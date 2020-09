Lehtikuva/Angelos Tzortzinis

Moriassa tuhannet siirtolaiset ja turvapaikanhakijat olivat perjantaina viettäneet jo kolmannen yönsä taivasalla. Suomi ottaa vastaan ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

Kymmenen Euroopan unionin jäsenmaata ottaa vastaan yhteensä 400 ilman saattajaa Morian leireille saapunutta alaikäistä, kertoi Saksan sisäministeri Horst Seehofer perjantaina. Valtaosa heistä siirtyy Saksaan tai Ranskaan.

Suomi vastaanottaa yksitoista ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa. Valtioneuvosto päätti keväällä vastaanottaa 175 erityisen haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Yhdentoista alaikäisen turvapaikanhakijan vastaanotto on osa tämän päätöksen toimeenpanoa.

Siirron mahdollinen ajankohta selviää myöhemmin.

Moriassa tuhannet siirtolaiset ja turvapaikanhakijat olivat perjantaina viettäneet jo kolmannen yönsä taivasalla sen jälkeen, kun tulipalot tuhosivat Lesboksen saarella sijaitsevan leirin.

Leirillä syttyi keskiviikon ja torstain aikana vielä uusia tulipaloja. Kreikan viranomaisten mukaan ainakin ensimmäinen tulipalo sytytettiin tahallaan sen jälkeen, kun positiivisen koronatestituloksen saaneita määrättiin karanteeniin.

Lesboksen saarelle on julistettu hätätila tulipalojen takia.

Lesboksella torstaina käynyt EU-komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas lupasi, että saarelle saapuu pian EU:n lähettämiä laivoja majapaikoiksi osalle taivasalle jääneistä.

”Miksi epäinhimillinen kohtelu?”

Morian asukkaat ovat rakentaneet tiesulkuja leirin lähelle estääkseen sen rakentamisen uudelleen.

– Morian leiri on nyt suljettava lopullisesti. Emme halua uutta leiriä, ja tulemme vastustamaan kaikkia rakennustöitä. Me olemme kestäneet tätä tilannetta jo viisi vuotta, nyt on muiden aika kantaa taakkaa, sanoi paikallishallinnon johtaja Vangelis Violatzis.

Kongosta leirille päätynyt Gaelle Koukanee, 21, joka on raskaana, sanoi poliisin käyttäneen kyynelkaasua, kun leiriä tultiin sammuttamaan.

– Täällä on lapsia, vanhuksia, vammaisia. Miksi tämä epäinhimillisyys, kysyi hellettä oliivipuun alle pennut Koukanee.

Kreikkaan on tullut vuoden 2015 jälkeen kymmeniätuhansia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, joille on rakennettu kymmenittäin leirejä ja pakolaiskeskuksia. Vain pieni osa tulijoista on päässyt jatkamaan matkaansa muualle Eurooppaan loppujen jäädessä jumiin leireille, usein surkeisiin oloihin.