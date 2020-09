Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hallitus nosti korkean ilmaantuvuuden raja-arvon 25:een.

Hallitus kertoi tänään, miten matkustusrajoituksia höllennetään ja mitä se tarkoittaa matkustajan kannalta. Höllennykset tulevat voimaan kolmessa erässä.

Ensiksi hallitus nostaa korkeamman ilmaantuvuuden maiksi ne, joiden ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että maahantulorajoitukset poistuisivat raja-arvon muutoksen myötä nykytilanteen perustella ihmisiltä, jotka saapuvat Ruotsista, Latviasta, Liettuasta, Liechtensteinista, Virosta, Islannista, Norjasta, Saksa, Slovakia ja Puola, Kypros, Vatikaanista, Australiasta, Etelä-Koreasta, Georgiasta, Japanista, Kanadasta, Ruandasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguayta ja Uudesta-Seelannista.

Raja-arvon muutokset tulevat voimaan ensi viikon lauantaina eli 19. syyskuuta.

Maahantuloa kuitenkin rajoitetaan taas Italiasta ja Unkarista.

Marraskuun lopulla sisärajatarkastukset lähtevät kokonaan

Marraskuun 23. päivä tulee voimaan pysyvä malli, jonka myötä sisärajatarkastukset poistuvat ja tilalle tulee testaamiseen perustuva malli.

– Korkeamman ilmaantuvuuden maista tulevilta edellytetään testituloksia, ja tulijat voidaan asettaa karanteeniin, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Niiltä, jotka tulevat raja-arvon 25 ylittäviltä alueilta, edellytetään todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi, että maahan saapuvat voidaan testin lisäksi tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin. Karanteenia voisi kuitenkin lyhentää käymällä toisessa testissä 72 tuntia maahantulosta, kun toisen testin tulos on negatiivinen.

Testi tehtäisiin Harakan mukaan ihmisen itse järjestämällä tavalla.

Jos matka on lyhyt, eli kestää alle 72 tuntia, ei karanteenia tai toista testiä tarvita.

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjataan kuitenkin testeihin ja karanteeniin Suomessa.

THL:n Salminen: Ei mahdollisuutta ennustaa vaikutuksia

THL:n Mika Salminen korosti tilaisuudessa, että kyseessä on hallituksen päätös, jossa on otettu huomioon muutkin yhteiskunnan tarpeet kuin terveysturvallisuus. Hänen mukaansa uusien linjauksien vaikutusta tautitilanteeseen ei ole mahdollista ennustaa.

– Ruotsista on tullut nytkin jonkin verran ruotsinsuomalaisia Suomeen ja on selvitty ihan hyvin. Ei ole mahdollista ennustaa sitä, että miten tämä vaikuttaa. Tämä on tietysti hallituksen valinta ja tällä tietysti sitten mennään, Salminen totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi, että ministeriö suhtautui ilmaantuvuuden nostoon kriittisesti.

– Mutta tässä on tehty hybridistrategian mukainen kokonaisuuden harkinta ja päädytty sitten tähän ratkaisuun. Sen mukaan mennään, Voipio-Pulkki sanoi.

Siirtymäajalla halutaan helpottaa työmatkalaisten elämää

Pysyvä malli ei tule voimaan heti, sillä sen toimeenpanoon tarvitaan lainsäädäntömuutoksia. Niin sanotussa siirtymävaiheessa eli lokakuun alusta marraskuun 22. päivään saakka rajoitukset jatkuvat sisä- ja ulkorajoilla.

Työmatkaliikennettä ja Lapissa rajayhteisöjen elämää helpotetaan. Ohisalon mukaan päivittäisessä liikenteessä pohjoisella maarajalla sallittaisiin siirtymävaiheessakin rajayhteisöjen liikenne. Lisäksi Viron ja Ruotsin lauttaliikenteessä ja lentoliikenteessä sallittaisiin maiden välinen työmatkaliikenne raja-arvoista riippumatta ilman testaustodistusta ja ilman omaehtoista karanteenia.

Lintilä ei usko, että testimaksu on este matkustajille

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei usko, että lisämaksun maksaminen testistä on este matkustajille. Suurempi ongelma on se, haluavatko turistit ylipäänsä lähteä matkaan.

– Mentaalinen koronavirus siellä päässä on isompi ongelma kuin maksu tuosta tutkimuksesta, Lintilä arvioi tiedotustilaisuudessa.

– Maksamme moneen maahan viisumin tai passin. En tässä poikkeustilanteessa näe niin isona ongelmana sitä, että joudumme maksamaan tuon näytteen.

Lintilä vastasi kysymykseen ryhmämatkoja koskevista mahdollisista alennuksista sanomalla, että jokainen tulija maksaa omat kustannuksensa.

– Hallituksen piirissä ei tästä käyty edes keskustelua, että tulisi mitään hinnastoa erilaisiin testeihin.