi vastuun asiasta uutisoineelle Keskisuomalaiselle.

”Toistin twitterissä aikoinaan sanomalehti Keskisuomalaisen julkaiseman tiedon siitä, että Katajan pahoinpidelleet olivat ulkomaalaistaustaisia. Tämä tieto osoittautui vääräksi ja on nähdäkseni tullut nyt oikaistua”, hän twiittasi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho väitti MTV:n uutisissa iskun syynä olleen puolueensa demonisointi.

– Yhteen puolueeseen kohdistuva jatkuva demonisointi ja hysterian lietsominen voivat johtaa väkivaltaan ja luoda ilmapiiriä, jossa kyseisen puolueen edustajien koetaan olevan lainsuojattomia ja vapaata riistaa.

Perjantaina Halla-aho kommentoi käännettä hämillään Ilta-Sanomille .

– Vähän vaikea jopa on uskoa omia silmiään, kun lukee asiaan liittyviä uutisia.

Perussuomalaisten EU-avustaja Olli Kotro on poistanut twiittinsä, jossa pidettiin mahdollisena, että Katajan murhan yritys oli EU-eliitin tai EU:n tiedustelupalvelun tilaustyö.